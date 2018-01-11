Бельгийский полузащитник казанского «Рубина» Максим Лестьенн вскоре может стать игроком турецкого клуба «Трабзонспрор» - об этом сообщает турецкое издание Haberturk.

Именнно из «Трабзонспора» в «Рубин» перешел Гекдениз Карадениз, его именем назван сектор местного стадиона, и вот теперь там может заиграть Лестьенн. Клуб из Трабзона, идущий сейчас в национальном чемпионате на 7-м месте, ищет усиление, и рассчитывает договориться с казанским клубом, который сейчас расстается со своими легионерами.

В «Рубине» Лестьенн за 12 матчей трижды забил и один раз ассистировал партнерам.