В Казани в Союзе журналистов РТ состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати.

На встрече с представителями СМИ руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров заявил, что во многом от них зависит, как Татарстан выглядит в масштабах страны и мира.

Открывая мероприятие, зампредседателя Госсовета и председатель Союза журналистов республики Римма Ратникова подчеркнула, что отмечать День российской печати, который празднуется в стране 13 января, стало доброй традицией.

Асгат Сафаров поблагодарил собравшихся журналистов республиканских и федеральных СМИ за объективное отражение жизни Татарстана.

«Вы обращаете наше внимание на злободневные проблемы и доводите до населения смысл тех решений, которые мы принимаем. Во многом от вас зависит, как Татарстан видят сами жители и как республика выглядит в масштабах страны и на международном пространстве. Задачи у нас единые – работать на благо жителей», – сказал он.

За свою работу наиболее отличившиеся представители СМИ получили заслуженные награды из рук Асгата Сафарова и Риммы Ратниковой, а также руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айрата Зарипова, сообщает ИА «Татар-информ».

Среди награжденных - два сотрудника газеты «Казанские ведомости».

Почетной грамотой министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации за заслуги в развитии связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, многолетний плодотворный труд награждена начальник отдела подписки и реализации Дания Харисова.

Указом Президента РТ Почетное звание «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан» присвоено заместителю главного редактора Алексею Краснову.