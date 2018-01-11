Предложения будут приниматься до 1 марта этого года.

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека начал принимать предложения по решению проблемы утилизации мусора, пишет «Интерфакс». Предложения принимаются по 3 направлениям: эффективная организация раздельного сбора отходов, сокращение образования отходов и их переработка и переработка отходов. Авторы лучших предложений могут стать экспертами постоянной комиссии СПЧ. Прием предложений продлится до 1 марта этого года, а результаты огласят до 20 марта.