Свой очередной матч чемпионата России по хоккею с мячом казанские динамовцы проводили в Сыктывкаре против одного из аутсайдеров чемпионата – местного «Строителя».

Игра началась для волжан неудачно, что и говорить. Уже через пять минут матча хозяева забили гол в ворота Яшина – 1:0. Но на 24-й минуте Рамиль Ибрагимов подкараулил свой шанс, и сравнял счет – 1:1. И до перерыва счет не изменился.

А вот на 54-й минуте встречи новичок команды Иван Децура с передачи ветерана Сергея Обухова сумел вывести казанцев вперед – 1:2.

Этот счет продержался вплоть до 80-й минуты, когда в меньшинстве казанцы пропустили: дальний удар застал врасплох голкипера Яшина – 2:2. Еще через две минуты гости могли пропустить и еще раз: судьи назначили пенальти в ворота «Динамо». Но Яшин на этот раз отразил удар. Волжане сумели сохранить ничейный счет, и взять очко на выезде, с чем мы их и поздравляем.