Бесплатный концерт инструментальной музыки в рамках фестиваля «Музыка для вас» состоялся в минувший четверг в самом центре Казани в отеле «Шаляпин Палас».

В назначенный час в уютном холле стала собираться разношерстная публика. Среди зрителей были мамы с детьми и интеллигентные бабушки, учителя, студенты и молодые пары – любители классической музыки. Провести вечер в компании великих классиков – что может быть лучше? К тому же медики утверждают, что классическая музыка полезна для здоровья.

Ведущая рассказала, этот просвещенческий музыкальный фестиваль начал проводиться в Казани в 2015 году в честь 70-летия Казанской консерватории. В его рамках студенты и преподаватели КГК, учащиеся музыкального колледжа, солисты оперной студии, учащиеся городских детских музыкальных школ исполняют на разных площадках нашего города для всех желающих известные музыкальные классические произведения.

Среди слушателей уже оказались, прикоснувшись к прекрасному, отдыхающие санатория «Ливадия», посетители крупных торговых центров и другие. А в тот вечер для собравшихся любителей музыки в теплой и по-новогоднему волшебной атмосфере прозвучали известные фортепианные произведения Роберта Шумана, Петра Чайковского и других композиторов в исполнении молодых казанских музыкантов Натальи Пентеговой (скрипка), Татьяны Лебедевой (фортепино), Людмилы Антоновой (аккордеон). «Гвоздем» концерта стала милая девчушка из зрительного зала, пустившаяся в пляс под яркую мелодию аккордеона.

Фестиваль «Музыка для вас» очень полюбился казанцам. Свое шествие по разным площадкам столицы он продолжит и дальше. В программе ближайшего концерта, например, музыка Моцарта, Прокофьева, Паганини. Вход – тоже свободный.