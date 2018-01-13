Это позволит улучшить жилищные условия более 224 тыс. татарстанцев.

В 2018 году в РТ капитальный ремонт проведут в 995 домах. Об этом сообщил на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин. Как информирует пресс-служба президента РТ, объем финансирования составит 6 млрд. 76 млн. 348 тыс. рублей.

Также будут отремонтированы 14 детских оздоровительных лагерей, построены еще 6, а один детский оздоровительный лагерь реконструируют. Пройдет капитальный ремонт и на 42 объектах культурного назначения.