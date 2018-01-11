Соответствующее поручение сделал Президент РТ Рустам Минниханов.

Весной в Татарстане будет организовано голосование жителей по выбору приоритетов в развитии общественных пространств и городских территорий. Такое поручение на совещании в Доме Правительства РТ сегодня дал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. По сообщению пресс-службы Президента РТ результаты голосования будут положены в основу программы реконструкции общественных пространств. Также министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин доложил, что в 2018 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» суммарно выделено 2 млрд 655 млн рублей.