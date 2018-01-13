Пострадавший сейчас находится в коме.

Вчера рано утром трамвай сбил 25-летнего челнинца, пишут «Челнинские известия». ДТП произошло на Набережночелнинском проспекте, у остановки «Челныгорстрой». По предварительной информации, водитель трамвая не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на пешехода. Не заметив этого, вагоновожатый продолжил движение и покинул место ДТП. Пострадавший был доставлен в БСМП с открытым переломом, ушибами, и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Он впал в кому.

Сотрудники ГИБДД установили, что вагон вел 28-летний водитель, который уже 4 года работает без нареканий. Проводится проверка.