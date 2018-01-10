Авиастроительный район
Избирательный участок №33
Центр – ГАУЗ «Городская больница №11» г.Казани, улица Максимова, д.34/24, тел.: 571-42-81, 571-43-40.
Избирательный участок №34
Центр – ОАО «Городская клиническая больница №12» г.Казани, улица Лечеб-ная, д.7, тел. 570-68-16.
Вахитовский район
Избирательный участок №53
Центр – здание железнодорожного вокзала Казань Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов, Привокзальная площадь, д.1а, тел. 294-03-49.
Избирательный участок №76
Центр – ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Татарстан, улица Япеева, д.16, тел. 292-85-95.
Избирательный участок №78
Центр – ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер», улица Толстого, д.4а, тел.: 238-89-84, 236-90-90.
Избирательный участок №79
Центр – ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», улица Бутлерова, д.14, тел.: 299-51-24, 299-42-59.
Избирательный участок №80
Центр – медико-санитарная часть ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», улица Чехова, д.1а, тел. 233-30-49.
Избирательный участок №81
Центр – медико-санитарная часть ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», улица Н.Ершова, д.2а, тел. 238-28-06.
Избирательный участок №82
Центр – ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница име-ни академика В.М.Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан», улица Волкова, д.80, тел. 238-12-56.
Избирательный участок №83
Центр – медико-санитарная часть ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», улица Большая Красная, д.51, тел.: 236-45-11, 236-45-64.
Избирательный участок №84
Центр – медико-санитарная часть ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», улица Лейтенанта Шмидта, д.31, тел. 236-89-85.
Избирательный участок №85
Центр – ГАУЗ «Клиника медицинского университета» г.Казани, улица Толсто-го, д.4, тел. 236-94-23.
Кировский район
Избирательный участок №131
Центр – ГАУЗ «Клиническая больница №2», улица Музыкальная, д.13, тел. 555-33-81.
Избирательный участок №132
Центр – ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Татарстан, улица Боль-шая, д.98, тел. 231-73-92.
Избирательный участок №133
Центр – ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф.Агафонова», улица Окольная, д.10, тел.: 555-36-88, 555-36-82.
Московский район
Избирательный участок №182
Центр – ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» г.Казани, родильный дом, улица Гагарина, д.54, тел. 557-35-45.
Избирательный участок №184
Центр – ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани, улица Исаева, д.5, тел. 239-19-95.
Избирательный участок №185
Центр – ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» г.Казани, улица Гагарина, д.121, тел. 222-06-48.
Ново-Савиновский район
Избирательный участок №257
Центр – ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г.Казани, улица Марша-ла Чуйкова, д.54, тел. 221-39-74.
Избирательный участок №258
Центр – родильный дом №1 ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г.Казани, улица Маршала Чуйкова, д.56, тел. 221-22-52.
Приволжский район
Избирательный участок №77
Центр – ГАУЗ «Клиника медицинского университета», хирургический корпус имени В.П.Крупина, улица Ш.Камала, д.12, тел. 278-28-30.
Избирательный участок №342
Центр – ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Министерства здраво-охранения Республики Татарстан», ГАУЗ «Детская республиканская клиниче-ская больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», улица Оренбургский Тракт, д.138, тел. 237-35-08.
Избирательный участок №344
Центр – ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница №18», улица Х.Мавлютова, д.2, тел. 229-79-61.
Избирательный участок №345
Центр – клинический госпиталь ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Республике Татарстан», улица Оренбургский Тракт, д.132, тел. 291-26-97.
Избирательный участок №346
Центр – ГАУЗ «Республиканский клинический неврологический центр Мини-стерства здравоохранения Республики Татарстан», улица Ватутина, д.13, тел. 278-27-93.
Избирательный участок №347
Центр – ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр», улица Карбышева, д.12а, тел. 291-10-51.
Советский район
Избирательный участок №443
Центр – ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф.Агафонова», проспект Победы, д.83, тел. 267-80-00.
Избирательный участок №444
Центр – ЛПУП Санаторий «Ливадия», улица Сибирский Тракт, д.43, тел. 273-97-43.
Избирательный участок №445
Центр – НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Казань ОАО “РЖД”», улица Н.Ершова, д.65, тел. 272-55-14.
Избирательный участок №446
Центр – ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан», улица Сибирский Тракт, д.29, тел. 519-26-00.
Избирательный участок №447
Центр – ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспан-сер Министерства здравоохранения Республики Татарстан», улица Прибольничная, д.1, тел. 277-13-13.
Избирательный участок №448
Центр – ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница име-ни академика В.М.Бехтерева», улица Н.Ершова, д.49, тел. 273-08-16.
Избирательный участок №449
Центр – ФКУ «Казанская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» Министерства здравоохранения Российской Федерации, улица Н.Ершова, д.49а, тел. 272-03-94.
Избирательный участок №450
Центр – ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан», улица Сеченова, д.6, тел. 272-33-11.
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