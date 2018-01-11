Розыгрыш Кубка России по баскетболу свой «Финал четырех» в этом сезоне поручил проводить Краснодару – об этом сообщает официальный сайт РФБ.

Как всем уже давно известно, в последние годы статус турнира упал почти до нуля. Тем не менее, две команды из Единой лиги ВТБ добрались до «Финала четырех» - это «Локомотив-Кубань» и «Нижний Новгород». Амбиции руководства – Кубок России все-таки - чем еще объяснить сей феномен?

Итак, 9 февраля «Локомотив» сыграет с «Новосибирском», а «Нижний Новгород» - с «Иркутском». Любопытно, что в прошлом году обладателем Кубка стал «Новосибирск», но в этом сезоне это вряд ли повторится.

Финал пройдет 11 февраля.