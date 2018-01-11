В Казани состоялся матч квалификационного раунда чемпионата мира по гандболу 2019 года между мужскими сборными командами России и Финляндии.

С самого начала встречи наши гандболисты показали, кто на площадке главный: практические каждая комбинация россиян завершалась взятием ворот. А вот атака финских парней оставляла желать лучшего – то она разбивалась о защиту наших парней, то Олег Грамс показывал все свое мастерство, не давая пересечь мячу линию ворот.

И вот уже в первом отрезке матча подопечные Эдуарда Кокшарова вели стабильно +6.

Сказалась на результате и активная игра наших крайних, в частности, Тимура Дибирова. Он раз за разом оставлял с «носом» крайних защитников противоположенной команды, оставаясь при этом настоящим джентльменом: после хлесткого броска нашего полусреднего мяч попал точно в лицо голкипера сборной Финляндии, после чего отлетел к Тимуру. Тот не стал забивать в пустые ворота, а остановил матч, сорвав аплодисменты публики и соперников.

На перерыв российские гандболисты ушли с комфортным преимуществом – 16:11.

Во втором тайме ничего не изменилось, разве что атака финской сборной совсем ослабла, став однобокой и предсказуемой.

Показалось, что наша сборная немного заскучала, как впрочем, и звукорежиссер поединка. Он решил, что под легендарную композицию группы Deep Purple матч будет проходить живее.

Последующую минуту команды играли под сопровождение песни Smoke OnThe Water. Игра явно заиграла новыми красками! И без того довольные зрители получили еще больше эмоций!

Россияне на классе довели матч до победы, не став сильно издеваться над соперником. Итоговый счет – 36:26. А лучшим игроком матча в составе нашей сборной заслуженно стал Олег Грамс, который много раз выручал. Не зря говорят, что вратарь – пол команды!