Эту новогоднюю историю мне рассказали соседи.

31 декабря, когда до Нового года оставалось несколько часов, одна из владельцев собак вышла во двор со своей маленькой собачкой по кличке Лосик, одетой в костюмчик Деда Мороза. Около подъезда она разговорилась со знакомыми и упустила собаку из виду. Между тем за песиком начала гоняться большая бродячая собака. Лосик умчался от нее в соседний двор и, увидев открытую дверь подъезда, забежал на третий этаж и забился в угол около мусоропровода.

Когда хозяйка обнаружила пропажу, она стала громко звать собачку. Потом вызвала мужа с фонариком, и они принялись искать собаку вместе. Обошли все дворы, осмотрели теплотрассы, заглянули в подвалы, спрашивали у прохожих – все тщетно. Хозяйка Лосика обзвонила знакомых собачников с вопросом, не видели ли они на улице собачку в костюме Деда Мороза? – бесполезно!

Расстроенные супруги вернулись домой, где их ждали бабушка и маленький сын. Когда домашние узнали, что собака пропала, бабушка всплакнула, а ребенок насупился и ушел в свою комнату. До Нового года оставалось менее часа. Родители успокоили ребенка, убедив, что Лосик погуляет и вернется. Все так расстроились, что даже забыли про Новый год. И вдруг мальчик посмотрел в свое окно и увидел около подъезда двух собак: одна была в «образе» Снегурочки, другая Деда Мороза.

- Мама, там Лосик, он вернулся! - позвал он родителей.

Домочадцы ликовали. Они быстро оделись и выбежали во двор. Лосик сразу метнулся к ним, а потом от радости начал носиться вокруг кругами. Две необычно одетые собаки привлекли всеобщее внимание. Жители двора принялись дружно фотографировать мохнатую Парочку – символ Нового года. Так счастливо закончились приключения Лосика в новогоднюю ночь.