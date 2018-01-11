Он пытался приобрести автопогрузчик по объявлению в Интернете.

Жертвой интернет-мошенников стал 56-летний казанец, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Он пытался купить автопогрузчик на сайте бесплатных объявлений. Связавшись с одним из продавцов, мужчина договорился о сделке. Затем казанец перевел предоплату в размере 245 тыс. рублей на банковскую карту, после чего телефонный номер продавца оказался недоступен. Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество).