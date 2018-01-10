Николаев, став шестым, остался первым

«Дакар-2018» завершил свой шестой этап, и при этом Эдуард Николаев в генеральной классификации грузовиков сохранил за собой первое место, почти час выигрывая у преследователя – аргентинца Вильягры – по-прежнему почти час.

Николаев на шестом этапе финишировал шестым, но кардинально это ничего не изменило. При этом Дмитрий Сотников из «КАМАЗ-Мастер» на этапе финишировал четвертым. В общем зачете благодаря этому результату Сотников поднялся на общее пятое место. Мардеев остался на седьмой позиции, Шибалов – на 13-й. 12 января на ралли день отдыха.

Рустэм КУЛЕЕВ

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