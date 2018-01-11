В очередном матче российской баскетбольной премьер-лиги баскетболистки «Казаночки» принимали на своей площадке динамовок из Курска и крупно уступили – 46:72 (10:20, 9:14, 11:19, 16:19).

Поначалу игра была равной, но во второй половине начало сказываться большее мастерство гостей. Главный тренер нашей команды Дмитрий Донсков признал, что на этот раз его команде не хватило эмоций, но сейчас главное для «Казаночки» - удачно сыграть со своими прямыми конкурентами.

21 января в Ногинске наши девчата сразятся с местным «Спартаком».