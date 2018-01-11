Казанский «Рубин» сменил партнера по спарринг-матчу – вместо китайского клуба 15 января в ОАЭ казанцы сыграют с арабским клубом «Эль-Хамриш» - в 15.45 (мск). «Эль-Хамриш – клуб из княжества Шарджа из второго дивизиона ОАЭ.
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