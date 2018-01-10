Напомним, что экспериментальный знак появился на перекрестке улиц Декабристов и Горсоветская на этой неделе.

Знак «Уступи всем, и можно направо», который разрешал поворот на запрещающий сигнал светофора, демонтирован. Как сообщили "Казанским ведомостям" в ОГИБДД УМВД России по г. Казани экспериментальный знак был установлен без обсуждения проекта изменения организации дорожного движения и вынесения постановления Исполкома города. Данная процедура является обязательной, в связи с чем отдел ГИБДД УМВД России по г. Казани вынес предписание демонтировать данный знак.

