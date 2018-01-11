Дивизион Харламова выиграл шоу-эстафету на «Матче звезд КХЛ» в Астане

На проходящем в Астане «звездном уикенде» накануне прошла шоу-эстафета. Это была как бы кульминация конкурса: по ходу игроки соревновались на самый сильный бросок, на точность броска, на лучшее исполнение буллита.

В последнем конкурсе не было равных Доусу – он выехал на лед в короне, а шлейф ему везли два пажа. В итоге победу в шоу-эстафете одержал дивизион Харламова, в котором были задействованы и три «барса»: Голкипер Эмиль Гарипов, защитник (и капитан команды дивизиона Харламова) Андрей Марков и форвард Владимир Ткачев.

Рустэм КУЛЕЕВ

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