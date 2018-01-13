Казанский УНИКС очередной матч в чемпионате Единой лиги ВТБ проводил в Нижнем Новгороде против одноименного клуба.

И едва не уступили, но, все же, проявив характер во второй половине матча, сумели победить - 91:89 (18:24, 21:20, 19:24, 33:21). Неудачно завершилась для казанцев первая четверть матча, а тут еще у гостей прорезались трехочковые броски. Тем не менее, гости во второй четверти сумели вернуться в игру, и далее игра прошла уже в равной борьбе.

Последний рывок нижегородцы попытались было предпринять в начале заключительной четверти, но УНИКС уже пришел в себя, и вырвал победу – 91:89.