Работы ведутся в 75 медучреждениях Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска.

На реализацию программы капитального ремонта зданий медицинских учреждений в 2017 году было выделено около 4 млрд рублей. Работы ведутся в 75 поликлиниках Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска. Кроме того, объекты получили оборудование, в том числе медицинское, мебель и инвентарь.

Программа реализуется в 2017–2018 годах, общий объем финансирования составляет 7,5 млрд рублей. По ее итогам планируется провести капремонт в 195 объектах республики.