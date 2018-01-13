В столице Татарстана в этом году планируют открыть 6 купелей для проведения религиозного обряда на Крещение Господне.

Согласно православному календарю отмечать этот духовный праздник верующие будут 19 января.

Сегодня на аппаратном совещании в мэрии сообщили места, где будут организованы освященные купели. На озере в поселке Дербышках, две иордани на озере Верхний Кабан - напротив дома на улице Борисовская, 54 и рядом с кафе «Сокол», а также на Казанке рядом с Храмом-памятником павшим войнам и на Волге в поселке Красная Горка.

Традиционно, у купели будут дежурить представители городских служб гражданской защиты населения, скорой медицинской помощи, полиции для обеспечения безопасности казанцев. Освещение воды в купелях проведут с 11 до 12 часов дня.