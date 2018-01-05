31 декабря, когда до Нового года оставалось несколько часов, одна из владельцев собак вышла во двор со своей маленькой собачкой по кличке Лосик, одетой в костюмчик Деда Мороза. Около подъезда она разговорилась со знакомыми и упустила собаку из виду.  Между тем за песиком начала гоняться большая бродячая собака. Лосик умчался от нее в соседний двор и,  увидев открытую дверь подъезда, забежал на третий этаж и забился в угол около мусоропровода. 
Когда хозяйка обнаружила пропажу, она стала громко звать собачку. Потом вызвала  мужа с фонариком,  и они принялись искать собаку вместе. Обошли все дворы, осмотрели теплотрассы, заглянули в подвалы, спрашивали у прохожих – все тщетно. Хозяйка Лосика обзвонила знакомых собачников с вопросом, не видели ли они на улице собачку в костюме Деда Мороза? – бесполезно!   

Расстроенные супруги вернулись домой, где их ждали бабушка и маленький сын. Когда домашние узнали, что собака пропала, бабушка всплакнула, а ребенок насупился  и  ушел в свою комнату. До Нового года оставалось менее часа. Родители успокоили ребенка, убедив, что Лосик погуляет и вернется. Все так расстроились, что даже забыли про  Новый год.  И вдруг мальчик посмотрел в свое окно и увидел около подъезда двух собак: одна была в «образе» Снегурочки, другая Деда Мороза. 
- Мама, там Лосик, он вернулся! -  позвал он родителей.

Домочадцы ликовали. Они быстро оделись и выбежали  во двор.  Лосик сразу метнулся к ним, а потом от радости начал носиться вокруг кругами.  Две необычно одетые собаки привлекли всеобщее внимание. Жители двора принялись дружно фотографировать мохнатую  Парочку – символ Нового года.  Так счастливо закончились приключения Лосика в новогоднюю ночь. 