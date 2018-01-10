(утверждена постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 29.11.2017 №4933, с учетом изменений, внесенных постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 07.12.2017 №5095)

Авиастроительный район

Избирательный участок №1

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60», улица Граничная, д.2, тел. 570-85-97

В избирательный участок входят: дома жилого массива Сухая Река по улицам 2-я Большая, Большая Заречная, Вересаева, дд. 45-107, 46-104, Верхоянская, дд. 43-139, 139а, 50-148, 148б, Граничная, дд. 19-33, 2-я Заречная, Камчатская, Колхозная, 2-я Колхозная, Луговая, Лянгузова, дд. 3, 5а, 4, 10, 15а, 16а, 21, 22, 22а, Малая Заречная, Односторонняя Луговая, П.Баранова, Песочная, переулок Песочный, улицы Песчаная, Пихтовая, Полевая, Поперечно-Колхозная, Поперечно-Луговая, Поперечно-Песочная, Пржевальского, дд. 1-31, Придорожная, Пролетарская, Промышленная, Речная, Сахалинская, Северополюсная, дд. 4, 6а, 7, 9а, 10а, 14а, 1-я Сосновая, Сухая, Сухорецкая, Ударная, дд. 3-21, 4-22а, Челюскина, дд. 114-132.

Избирательный участок №2

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60», улица Граничная, д.2, тел. 570-85-97

В избирательный участок входят: дома жилого массива Сухая Река по улицам А.Кунанбаева, дд. 10-32, 11-29, Вересаева, дд. 1-41, 2-42а, Верхоянская, дд. 1-41, 2-48а, Вологодская, Гомельская, Горбунова, Граничная, дд. 3, 14-24, Донецкая, дд. 26/41-42, 47/43-69/52, Ишимская, Карагандинская, дд. 73-107/6, 62/49-96/4, Керченская, Литвинова, дд. 1/31-27, 6/23-26, Луначарского, дд. 4, 8, 8а, 10, Лянгузова, дд. 24а-68, 27-85, Мариупольская, дд. 43-115/3, 137, 38/53-114, 138, Ново-Караваевская, дд. 7-47а, 12-54, Нурлатская, дд. 23/37-31/44, 46-54/52, Поперечно-Большая, Пржевальского, дд. 33а, 35, Сарапульская, Северополюсная, дд. 17а, 18а, 19а, 21а, 26, 26а, 28а, 39, 45, 61, 63, 65, Собинова, дд. 19-37, 26-44, Соликамская, Ударная, дд. 27-45а, 28-46, Центрально-Мариупольская, дд. 86-156, Чапаева, дд. 51-55, Челюскина, дд. 75-109, 68-108/13, 110а, 101а, 103а, 105а, 109а, 111-135, Л.Черкасова, дд. 1-35/69, 2-38, 38а, 38б.

Избирательный участок №3

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №77», улица Айдарова, д.2, тел.: 570-84-28, 570-86-68

В избирательный участок входят: улицы Лукина, дд. 53, 55, Пржевальского, дд. 2, 4.

Избирательный участок №4

Центр – ГАПОУ «Казанский авиационно-технический колледж им.П.В.Дементьева», улица Дементьева, д.39, тел. 510-94-68

В избирательный участок входят: улицы Академика Павлова, дд. 1, 6, 8, 10, 9-13б, 17, 34-46а, Годовикова, дд. 12а, 13, 16а, 17, 19, 29а-81, 14а, 20-58, Лукина, дд. 52, 54, 56, 58, стр.№48, Молодежная, дд. 3, 3а, СНТ КАПО-5, СНТ КМПО-4, улицы Тамбовская, Циолковского, Чайковского.

Избирательный участок №5

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №54 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Айдарова, д.10, тел.: 571-49-70, 570-85-77

В избирательный участок входят: улицы Айдарова, дд. 18/57, 20, 22, 24, 24а, Северополюсная, д. 30, Челюскина, дд. 66, 68а.

Избирательный участок №6

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №54 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Айдарова, д.10, тел.: 571-49-70, 570-85-77

В избирательный участок входят: улицы Айдарова, дд. 2, 8, 12, 14, 15, 15а, 16, 25, 25а, 27а, 29а, 31а, Ленинградская, дд. 45а, 49а, 51а, 53а, 55а, 57а, Ново-Караваевская, дд. 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 10, Нурлатская, дд. 16-22, Симонова, дд. 14/41, 16, Чапаева, дд. 25-47, 24, 26, 28, 42-44, Челюскина, дд. 60, 60а, 62, 64, Челюскинцев, д. 44а.

Избирательный участок №7

Центр – МБОУ «Лицей №26», улица Ленинградская, д.20, тел. 571-15-60

В избирательный участок входят: улицы Ленинградская, д. 22, 2-я Ленинградская, дд. 6-14, Лукина, дд. 1, 5, 7, 7а, 9а, 11 (корпуса 1, 2), 11а, 15, Максимова, дд. 27а, 29, 31, 33, Побежимова, д. 24.

Избирательный участок №8

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №54 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Ленинградская, д.28, тел. 571-00-07

В избирательный участок входят: улицы Ленинградская, дд. 32, 32а, 34, 34а, 2-я Ленинградская, дд. 48, 48а, 50, Лукина, дд. 17, 18, 20, 42а, 46, 48, Малая Печерская, Симонова, дд. 2б, 6, 43, 45, 47/50.

Избирательный участок №9

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №119», улица Максимова, д.76, тел. 571-11-66

В избирательный участок входят: улицы А.Кунанбаева, дд. 3-9, 4-10а, Айдарова, дд. 37-71а, 26-52/58, 1-я Армавирская, дд. 1а-9, 11а, 2/35-16, 3-я Армавирская, дд. 3-11а, 4-10, Балтийская, дд. 1-27, 27а, 2/19-28а, Беломорская, дд. 21а-37в, 26-56/26, М.Бигиева, дд. 1-27/68, 4-28а, Верещагина, Донецкая, дд. 3-47а, 4-24, Карагандинская, дд. 13, 19-71а, 73а, 12/13-62а, Максимова, дд. 49, 58-82/20, Мариупольская, дд. 1/44-41а, 2а-36в, Нурлатская, дд. 5-19/35, 19а, дома жилого массива Грабарский по улицам Поперечно-Астраханская, дд. 21-35, 18а, 20, 22, Поперечно-Беломорская, 1-я Поперечно-Карагандинская, 2-я Поперечно-Карагандинская, Поперечно-Шатурская, Пришвина, дд. 3-13, 4-14, Северополюсная, дд. 32, 34, 40, 40а, Центрально-Мариупольская, дд. 22-84а, 84б, Шатурская, дд. 81/16-109а, 32-54/42, переулку Нурлатский.

Избирательный участок №10

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №119», улица Максимова, д.76, тел. 571-11-66

В избирательный участок входят: улицы Карагандинская, дд. 6, 6а, Побежимова, дд. 46, 59, Челюскина, дд. 25а, 27, 27а, 29, 31.

Избирательный участок №11

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №117», улица Дунайская, д.16, тел. 571-41-64

В избирательный участок входят: улицы Беломорская, дд. 5, 11, 13, 17, Ленинградская, д. 25/36, Максимова, дд. 40, 40а, 48, Чапаева, дд. 12, 13, 14/7, 15, 16, 17, Челюскина, дд. 33/56, 35, 38, 40/15, 42, 42а, 50, 52.

Избирательный участок №12

Центр – ГАПОУ «Казанский педагогический колледж», улица Побежимова, д.47а, тел. 571-14-19

В избирательный участок входят: улицы Ленинградская, дд. 15-23/37, Максимова, дд. 37б, 37/23-45а, Побежимова, дд. 32-36, Чапаева, дд. 5, 7, 11/43, 2/36-10, Челюскина, дд. 24, 26, 28, 47.

Избирательный участок №13

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №62», улица Симонова, д.5, тел. 570-87-64

В избирательный участок входят: улицы Академика Павлова, д. 15, Блочная, Годовикова, дд. 21-29, Лукина, дд. 8, 12-16, 24, 24а, 26, Максимова, дд. 4/19-22, Молодежная, дд. 11, 11а, 14, 16, 16а, 18, 18а, 21, 24, переулок Молодежный, улица Симонова, д. 1.

Избирательный участок №14

Центр – ГАПОУ «Казанский авиационно-технический колледж им.П.В.Дементьева», улица Дементьева, д.39, тел. 510-94-68

В избирательный участок входят: улицы Годовикова, дд. 14, 16, Дементьева, д. 33а, Максимова, дд. 2, 4а, Молодежная, дд. 6-12, 14а, 14б.

Избирательный участок №15

Центр – административное здание, улица Дементьева, д.70а, тел. 571-93-92

В избирательный участок входит улица Дементьева, дд. 7, 7а, 27, 29а, 31, 31а, 33, 35, 37.

Избирательный участок №16

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №62», улица Симонова, д.5, тел. 570-87-64

В избирательный участок входят: улицы Лукина, д. 4, Максимова, дд. 1-7/6, Трамвайная, д. 17.

Избирательный участок №17

Центр – МАОУ «Гимназия №37», улица Копылова, д.13, тел. 571-07-05

В избирательный участок входят: улицы Копылова, дд. 4, 12, 14, 18, Лукина, дд. 1а, 3а, Побежимова, д. 17.

Избирательный участок №18

Центр – МБОУ «Лицей №145», улица Дементьева, д.16, тел. 571-32-23

В избирательный участок входят: улицы Годовикова, дд. 4, 6, 15, Дементьева, дд. 3, 3а, 5, 5а, 5б, 9, 18, 28 (корпуса 1, 2), О.Кошевого, д. 20.

Избирательный участок №19

Центр – Культурно-досуговый комплекс им.В.И.Ленина, улица Копылова, д.2а, тел. 571-38-79

В избирательный участок входят: улицы Годовикова, дд. 7-11, 7а, 11а, Копылова, д. 2, Лукина, д. 2/15, О.Кошевого, дд. 2-18, 9, 9а, 11, 11а, 13, Побежимова, дд. 4-16б, Трамвайная, дд. 2/7-40, Л.Чайкиной.

Избирательный участок №20

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №112», улица Лядова, д.16, тел. 571-26-62

В избирательный участок входят: улица Белинского, дд. 11-21, 20-36, дома жилого массива Грабарский по улицам Желябова, Заботина, переулок Заботина, улицы Маркина, Огарева, Рыночная, Социалистическая, дд. 14-20а, Станиславского, СНТ «Ветеран КАПО им. С.П.Горбунова», улицы Таймырская, Тар Урам, Челюскина, дд. 1-25, 27а, 27в, 31а, 35а, Шадрина.

Избирательный участок №21

Центр – административное здание, улица Социалистическая, д.5, тел. 571-14-78

В избирательный участок входят: улицы Белинского, дд. 8-12/8, Индустриальная, дд. 9-15/12, Лядова, д. 14, Социалистическая, дд. 7-11/14, Челюскина, дд. 6/9, 10.

Избирательный участок №22

Центр – МБОУ «Гимназия №10», улица Копылова, д.11, тел. 571-36-64

В избирательный участок входят: улицы Белинского, дд. 3, 4, 4а, 5, 6, 7, Индустриальная, дд. 3-7, Копылова, дд. 5/1, 9, Лядова, дд. 2-12, Социалистическая, д. 3.

Избирательный участок №23

Центр – МБОУ «Гимназия №36», улица Лядова, д.7, тел. 571-35-96

В избирательный участок входят: улицы Копылова, дд. 1/2, 3/1, Лядова, дд. 5, 9, 9а, Тимирязева, дд. 1а, 4-10/2, Челюскина, д. 4/13.

Избирательный участок №24

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №112», улица Лядова, д.16, тел. 571-26-62

В избирательный участок входят: улица Белинского, дд. 21а-41, 38, СНТ-1 ОАО КМПО.

Избирательный участок №25

Центр – ГАПОУ «Казанский политехнический колледж», улица Малая Армавирская, д.31а, тел. 571-30-69

В избирательный участок входят: дома жилого массива Грабарский по улице Ашхабадская, дд. 1-19, 4-18, переулку Ашхабадский, улицам Беломорская, дд. 39/30-67/20, Большая Армавирская, дд. 1-35, 4-30а, Глинки, Джамбула, дд. 3-13, 4-14/61, Дунайская, Инвентарная, Карагандинская, дд. 1а-15/55, 2а, Краснодонская, дд. 1/2-19/57, 24, 6-30/55, Кубанская, дд. 3/25, 5, 9/64, 25-81, 26-74/4, переулку Кубанский, улицам Максимова, дд. 55-123/6, 84/19-128/8, Малая Армавирская, дд. 1/53-31а, 2а-24/43, Обнорского, Панфиловцев, Побежимова, дд. 61-145, 52-114, переулку Побежимова, улицам Поперечно-Астраханская, дд. 1а-15, 2а-12, Райниса, СНТ «Нарцисс», улицы Тюленина, Тюлячинская, У.Громовой, Центрально-Мариупольская, дд. 1а-29/37, 2а-16, Л.Шевцовой.

Избирательный участок №26

Центр – МБОУ «Гимназия №14», улица Беломорская, д.104, тел. 570-93-96

В избирательный участок входят: дома жилого массива Северный по улицам Айдарова, дд. 75б-133а, 54/51-116, Апрельская, 3-я Армавирская, дд. 15-29, 14/57-28, Ашхабадская, дд. 27/15-59/85, 24-74, Багратиона, Балтасинская, Балтийская, дд. 33-63/34, 32-62, Беломорская, дд. 58/31-108ж, Большая Армавирская, дд. 39-79, 34-76, Васнецова, Джамбула, дд. 17-31, 18-32/149, Дубинина, дд. 6, 8, 36, 38, 40, 42/1, Краснодонская, дд. 23-67, 36/64-66, Краснопресненская, Кутузова, дд. 7, 9, 13, 17-25, 4-46, переулок Кутузовский, улицы Малая Армавирская, дд. 33-73/37, 28-48, М.Бигиева, дд. 29а, 31-119, Смоленская, дд. 3-17, 2а-18/58, Сумская, Центрально-Мариупольская, дд. 33-61/29, Черняховского, Чугуевская, дд. 3-11, 4-16, Шатурская, дд. 115-189, 56а-128, 2-я Шатурская.

Избирательный участок №27

Центр – МБОУ «Гимназия №14», улица Луначарского, д.9, тел.: 571-62-48, 571-62-38

В избирательный участок входят: дома жилого массива Северный по улицам 1-я Армавирская, дд. 13а-37а, 18/69-36, Бавлинская, Большая Армавирская, дд. 81б-173, 80-166а, 168, 170, Краснодонская, дд. 71-191, 68-182, переулок Краснодонский, улицы Краснокамская, Л.Черкасова, дд. 41, 43/66, 59, 40-52а, Литвинова, дд. 49-73, 38-68/82, Луначарского, дд. 5/13-31, 28/2-44а, М.Бигиева, дд. 30/63-60/19, Малая Армавирская, дд. 77-173, 54/35, 58, 62-154, 172, Рубиновая, СДТ КАПО-10, улицы Смоленская, дд. 20-144, Собинова, дд. 49-75, 56/133-76/68, Тбилисская, дд. 1/87, 2а-10б, Тренева, Турского, Успенского, Центрально-Мариупольская, дд. 63/30-141, Чугуевская, дд. 15-23, 20-30.

Избирательный участок №28

Центр – МБОУ «Гимназия №14», улица Луначарского, д.9, тел.: 571-62-48, 571-62-38

В избирательный участок входят: дома жилого массива Северный по улицам Ашхабадская, дд. 63-147, 147а, 149, 153, 155, 185, 187, 189, 78-194, Батумская, Воронихина, Гафиатуллина, Маршала Говорова, Гори, Д.Давыдова, дд. 58-154, Джапаридзе, Дубинина, дд. 59-159, 46-146, Ермоловой, Жигулевская, Карамзина, Кутузова, дд. 29-127, 52-134, Луначарского, дд. 37, 73, 73а, 73б, 73в, 75, 75а, 75б, 75в, 50, 56/22, 58, 82/24, М.Бигиева, дд. 62-124, Симферопольская, СНТ «Березка», улицы Смоленская, дд. 21-141а, Собинова, дд. 83а, 80-98/44, Ставропольская, Сухуми, Тбилисская, дд. 3-71, 71а, 12-58, Ялтинская.

И збирательный участок №29

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №115», улица Беломорская, д.144, тел. 571-86-72

В избирательный участок входят: дома жилого массива Северный по улицам Ак каен, 2-я Бадаева, дд. 4-22, переулку Бадаева, улицам Д.Давыдова, дд. 81/98-143, Камышинская, дд. 59-115, 60-120, Литвинова, дд. 111-175, 90/37-158, Луначарского, дд. 77, 77а-135, 177, 90-182, Пожарского, дд. 92-106, 93-113а, Сентябрьская, Собинова, дд. 123-155, 122-198, Суворова, дд. 75-153, 54-136, СНТ «Кооператор», СНТ «Сирень», улицы Харьковская, дд. 67-101, 103, 113а, 115, 72-98, 126, Л.Черкасова, дд. 97-187, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4ж, 6а, 6б, 6в, 6г, 8, 8в, 8г, 8д, 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 10е, 178-190, Шомыртлы, Яз.

Избирательный участок №30

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №115», улица Беломорская, д.144, тел. 571-86-72

В избирательный участок входят: дома жилого массива Северный по улицам Айдарова, дд. 137-189, 118-158, Арбатская, Бадаева, дд. 1-21а, 2-24а, 2-я Бадаева, дд. 1-21, Балакирева, Беломорская, дд. 114-168, М.Бигиева, дд. 125-165, 128-136, Вильямса, Волгодонская, Волховская, Гидростроя, Д.Давыдова, дд. 1-75, 4-56/139, Добролюбова, Дубинина, дд. 7-55, 14-32, Заинская, Камышинская, дд. 17-57, 57б, 4-58, Левитана, Луганская, Мамина-Сибиряка, Мелекесская, Минина, А.Навои, С.Перовской, дд. 3-85, 4-86а, СНТ «Строитель 1», улицы Пестеля, дд. 4, 10-92, Пожарского, дд. 3-91, 2а, 4-90а, переулок Пожарского, улицы Пятигорская, дд. 3-41, 2/45-26, Суворова, дд. 3-73а, 8-52, 52а, Харьковская, дд. 7-61а, 18, 20, 24-54а, Читинская, Шатурская, дд. 201-267/20, 130-214, Шаумяна, Я.Купалы.

Избирательный участок №31

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №134», улица Котовского, д.2, тел. 571-86-82

В избирательный участок входят: дома жилого массива Новое Караваево по улицам Бадаева, дд. 23-47а, 26/39-58, Беломорская, дд. 174/1-214, Бестужева, В.Котика, Зелинского, Котовского, Моисеева, 1-я Муромская, дд. 4-120, 1-я Пермская, 2-я Пермская, С.Перовской, дд. 87-115, 88-134/36, СНТ-3 ТЭЦ-2, СНТ «Инвалидов и пенсионеров», улицы Пестеля, дд. 3-107а, 94-110, Петлякова, Пятигорская, дд. 63-107/47, 28/30-64, Рижская, С.Ковалевской, Серафимовича, И.Федорова, Шатурская, дд. 269-303, 220-246.

Избирательный участок №32

Центр – МБОУ «Гимназия №5», улица Гудованцева, д.26, тел. 571-78-86

В избирательный участок входят: дома жилого массива Новое Караваево по улицам Беломорская, д. 69, Гудованцева, дд. 2-110, 1-я Муромская, дд. 1/216-121, 2-я Муромская, 3-я Муромская, 4-я Муромская, 5-я Муромская, С.Перовской, дд. 136-150, Пятигорская, дд. 119/47-127, 70-90/50, Шатурская, дд. 250, 252.

Избирательный участок №35

Центр – М Б ОУ «Средняя общеобразовательная школа №112», улица Лядова, д.16, тел. 571-26-11

В избирательный участок входят: улицы Восход, д. 45, Лядова, д. 15, СНТ-2 ОАО КМПО, СНТ «Энергетик», Сад №1 ОАО КМПО, улицы Теплично-Комбинатская, Тэцевская.

Избирательный участок №36

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №77», улица Айдарова, д.2, тел. 570-86-68

В избирательный участок входят: улицы Айдарова, дд. 4, 6, 7, 8а, Ленинградская, дд. 60, 60б, Лукина, дд. 37, 41-47а.

Избирательный участок №37

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская шко- ла №147», жилой массив Кадышево, улица Р.Зорге, д.2/5, тел. 570-33-25

В избирательный участок входят: дома жилого массива Кадышево по улицам Г.Камала, Заречная, Зеленая, Калинина, Колодезная, Нагорная, Новая, Почтовая, Р.Зорге, Советская, Татарстан, Толстого, Чапаева, Чехова, Школьная, 2-я Школьная; дома жилого массива Борисоглебское по улицам Авиастроителей, Вишневая, Гагарина, Заводская, Заречная, Зеленая, Ивовая, Иванычева, Кадышевская, Колхозная, Ленина, Луговая, Малая Заречная, Молодежная, Новая, Озерная, Октябрьская, Производственная, Переломная, Победы, Рабочая, 2-я Рабочая, 3-я Рабочая, Речная, Садовая, Северная, Советская, Строителей, Сухорецкая, Степная, Торфяная, Школьная, Шоссейная, Южная; дома жилого массива Щербаково по улицам Березовая, Газовая, Дачная, Зеленая, Кадышевская, Лесная, Магистральная, Молодежная, Новая, Обочная, Ольховая, Осиновая, Рабочая, Речная, Садовая, Центральная; дома жилого массива Голубое Озеро по улицам Барак, Лесная, Мечтателей, Мирас, Центральная, Янтарная, СДТ КАПО-11, СДТ «Связь».

Избирательный участок №38

Центр – АО «Санаторий Крутушка», жилой массив Крутушка, улица Центральная, д.1, тел. 202-30-36

В избирательный участок входят: дома жилого массива Крутушка по улице Центральная, Центр медико-социальной реабилитации «Санаторий Крутушка».

Избирательный участок №39

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №62», улица Симонова, д.5, тел. 570-87-64

В избирательный участок входит улица Академика Павлова, дд. 19, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27.

Избирательный участок №40

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Симонова, д.17, тел. 524-04-34

В избирательный участок входят: улицы Беломорская, дд. 6, 8/18, 10/19, 18а, Ленинградская, д. 31, Симонова, д. 15, Чапаева, дд. 20/19, 21, Челюскина, дд. 44, 46, 46а, 48.

Избирательный участок №4 1

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №117», улица Дунайская, д.16, тел. 571-41-64

В избирательный участок входят: дома жилого массива Грабарский по улице Кольцевая, улицы Лечебная, Побежимова, дд. 37-57а, Социалистическая, дд. 2, 8/10.

Вахитовский район

Избирательный участок №42

Центр – ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева – КАИ», улица К.Маркса, д.10, тел. 231-01-84

В избирательный участок входят: дома по улицам Бехтерева, Батурина, улицы Большая Красная, дд. 1а, 1б, 3, 3а, 5, 7/9, 13, 8, 14, 16, 18, 22, 22а, Дзержинского, дд. 3, 5, 9/1, 11а, 11/2, 13, 15, 17, 19, стр.№6, дома по улице З.Космодемьянской, улицы К.Маркса, дд. 3, 13, 8/13, 16а, К.Фукса, дд. 9, 11, дома по улицам Миславского, Набережная Казанки, Нагорная, улица Тельмана, дд. 21, 23, 29, дома по улицам Федосеевская, Япеева.

Избирательный участок №43

МБОУ «Лицей №116 им.М.И.Махмутова», улица Жуковского, д.18, тел.: 238-35-86, 238-39-48

В избирательный участок входят: улицы Адамюка, д. 4, Большая Красная, дд. 17/10, 23, 29, 29а, 41, 51, 32, 36а, 48, 50, 54, Гоголя, дд. 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, 33, Дзержинского, дд. 23, 27, 27а, Жуковского, дд. 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 12/46, 16, 18, 24, 26, 28, 28а, К.Фукса, дд. 2а, 4, 10, 12, К.Маркса, дд. 23/6, 25, 29, 29/14, 43, 47, 47а, 47б, 47в, 24, 34, дома по улице Касаткина, улица Лобачевского, дд. 6, 8, 12, 12а, дома по улице Малая Красная, улицы Пушкина, дд. 68, 78а, 84, Театральная, дд. 1/29, 3, 5, 13, Тельмана, дд. 5, 9, 13, 15, 2, 14, 16, 18а, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42.

Избирательный участок №44

Центр – ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (КФУ), улица Кремлевская, д.16а, тел. 233-74-22

В избирательный участок входят: дома по улице Астрономическая, улицы Баумана, дд. 43, 45, 47, 22, 24, 26, 30, 36, 76, Дзержинского, дд. 16, 18/19, 20, 22, Кремлевская, дд. 19, 21, 23, 23/17, 25/22, 27, 27а, 2а, дома по улице К.Наджми, улицы Лобачевского, дд. 4, 3/24, М.Джалиля, д. 5, Островского, дд. 1/6, 9, 31, 12, 16, 20, дома по улицам Право-Булачная, Профсоюзная, улица Пушкина, дд. 3, 5/43, 13/52, 19, 23, дома по улицам Рахматуллина, Университетская, улица Чернышевского, дд. 17/38, 21, 12/36, 16.

Избирательный участок №45

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Лево-Булачная, д.14а, тел. 292-09-57

В избирательный участок входят: дома по улицам Б.Шахиди, Г.Исхаки, переулку Кирова, улице Коротченко, улицы Лево-Булачная, дд. 16, 20, 42/2, 44, 46/2, Московская, дд. 11, 26/31, 28, 28б, 30, 47, 51, 53/6, дома по улицам Р.Яхина, Саид-Галеева, Ташаяк, улицы Т.Гиззата, д. 14/15, Чернышевского, дд. 25/26, 27а, 33, 24/23, 28, 36.

Избирательный участок №46

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №80 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Татарстан, д.40, тел. 292-02-69

В избирательный участок входят: улицы Г.Камала, дд. 4, 18, 39, Г.Тукая, дд. 9/13, 31, 31а, 33, 20а, 16, 18, 26, 34, 36, Лево-Булачная, дд. 50, 56, М.Межлаука, дд. 39, 53, 53а, 55, 20, 20а, Московская, дд. 38, 44, 60, 62, 70, 76, дома по улице М.Худякова, улица Нариманова, дд. 45, 47, 51, 55, 57, 59, 40, 42, 50, 52, 56, 58, 60, 66а, дома по улицам Н.Столбова, Парижской Коммуны, улицы Т.Гиззата, дд. 15, 29, Татарстан, дд. 14, 16, 18, 52, 54, 56, дома по улице Ямская.

Избирательный участок №47

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12», улица Ш.Марджани, д.38, тел. 293-29-59

избирательный участок входят: улицы Ахтямова, дд. 4, 6, 10, 16, 18а, 7а, Г.Тукая, дд. 58, 57, 59, 65а, 73, 75, 75а, 75г, 83, 85, 87, 89, 97, 105, 111, 111а, 62, 66, 84, 92, 102, 106, 106а, дома по улице З.Султана, улица С.Садыковой,дд. 5, 7, 9, 15, 31, 41/7, 47, дома по улицам К.Насыри, КСКА, Сафьян, улицы Татарстан, дд. 3/2, 7, 9, 11, Ф.Карима, дд. 7, 9, 11, 20, дома по улице Ш.Марджани.

Избирательный участок №48

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №51», улица К.Тинчурина, д.3, тел. 293-24-82

В избирательный участок входят: улицы Г.Камала, дд. 45, 47, 49, 51, 53, 55, К.Тинчурина, дд. 1, 1а, 3, 3а, 7, 7а, 9, Татарстан, дд. 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72.

Избирательный участок №49

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №13», улица Ахтямова, д.26а, тел. 293-40-50

В избирательный участок входят: улицы Ахтямова, дд. 24, 26, 28, 30, 32, дома по улице И.Гаспринского, улицы Ф.Карима, дд. 21, 23, 23а, 26, 27, 32, С.Садыковой, дд. 4, 10, 10а, 12, 14, 20, 22, дома по улице Н.Баяна, улица Татарстан, д. 13.

Избирательный участок №50

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №13», улица Ахтямова, д.26а, тел. 293-40-50

В избирательный участок входят: улицы К.Тинчурина, дд. 15, 15а, 17, 19, 21, 23, Татарстан, дд. 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 53.

Избирательный участок №51

Центр – МБОУ «Татарская гимназия №1 им.Г.Тукая», улица М.Гафури, д.34а, тел. 293-38-67

В избирательный участок входят: улицы Девятаева, дд. 9, 11/1, дома по улице Д.Али, улица Зайцева, дд. 8, 10, 11, дома по улицам К.Якуба, Кызыл Татарстан, улица Меховщиков, дд. 1, 1а, 3, 7, дома по улицам М.Гафури, Эш Урам, Казанский автовокзал, Речной порт.

Избирательный участок №52

Центр – МБОУ «Татарская гимназия №1 им.Г.Тукая», улица М.Гафури, д.34а, тел. 293-38-67

В избирательный участок входят: улицы Девятаева, д. 7, Зайцева, дд. 29, 31, 33, 14, Меховщиков, дд. 2, 2а, 4, 4а, 10, 14, 16, Портовая, дд. 2, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 27, 27а.

Избирательный участок №54

Центр – МБОУ «Гимназия №3», улица Горького, д.16/7, тел. 236-79-15

В избирательный участок входят: дома по улице Галактионова, улицы Гоголя, дд. 3, 3а, 5, 9, 10, Горького, дд. 3, 3а, 3б, 3в, 7, 17, 19/8, 21, 21а, 4, 4а, 6, 6а, 12, 14, Жуковского, дд. 5, 7, 9, 15, 17, 2/11, 6, К.Маркса, дд. 37, 39, 39а, 40/60, 42, 44, 44а, 46, 48, 52, 52а, 54, 54б, 62, дома по переулку Профессорский, улицы Пушкина, дд. 10, 14, 16, 16а, 24, 32, 32а, 34, 40, 42, 52/2, 54, 56, 58, Щапова, дд. 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 4, 8/9.

Избирательный участок №55

Центр – ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», улица К.Маркса, д.68, тел.: 231-42-83, 231-95-73

В избирательный участок входят: улицы Большая Красная, дд. 57а, 57б, 59, 61, 63, 65, 58, 60, 64, Гоголя, дд. 16/56, 18, 18а, 20, 24, Горького, дд. 24, 26, 26а, 28, 28а, 34, К.Маркса, дд. 51, 53, 53а, 59, 59а, 59б, 65, 69, 66, 74, 76, Муштари, дд. 33, 33б, 35/60, 22, 30, 30а, дома по улицам Подлужная, Поперечно-Подлужная, Саммера, улицы Толстого, дд. 15, 31, 33, 33а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 40, 41, 41а, Щапова, дд. 41а, 43, 45, дома по переулку Саначина.

Избирательный участок №56

Центр – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением английского языка», улица Муштари, д.6, тел. 236-94-52

В избирательный участок входят: улицы Айвазовского, дд. 3, 5, 7, 9, 19/3, 11а, 12, 14, 14а, 16, Бутлерова, дд. 45, 49, 54, 56, 60, Волкова, дд. 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55/21, 61, 73, 77, 79, Достоевского, дд. 1, 7, 15, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, дома по улице Курашова, улицы Лесгафта, дд. 1/2, 3, 11, 13, 2/17, 4, 6, 6/57, Маяковского, дд. 4, 4а, 6, 10, 10а, 12, 24, 28, 30, Муштари, дд. 5, 7, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 13в, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 14, Низенькая, дд. 3, 4, 5, 5а, 9, 13, 17а, 23, 25, 29, 33, 35, 8, 10, 12, Овражная, дд. 3, 5, 7, 9, 13, 19, 23, 8, 12, 20, 21, 32, 34, 36, 37/8, 42, 53, Толстого, дд. 1, 5/28, Ульянова-Ленина, дд. 57/2, 63, 65, 65/1, 67/2, 69, 46, 50, 50а, 50б, 52б, 54, 54д, Щапова, дд. 18, 20.

Избирательный участок №57

Центр – ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат им. Героя Советского Союза Б.К.Кузнецова», переулок Катановский, д.1, тел. 590-88-72

В избирательный участок входят: улицы Бутлерова, дд. 11, 13, 15, 21, 21а, 25, 29, 31, 33, 35/15, 6, 10, 12, 18, 20, 20а, 22, 26, 32, 34, 34а, дома по переулкам Кочетов, Катановский, улица Маяковского, дд. 1/49, 3, 5, 11, 17, 19, 21, 23а, 27, 29, 29а, 29б, 31, дома по улице Некрасова, переулку Щербаковский, улицы Ульянова-Ленина, дд. 19, 23, 25, 27, 31, 33, 37, 41, 43, 47, 16, 16а, 20, 26, 32, 34, Щапова, дд. 10, 10а, 12, 14/31.

Избирательный участок №58

Центр – МБОУ «Лицей №5», улица Волкова, д.3, тел. 238-97-94

В избирательный участок входят: дома по улице А.Айдинова, улица Волкова, дд. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 2, 14, Калинина, д. 3, Т.Миннуллина, дд. 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, М.Салимжанова, дд. 15, 15/8б, 15/8в, Николаева, д. 5, Островского, дд. 53, 59, 85а, 86, 88, стр.№101, Петербургская, дд. 30, 32/13, 40, 52, 62, 64, Спартаковская, дд. 21, 21а, 35, дома по улицам Старая, Старообрядческая, улицы Ульянова-Ленина, д. 12, Х.Такташа, д. 2, дома по улице Щепкина.

Избирательный участок №59

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41», улица Х.Такташа, д.81, тел. 278-02-97

В избирательный участок входят: улицы М.Салимжанова, дд. 10/73, 12, 14, Х.Такташа, дд. 39, 41, 49, 53, 55, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 32а, 44, 50, 56.

Избирательный участок №60

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41», улица Х.Такташа, д.81, тел. 278-02-97

В избирательный участок входят: улицы Н.Назарбаева (бывшая ул.Эсперанто), дд. 64, 66, 66/1, 66/2, 68, 70, 72, 74, 76, 78, Х.Такташа, дд. 84, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105.

Избирательный участок №61

Центр – МБОУ «Гимназия №27 с татарским языком обучения», улица Н.Назарбаева (бывшая ул.Эсперанто), д.48, тел. 277-23-28

В избирательный участок входят: улицы М.Салимжанова, дд. 17, 19, 21, 23, Павлюхина, д. 37, дома по улице Ново-Песочная, улицы Н.Назарбаева (бывшая ул.Эсперанто), дд. 10, 12, 12а, 12в, 54, 56, 60, 60-1, 62, Петербургская, д. 65а, Островского, д. 107, Спартаковская, дд. 87, 89.

Избирательный участок №62

ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», улица Зеленая, д.1, тел. 510-47-87

В избирательный участок входят: улицы Волкова, дд. 22, 26, 30а, 32, 38, 40, 42, 42а, 46, 48, 48/22, ишневского, д. 22, дома по переулкам Горный, Пехотный, улицы Зеленая, дд. 11, 2, Калинина, дд. 5, 13, 17, 19, 19/5Б, 33, 37, 61, 63, 65, 69, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 22, 24, 30, 42, 52, 60, дома по улицам Пехотная, Ремесленная, Привольная, 1-я Привольная, 2-я Привольная, Роща Фрунзе, Суконная, дд. 30, 30а, 32, Тихомирнова, дд. 1, 7, 11, 19, 31, 33, 43, 75.

Избирательный участок №63

Центр – МБОУ «Гимназия №96» (здание начальной школы), улица Достоевского, д.51а, тел.: 238-07-05, 236-16-54

В избирательный участок входят: улицы Айвазовского, д. 27, Волкова, дд. 54, 56, 58, 60/12, 66/17, 68, 70, 72, Достоевского, дд. 22, 24, 26, 28, Лесгафта, дд. 19, 21, 18, 20, 20а, 24, 26, Х.Атласи, дд. 2/28, 4, 6, 8, 10, 12, 26, Чехова, дд. 29, 31, 51, 53, 57, 22а, 24, 36.

Избирательный участок №64

Центр – МБОУ «Гимназия №96», улица Достоевского, д.51, тел.: 236-16-54, 238-07-05

В избирательный участок входят: улицы Волкова, дд. 78, 78а, 80, 84, 86, Груздева, д. 4, Достоевского, д. 53, Лейтенанта Шмидта, дд. 6, 8, Чехова, дд. 3/7, 9, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6а, 6б, 6г, 8/2.

Избирательный участок №65

Центр – МБОУ «Гимназия №96», улица Достоевского, д.51, тел.: 238-07-05, 236-16-54

В избирательный участок входят: улицы Вишневского, дд. 8/35, 10, 12, 14, Достоевского, дд. 40, 40а, 44/6, Лесгафта, дд. 28, 28а, Х.Атласи, дд. 9, 11, 13, 15, Чехова, дд. 11, 25/31.

Избирательный участок №66

Центр – общежитие №5 ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева – КАИ», улица Н.Ершова, д.30, тел. 272-47-03

В избирательный участок входят: улицы Абжалилова, дд. 19, 21, дома по улице Академическая, улицы Вишневского, дд. 3, 9, 11, 11а, 13, 15, Н.Ершова, дд. 2, 4/2, 8, 14/2, 28, 30, 32, Зинина, дд. 1, 3, 5, 7, 9/23, Лейтенанта Шмидта, д. 3/15, Маленькая, д. 5, Чехова, д. 1а.

Избирательный участок №67

Центр – МБОУ «Гимназия №28», улица Достоевского, д.79, тел. 238-28-11

В избирательный участок входят: улицы Абжалилова, дд. 1, 1/82, 3, Ветеринарная, д. 10, Достоевского, дд. 57/31, 61, 63, 73, 78, 79а, 81, 72/19, 74, 74а, 76, Зинина, дд. 13/19, 15, 20, Лейтенанта Шмидта, дд. 29, 33, 35а, 35б, 37, 34/18, 44, 46, 46а, 48, Товарищеская, дд. 5, 9/42, 21, 16.

Избирательный участок №68

Центр – Дом аспирантов и студентов №6 ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», улица Товарищеская, д.32, тел. 561-00-47

В избирательный участок входят: улицы А.Еники, д. 1/51, Вишневского, дд. 29/48, 49, 49а, 49б, 51, Достоевского, дд. 48, 50, 52, 54, 60, 62, 66, Зинина, дд. 24, 34, 38, 33, 35, 41, дома по улице Новосибирская, улица Товарищеская, дд. 28/70, 32, 32а.

Избирательный участок №69

Центр – Дом аспирантов и студентов №5 ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», улица Товарищеская, д.40б, тел. 238-21-00

В избирательный участок входят: дома жилого массива Аметьево по улице Подгорная, дд. 127а, 129, 131, 131а, 133, 135, 135а, 141, 143, 147, 149, 151, 151а, 155, 157, 161, 169, 173-181, 185, 187, 189, 191, 110, 110а, 112, 118, 124, 128, 130, 134, 138, 140, 142, 142а, 148, 152, 156а, 160, 162, 164, 164а, 172, 174, 176, 178, 184; дома жилого массива Калуга по улицам Адмирала Нахимова, Д.Бедного, дд. 9, 12, Пугачевская, дд. 53-59, 2, 4, 6, 12б, 12-18, 20, 22, 36, 38-46, 50, 52, Пугачева, дд. 45, 45а, 47, 53, 55, 57, 2, 6, 12, 14, 16, 22, 36, 38, 40, 42, 46, 50, 54, Сквозная, д. 8, Мало-Пугачевский Овраг, Ново-Пугачевская – четная сторона, Нахимовский Овраг, сады Казанского железнодорожного узла, дома по улицам Старо-Пугачевская – четная сторона, Хороводная, М.Латыпова, дд. 34, 36, 52, 58, 60, 62, 66, 68, 70, улицы Калинина, дд. 87, 87а, 91, Товарищеская, дд. 29, 31, 31а, 31б, 30, 30а, 40, 40б.

Избирательный участок №70

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №98 (татарско-русская)», улица А.Еники, д.23, тел. 236-24-42

В избирательный участок входят: дома жилого массива Аметьево по улице Подгорная, дд. 41, 45, 47, 51, 55, 77, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 107, 111, 115-119; дома жилого массива Калуга по улицам Долинная, Закамская, Заслонова, Кривая, Кривой Овраг, Кузнечная, М.Латыпова, дд. 1, 3, 7, 11, 15, 19, 29, 33, 37, 41, 2, 6, 12, 16, 18, 20, 28, Малая Слободская, Ново-Пугачевская – нечетная сторона, Нестеровская, Нестеровский Овраг, Нестеровский Спуск, Одесская, Охотская, по переулку Кузнечный, улицам Потребительская, Поперечно-Слободская, Поперечно-Центральная, Пугачевская, дд. 1-7, 13, 13а, 15, 17, 21, 21а, Пугачева, дд. 3, 5, 13, 15, 21, Рабочей Молодежи, Ракетная, Сборная, Старо-Пугачевская – нечетная сторона, Тихая, Центральная, А.Еники, дд. 4/2, 6/1, Товарищеская, дд. 33, 42.

Избирательный участок №71

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №98 (татарско-русская)», улица А.Еники, д.23, тел. 236-24-42

В избирательный участок входят: улицы А.Еники, дд. 3, 5, 7, 9, 17, 17б, 2/53, Вишневского, дд. 53/70, 55, 57, Товарищеская, дд. 34, 40а.

Избирательный участок №72

Центр – МБОУ ДО г.Казани «Детская музыкальная школа №6 им.Э.З.Бакирова», улица Бойничная, д.8, тел. 238-15-76

В избирательный участок входят: дома жилого массива Аметьево по улице Подгорная, дд. 3, 9, 9а, 19, 21, 23, улицы Бойничная, дд. 3, 5, 11, 25, 25а, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 45, 49, 51, 55, 57, 65, 6, 8, 10, 16, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, Вишневского, дд. 59, 61, Задне-Бойничная, дд. 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

Избирательный участок №73

Центр – Подростковый клуб «Союз», улица Моторная, д.31а, тел. 236-18-14

В избирательный участок входят: дома жилого массива Аметьево по улицам Аметьевская, дд. 1, 3, 7, 9-57, 9а, 9б, 11а, 11б, 17а, 17б, 17в, 19а, 19б, 19в, 27а, 35а, 37б, 49а, 51а, 51б, 55а, 2-22, 26, 30-50, 6а, 8а, 12а, 16а, 18а, 30а, 32а, 34а, 36а, 44а, 50/2а, 50а, Дачная, дд. 75-81, 85-89/2, Железнодорожная, дд. 51, 50, 50а, Калужская, дд. 1, 5, 9-13, 23, 29, 2-12, 16-26, 10а, 18а, Киевская, дд. 1, 1а, 3, 13, 15, 17, 12, 14, 38, Косогорная, дд. 3-9, 15, 27, 37, 6, 14, 24, 26, Моторная, дд. 1а, 2-12, Параллельно-Аметьевская, дд. 1, 1а, 3, 3а, 5, 25а, 29а, 2а, 12, 18, 20, Подаметьевская, дд. 7, 13, 25, 35, 39-49, 53-61, 2-14, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 44/49, 46, 50-54, Подгорная, дд. 2-10, 16-28, 34-44, 48, 50а, 50-62, 66, 70, 72, 80, 84, 84а, 90, 90а, 92, 96, 100, 104, 106, 108, Тихомирнова, дд. 42, 64, 70, 72, по переулку Аметьевский, улицам Вятская, Вятский Овраг, 1-я Газонная, Марсовая, Мичурина, Невельского, Ногинская, 2-я Подгорная, Поперечно-Чебоксарская, Приборная, Садовая, Соревнования, Старо-Аметьевская, Тихогорская, Чебоксарская, Щорса, Юдинская, Агрономическая, дд. 3, 15, 17, 17/6, 19/7, 25а, 35, 39, 47, 51, 53, Шаляпина, дд. 3, 4, 5а.

Избирательный участок №74

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №14», улица Братская, д.1, тел. 277-05-33

В избирательный участок входят: дома жилого массива Аметьево по улицам Аметьевская, дд. 59-79, 61а, 63а, 69а, 71а, 73а, 52-72, 52а, 52б, 52е, 54а, 56а, 58а, 72а, 62а, 64а, 64б, 66а, Братская, 2-я Газонная, Грибоедова, дд. 1, 3, 7, 4, 6, 6/14, Дачная, дд. 31а, 31-49, 53-69, 73, 35а, 43а, 67а, 30, 34, 36, 36а, 36б, Калужская, дд. 34, 38, 42, 44, 35, 41, 43, Киевская, дд. 21, 25-29, 33-37, 18, 24, 28, 38а, Косогорная, дд. 53-57, 61-65, 67б, 67в, 75-79, 99, 131, 133, 79б, 79в, 83, 85а, 91, 93, 95, 95а, 36, 38, 40, 46, 48, 48а, 52, 58а, 62, 62б, 64, 64а, 66а, 72, 72а, 72в, 74, 78б, 78в, 80а, 80б, 108, 112, 114, 142, 144, 144б, 148, Крымская, Магаданская, дд. 1-9, 19, 21-25, 25а, 29-37, 18, 18а, 18б, 2-я Магаданская, Моторная, дд. 5-9, 13, 15, 19, 21-31, 31а, 14-52, 16а, 30б, 32а, 46а, 48а, 50б, Параллельно-Аметьевская, дд. 11, 13, 17, 19а, 22а, Подаметьевская, дд. 63-71, 77, 77а, 83, 87-91, 97-111, 125, 127, 129, 131, 131а, 135, 137, 139, 66, 76, 78, 82, 84, Полярная, Поперечно-Крымская, Сурикова, Студеная, дд. 3-11, 6, 8, 14, 18, 24-30, Агрономическая, дд. 65, 79, 87.

Избирательный участок №75

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №14», улица Братская, д.1, тел. 277-05-33

В избирательный участок входят: дома жилого массива Аметьево по улицам Альпинистов, Аметьевский разъезд, Гайдара, Грибоедова, дд. 9, 11, 10, 25, Дачная, дд. 1-9, 21, 23, 27, 29, 2-28, 14а, Железнодорожная, дд. 3, 15, 15а, 17, 21, 23, 31, 35, 37, 41-45, 2, 8, 14, 16, 22, 22а, 34, 36, 42, Косогорная, дд. 128, 132, 149, 149а, 151, 153, 159, 161а, 165, 167, 175, 96, 150, 152, 156, 158, 160, 166, 170, Магаданская, дд. 4-12, 16а, 32-40, Маршальская, Моторная, дд. 37, 37а, 39, 49, 49б, 51, 54-60, 60а, 62, 64, 66, 68, 68а, Подаметьевская, д. 160, Плодовая, Студеная, дд. 13, 15, 17, 19, 27, 32, 36, 36а, 40-46.

Кировский район

Избирательный участок №87

Центр – МБУК г.Казани «Культурный центр Залесный», переулок Осиновский, д.8, тел. 524-85-86

В избирательный участок входят: дома жилого массива Залесный по улицам Аксу, Алан, переулку Аулак, улицам Гузель, Залесная, дд. 32-140, 2-я Залесная, 4-я Залесная, 5-я Залесная, 6-я Залесная, 7-я Залесная, 8-я Залесная, переулку Залесный, улицам Йолдызлы, Кемеш, Красочная, Кырлай, Мастеров, Ново-Осиновская, 2-я Ново-Осиновская, 3-я Ново-Осиновская, переулку Ново-Осиновский, улицам Новоселова, Оружейников, Осиновская, 2-я Осиновская, переулку Осиновский, улицам Паратская, Плужная, Пороховая, Прудная, Сазлы, Свияжская, Сердаш, Симбирская, Стожки, Тан, Тасма, 1-й Красочный Тупик, 2-й Красочный Тупик, Узянле, переулку Узянле, улицам Шумная, Юлдаш, Хибинская, дд. 19-33.

Избирательный участок №88

Центр – МБОУ «Средняя русско-татарская общеобразовательная школа №57», улица Алтынова, д.2, тел.: 555-96-70, 555-96-68

В избирательный участок входят: дома жилого массива Залесный по улицам Актюбинская, Алеутская, Алтынова, Болгарская, переулку Варшавский, улицам Варшавская, Выборная, Вьюжная, Г.Державина, Ежевичная, Зимняя, Залесная, дд. 7-127, Интернатная, Калиновского, Карпатская, переулкам Красноармейский, Лесной, улице Лесопарковая, переулку Лесопарковый, улицам Молдавская, Окская, Паровозников, Пограничная, Полесская, Полоцкая, Родниковая, Селянская, Славянская, Таганрогская, Тетюшская, Хибинская, дд. 1-15, 2а-16.

Избирательный участок №89

Центр – филиал МБОУ «Средняя русско-татарская общеобразовательная школа №57», улица Алтынова, д.2, корп.1, тел. 555-96-70

В избирательный участок входят: дома жилого массива Залесный по улице Аккош, переулку Аксакова, улицам Аксакова, Актанышская, переулку Актанышский, улицам Залесная, дд. 1, 1а, 1в, 1г, 1д, 3, 5, 5а, 2-30А, Кавказская, Ландышевая, переулку Ландышевый, улицам Песенная, Сафина, переулку Совхозный, улицам Ташлы, Узорная, переулку Узорный, улицам Шавкат, Хибинская, дд. 18-24, 30, 42, 46, 52, 58-66, 61, 63, 67.

Избирательный участок №90

Центр – красный уголок Казанского городского лесопарка «Лебяжье» МУП треста «Горводзеленхоз», территория вблизи Озера Лебяжье, д.7, тел. 512-02-59

В избирательный участок входят: жилые дома на территории вблизи Озера Лебяжье, Озера Глубокое, Озера Светлое, на территории ГОРОНО, лагерей «Восток», «Дружба», «Советский космос».

Избирательный участок №91

Центр – МБОУ «Гимназия №3 с татарским языком обучения», улица Горьковское Шоссе, д.24, тел. 555-33-21

В избирательный участок входят: улицы Горьковское Шоссе, Можайского, дд. 2/37, 3, 4, 5, Глазовская, Самарская, дд. 4-8, Телецентра, дд. 2/10, 4, 6/9, 8/10, 12, 14, Маршрутная, д. 6.

Избирательный участок №92

Центр – Центр медицинской реабилитации работников Федерального казенного предприятия «Казанский государственный казенный пороховой завод», улица Можайского, д.14, тел.: 554-34-50, 555-09-07

В избирательный участок входят: улицы Юбилейная, 40 лет Октября, дд. 13-17, 19, 18-22, Можайского, дд. 16, 16а, 15 (корпуса 1, 2), 19, Телецентра, дд. 15, 17.

Избирательный участок №93

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №137 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Окольная, д.9, тел. 555-33-31

В избирательный участок входят: улицы Телецентра, дд. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13/8, 40 лет Октября, дд. 2, 4, 5, 7, 10, 12, Окольная, дд. 1, 3, 5, 7, 9, 16, 18, 20, Маршрутная, дд. 11/6, 13, Самарская, д. 15, Ново-Светлая, дд. 11, 20, 22, 35, Светлая, дд. 19, 21, Можайского, дд. 9/14, 10, 11, 12, 17.

Избирательный участок №94

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №137 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Окольная, д.9, тел. 555-33-93

В избирательный участок входят: улицы Ново-Светлая, дд. 2-18, Светлая, дд. 7-17, 4-18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Болотникова, дд. 13а, 17а, 29а, 38, 40, 46, 54, 60, 68, 70, Лебяжья, дд. 1-19А, 2-16, Серпуховская.

Избирательный участок №95

Центр – МБУДО «Центр дополнительного образования детей “Заречье”», улица Окольная, д.23, тел. 564-81-51

В избирательный участок входят: улицы Фрунзе, дд. 1, 1б, 3, 7, 9, 9а, 13, 80, Большая Мухаметшина, Малая Мухаметшина, Краснококшайская, дд. 187-195, 254-272а, Окольная, дд. 25, 58, 66-74, Лебяжья, дд. 51/74, 52, Луговая.

Избирательный участок №96

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №70 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Краснококшайская, д.178, тел. 554-64-35

В избирательный участок входят: улицы Кулахметова, дд. 3, 5, 7, 9, 11, 11А, Окольная, дд. 28, 30, Сабан, дд. 2, 2а, 4, 13, 13а, 15, 15а, 19, 25-29.

Избирательный участок №97

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №70 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Краснококшайская, д.178, тел. 554-64-35

В избирательный участок входят: улицы Фрунзе, дд. 15, 17, 19, Краснококшайская, дд. 168, 170, 172, 174, 176, Кулахметова, дд. 4, 6.

Избирательный участок №98

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №70 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Краснококшайская, д.178, тел. 554-64-35

В избирательный участок входят: улицы Чкалова, дд. 1, 7, 7б-15, Полевая, дд. 24-30, 36, Краснококшайская, дд. 162, 164, 166, Фабричная, д. 4.

Избирательный участок №99

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №70 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Краснококшайская, д.178, тел. 554-61-63

В избирательный участок входят: улицы Кулахметова, дд. 8, 10, 12, 14, 16, Батыршина, дд. 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32.

Избирательный участок №100

Центр – МБОУ «Гимназия №4 с татарским языком обучения», улица Чкалова, д.8, тел. 554-40-11

В избирательный участок входят: улицы Чкалова, д. 10, Батыршина, дд. 38 (корпуса 1, 2), 40 (корпуса 1, 2), 55, 59, 61, Г.Баруди, дд. 3-9, 4, 18, 18А, 20, 20а, Серова, д. 22/24, дома жилого комплекса «Ягодная слобода» по улицам Повстанческая, дд. 26А-34, 40, 42, 42А, 44, 37-61, Полевая, дд. 70-102, 73-99, Герцена, дд. 145-155, Одноэтажная, Низовая, дд. 8-20, 3, 5, 11, 21, Межевая, дд. 36-50, 19-25, 33, Щедрина, дд. 23, 27, 18-26.

Избирательный участок №101

Центр – МБОУ «Гимназия №4 с татарским языком обучения», улица Чкалова, д.8, тел. 554-40-11

В избирательный участок входят: улицы Чкалова, дд. 2/160, 4/2, Краснококшайская, дд. 119, 123-131, 154, 158, Бородина, Смычки, дд. 20, 30, 25-го Октября, дд. 16/9, 20/8, Деловая, дд. 16-20, С.Халтурина, дд. 10, 16, Повстанческая, дд. 1а, 3, 5, 4-12.

Избирательный участок №102

Центр – МБУДО г.Казани «Детская музыкальная школа №18 им.М.Музафарова», улица Музыкальная, д.4, тел. 554-40-11

В избирательный участок входят: улицы Солнечная, дд. 1, 4-16, Репина, Лазарева, Токарная, Болотникова, дд. 1-11/1, 20, Музыкальная, Димитрова, дд. 3-9, 15, Богатырева, дд. 1, 6, 8, 13, переулок Солнечный.

Избирательный участок №103

Центр – МБОУ «Гимназия №50», улица Шульгина, д.19, тел. 554-99-01

В избирательный участок входят: улицы Богатырева, дд. 2/5, 4/2, Деловая, дд. 2, 3, 6, Димитрова, дд. 4, 6, 8, Первого Мая, дд. 20, 22, 25-го Октября, дд. 9/7-13/6, С.Халтурина, дд. 7, 11/10, 2/24, 4, войсковая часть 3730.

Избирательный участок №104

Центр – помещение в административном здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №120 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Деловая, д.11, тел. 554-74-09

В избирательный участок входят: улицы Алафузова, дд. 15, 17а, Герцена, дд. 111, 113, 115, 119, 133А, 135, 137, 139, Базарная, дд. 3а, 7а, 9, 8-20, 36, 38, Краснококшайская, дд. 71/9, 75а, 83, 84, 84/11, 86/12, 92, Смычки, дд. 5, 16, Слободская, дд. 19, 23, 33, 16, 18, 24, 38-42, Лукницкого, 25-го Октября, дд. 2/7-6, Первого Мая, дд. 1, 2, 4, 14, 16, Поперечно-Базарная, д. 1, Гладилова, д. 56, переулок Межевой, берег реки Казанки.

Избирательный участок №105

Центр – ГАПОУ «Профессиональный колледж №41», улица Энгельса, д.12, тел.: 555-33-57, 555-33-95

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Ягодная слобода» по улицам Поперечно-Базарная, дд. 21-25, 29/52, 31/45, Алафузова, д. 22/109, Ягодинская, дд. 3, 3а, 4, 4а, 8, Энгельса, дд. 12-18, 37, 43, 43а, 51, Гончарова, дд. 12-16, 48-70а, 15/39, 35, 47, 53-65, Герцена, дд. 81-93, 107, 82, 90, 110, 122, 124, Тургенева, дд. 8/45-20, 38-50, 13, 19, 45-51, 55-63, Межевая, д. 5, Кольцова, дд. 8, 8А-18, 34, 5-19, 35-49а, Краснококшайская, дд. 33, 37, 37А, 49, 53-57, 54, 56а, 62, Слободская, дд. 3, 9, 11/8, 2-10, Гладилова, дд. 22б, 40, Табейкина, Базарная, д. 2.

Избирательный участок №106

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №135 с углубленным изучением отдельных предметов», улица 2-я Юго-Западная, д.27а, тел.: 562-28-83, 518-21-77

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Ягодная слобода» по улицам Батыршина, дд. 65-79, 1-я Вольная, д. 40, Канашская, Кольцова, дд. 95А, 98, Лушникова, дд. 3, 3а, 5, 9, Ломоносова, Малая Крыловка, дд. 27, 41А-49, 40, 44, 46, Низовая, дд. 26, 28, 36, Осипенко, Петрова, Пилотская, Серова, дд. 36/50, 44, 48, 48 (корп.3), 60, Труда, Щедрина, дд. 1-17, 2-16, 2-я Юго-Западная, дд. 29-39.

Избирательный участок №107

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №135 с углубленным изучением отдельных предметов», улица 2-я Юго-Западная, д.27а, тел.: 518-21-77, 562-28-83

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Ягодная слобода» по улицам 2-я Юго-Западная, дд. 3, 5, 9, 9А, 11, Батыршина, дд. 81, 85, Иртышская, Герцена, дд. 128-134, Межевая, дд. 24-30, Малая Крыловка, дд. 11-21, 12-28, 34, Коммунаров, дд. 2, 26/25, 30, 32, 34, 42, 31-45, Лушникова, дд. 1, 7, 2, 4, Горсоветская, д. 34, Кольцова, дд. 53-91, 58-90, Повстанческая, дд. 52-56, 63-71, 75, 77, 81, 87, Полевая, д. 108.

Избирательный участок №108

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №67», улица Дежнева, д.1, тел.: 562-27-03, 562-29-06

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Ягодная слобода» по улицам Дружинная, Чигорина, Бабушкина, Поперечно-Базарная, дд. 33-37, 45-49, 34, 52-60, Ягодинская, дд. 23, 25, 27, 35, 37, 34, 34а, 36а, 40, Передовая, дд. 12, 16, 18, Коммунаров, дд. 1/6, 9-13, Дежнева, дд. 2 (корпуса 1, 2), 4 (корпуса 1, 2), Повстанческая, дд. 62, 97/14, Кольцова, дд. 44, 52, 54, Межевая, дд. 1, 1А, 3, 8-20, 1-я Вольная, дд. 5-23/15, 6-24, 2-я Вольная, дд. 2а, 4-22, Малая Крыловка, дд. 3-9, 4-10, 10а.

Избирательный участок №109

Центр – ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум», улица Горсоветская, д.2, тел.: 518-38-34, 518-47-97

В избирательный участок входят: улицы М.Вахитова, дд. 5, 5 (корпуса 2, 3), Поперечно-Базарная, дд. 57, 59, 61, 66-74, Горсоветская, дд. 2а, 17 (корпуса 1, 2, 3), 19А, 25, 25а, 29, 33, Красносельская, Передовая, дд. 31/44, 33, 28/42-36.

Избирательный участок №110

Центр – опорный пункт общественного порядка отдела полиции №3 «Зареченский» Управления МВД РФ по г.Казани, улица Шоссейная, д.24, тел. 554-35-52

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Ягодная слобода» по улицам Псковская, Ползунова, Грузовая, Энгельса, дд. 38, 40, Баженова, дд. 2, 4, 5, 7, 28, 30, Калугинская, дд. 1, 3, 4, 5, Кольцова, дд. 1, 1а, 2, 3, 4, 6, переулку Шоссейный, дд. 5, 7, улице Шоссейная, дд. 19, 19а, 21, 21а, 23а, 47-59.

Избирательный участок №111

Центр – МБУДО г.Казани «Детская художественная школа №3 имени Б.М.Альменова», улица Шоссейная, д.20, тел. 555-33-49

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Ягодная слобода» по улицам Бугринская, Насыпная, Лесопильная, Заливная, Герцена, дд. 12-38, 50-60, 7-29, 39-47, 55, Гончарова, дд. 2-10/36, 3-13/34, Внешняя, П.Морозова, Поперечно-Краснококшайская, Шоссейная, дд. 10, 16-24, 32, 38/16, 42, 1, 9, 11, 15, 15а, 17, 17а, Пролетарская, Тургенева, дд. 2а, 3, 4, 5, 6.

Избирательный участок №112

Центр – общежитие ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», улица Яруллина, д.6

В избирательный участок входят: дома жилого массива Гривка по улицам Гривская, Поперечно-Гривская, Односторонка Гривки, Дренажная, переулку Односторонки Гривки, улицам М.Вахитова, дд. 6, 8, 10, Ново-Квартальная, Сулеймановой, Проточная, дд. 6, 11, Яруллина, д. 6.

Избирательный участок №113

Центр – Казанский филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта», улица Несмелова, д.7, тел. 555-23-44

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Адмиралтейская слобода» по улицам Несмелова, Широкая, Кожевенная, Речная, Иовлева, Жуковка, Поселковая, дд. 5, 9, Архангельская, переулку Архангельский, войсковая часть 5561.

Избирательный участок №114

Центр – МБОУ «Татарская гимназия №15», улица Мало-Московская, д.12, тел. 554-99-30

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Адмиралтейская слобода» по улицам Серп и Молот, дд. 22-28, 31, Милицейская, д. 37, Кызыл Армейская, дд. 5-11, 17, 17А/13, 35-39, 41, 43, 4, 10, 14, 28, 30, Большая, дд. 2, 4, 21, 25, 25а, 31, 31А, 41, 22-38А, С.Ваисова, дд. 10-34, 38, 11-19, 27, 29, К.Цеткин, дд. 12, 9, Мало-Московская, дд. 14, 14а, Красного Химика, Поселковая, дд. 19, 21, 23а, 29, 29а, Столярова, дд. 3, 5, 7, 9а, 35, переулку Проходной.

Избирательный участок №115

Центр – здание клуба ПАО «Казанский вертолетный завод», улица Мало-Московская, д.15, тел. 549-79-85

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Адмиралтейская слобода» по улицам Адмиралтейская, К.Цеткин, дд. 30/23, 34, 31а, 33, Мало-Московская, дд. 24-34, 31-37, Урицкого, дд. 4-16, 11, Поселковая, дд. 8, 12, 16, 30, Кызыл Армейская, д. 3/8.

Избирательный участок №116

Центр – библиотека – филиал №26 МУК «Централизованная библиотечная система г.Казани», улица К.Цеткин, д.11, тел. 555-19-97

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Адмиралтейская слобода» по улицам К.Цеткин, дд. 11, 13, 17, 17б, Большая, дд. 46-98, 108, 108а, 49-109, Чистоозерская, Брюсова, С.Ваисова, д. 58, Карельская, Военная, Казахская, Милицейская, дд. 14-20, 28, 32, 59-75, Столярова, дд. 6, 15, 15а, Урицкого, дд. 27, 28, 31/53, переулкам Урицкого, Милицейский.

Избирательный участок №117

Центр – ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», улица Боевая, д.13, тел. 223-09-17

В избирательный участок входят: дома жилого массива Игумново по улицам Восточная, Проезжая, Ново-Слободская, Лагерная, Заречная, Боевая, дд. 4-140, 160, 3-143, Поперечно-Боевая, Слесарная, Западная, Выгонная, Аракчинская, 2-я Аракчинская, Красногорская, жилые дома СНТ «Лагерная».

Избирательный участок №118

Центр – дневной стационар ГАУЗ «Городская поликлиника №17», улица Боевая, д.161, тел. 512-88-40

В избирательный участок входят: дома жилого массива Старое Аракчино по улицам Боевая, дд. 145-163, Поперечно-Лагерная.

Избирательный участок №119

Центр – МБУДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» Московского района г.Казани, улица Затонская, д.12

В избирательный участок входят: дома жилого массива Старое Аракчино по улицам Г.Баширова, Щукина, Аракчинское Шоссе, Корабельная, Затонская, Старо-Аракчинская, 2-я Старо-Аракчинская, Завокзальная, дд. 1-45, 2-116; дома на территории Военного городка-32.

Избирательный участок №120

Центр – библиотека – филиал №33 МУК «Централизованная библиотечная система г.Казани», улица Минусинская, д.1, тел. 526-88-54

В избирательный участок входят: дома жилого массива Новое Аракчино по улицам Вагонная, Минусинская, Летняя, Лаишевская, Новгородская, Приволжская, дд. 108-176, 119-245, 245Б, переулкам Железнодорожный, Поселковый, Прибрежный, улицам Станюковича, Новостройки, дд. 25, 40-60, Гипсовая, Тальниковая, переулкам Тальниковый, Новгородский, улицам Поперечно-Тальниковая, Запрогонная, Объединенная, дд. 27-51а.

Избирательный участок №121

Центр – административное здание МУП «Подросток», улица Звездная, д.15, тел. 526-81-95

В избирательный участок входят: дома жилого массива Калинина по переулкам Березовый, Грушевый, улицам Еловая, Завокзальная, дд. 57, 118-144, Звездная, переулку Кедровый, улицам Красноборская, 1-я Красноборская, 2-я Красноборская, 3-я Красноборская, переулкам Липовый, Лиственный, улице Ново-Аракчинская, переулку Ореховый, улицам Параллельная, Поперечно-Красноборская, Поперечно-Равнинная, Равнинная, Чусовая, переулкам Яблоневый, Ясеневый.

Избирательный участок №122

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8», улица Приволжская, д.97, тел.: 294-37-14, 526-81-95

В избирательный участок входят: дома жилого массива Красная Горка по улицам Березовая, Берсутская, Богатырская, дд. 4-42, Водников, переулку Дружный, улицам Дубъязская, Новостройки, дд. 3-15, 15А, 15Б, 21, 8-38, Объединенная, дд. 1-23, 2-32а, Приволжская, дд. 17-115, 2-106, 102 (корп.1), 102 (корп.2), Привокзальная, дд. 38-52, 29-33а, Прирельсовая, переулку Тихий, улице Чукотская.

Избирательный участок №123

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №151 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Бирюзовая, д.24, тел. 294-35-33

В избирательный участок входят: дома жилого массива Юдино по улицам Бирюзовая, дд. 15-27, 31-33, 37, 18-20, Колымская, Молодогвардейская, дд. 20, 50, Железнодорожников, дд. 2-6, Революционная, дд. 27, 29.

Избирательный участок №124

Центр – Дворец культуры железнодорожников (ст.Юдино) объекта культурно-массовой работы Дирекции социальной сферы Горьковской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», улица Ильича, д.1, тел. 294-35-76

В избирательный участок входят: дома жилого массива Юдино по улицам Железнодорожников, дд. 12, 14, Бирюзовая, дд. 1а, 3-9, 8, 12, 16, Нижняя, Больничная, Политехническая, Революционная, дд. 11-13, 39, 41, Ильича, дд. 5, 19/43.

Избирательный участок №125

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №153», улица Бирюзовая, д.2а, тел. 294-35-37

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса Юдино по улицам Окраинная, Железнодорожников, дд. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 27/33, 20, 22, 24, 26/31, Бирюзовая, дд. 2, 4, Лейтенанта Красикова, дд. 1, 3/27, 2, 4, 6, 8, Ильича, дд. 21, 21/8, 29.

Избирательный участок №126

Центр – МБОУ «Гимназия №152», улица Лейтенанта Красикова, д.16, тел. 294-35-11

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса Юдино по улицам Железнодорожников, дд. 46, 48, 50, Я.Юдина, дд. 17, 19, 19а, 8-26, Лейтенанта Красикова, дд. 5/34, 7, 11, 13, 15, 12, 14, 18, 20, Ильича, дд. 26-42, Революционная, дд. 45, 47, 36, 42-46, Гаванская, дд. 3, 14-20, Сортировочная, дд. 13-21, Черемховская, переулку Первомайский.

Избирательный участок №127

Центр – МБОУ «Гимназия №152», улица Лейтенанта Красикова, д.16, тел. 294-37-40

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса Юдино по улицам Железнодорожников, дд. 31-51, 62-82, Я.Юдина, дд. 27/30-81, 36/28-86, Ветровая, Лейтенанта Красикова, дд. 36-90, 25-79, Тепловозников, Революционная, дд. 49, 50-80, 69, 73-89, Гаванская, дд. 24-66, 19-79, Сортировочная, дд. 27-49, Ферганская, Магазинная, Черногорская, Воркутинская, Односторонняя Парковая, переулкам Герцена, Революционный, Гаванский.

Избирательный участок №128

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №151 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Новороссийская, д.76, тел. 526-37-48

В избирательный участок входят: дома жилого массива Новое Юдино по улицам Глубинная, Звенигородская, И.Поддубного, Кооператоров, Криворожская, Машинистов, Международная, Новороссийская, Ново-Юдинская, переулку Пришкольный, улицам Софийская, Туристическая, переулку Туристический, улице Уссурийская, переулку Уссурийский, улицам Футбольная, Чернышевского, Девятого Мая.

Избирательный участок №129

Центр – технический кабинет грузового депо станции Юдино, тел. 294-31-81

В избирательный участок входят: дома жилого массива Займище по улице Береговая, переулкам Бирюзовый, Дачный, улице Займищенская, переулку Займищенский, улицам Лучевая, Майкопская, Садовая, Сиреневая, Торговая.

Избирательный участок №130

Центр – бытовой корпус станции Юдино, улица Привокзальная, д.8а, тел. 294-35-81

В избирательный участок входят: улица Привокзальная, дд. 6-30, 15, 17; дома жилого массива Красная Горка по улицам Богатырская, дд. 1-23, переулку Зеленый, улицам Каширская, Лунная, Приволжская, дд. 1-13; дома жилого массива Куземетьево по улицам Куземетьевская, 1-я Куземетьевская, 2-я Куземетьевская, 3-я Куземетьевская, 4-я Куземетьевская, 5-я Куземетьевская, 6-я Куземетьевская.

Избирательный участок №134

Центр – помещение в жилом доме, улица В.Сажинова, д.3

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Салават Купере» по улицам А.Арсланова, Зилантовская, В.Сажинова, Тансык, Н.Фаттаха, Н.Юсупова, проспекту Заречье.

Московский район

Избирательный участок №135

Центр – филиал АО «ТАТМЕДИА» «Полиграфическо-издательский комплекс “Идел-Пресс”», улица Декабристов, д.2, тел. 519-44-73

В избирательный участок входят: улицы Бондаренко, д. 6, Декабристов, дд. 8, 10, Солдатская, дд. 3, 5, Чистопольская, дд. 4, 6, 10/8.

Избирательный участок №136

Центр – ГАУ ДО «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по фехтованию» Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, улица Короленко, д.26а, тел. 523-62-34

В избирательный участок входят: улица Бондаренко, д. 33, проспект Ибрагимова, д. 89, улица Чистопольская, дд. 1, 3, 5, 7; дома жилого комплекса «Новое Савиново» по улице Черноморская, дд. 3, 5, 9, 11.

Избирательный участок №137

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №34», улица Короленко, д.26, тел. 518-52-15

В избирательный участок входят дома по проспекту Ибрагимова, дд. 63, 63а, 77, 79, 81, 81а, 83, 83а, 85.

Избирательный участок №138

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №34», улица Короленко, д.26, тел. 518-52-15

В избирательный участок входят: улица Бондаренко, дд. 15, 15а, 15б, 17, 19, 23, 25, 27, 29, проспект Ибрагимова, д. 87, улица Короленко, дд. 11, 13, 15, 17.

Избирательный участок №139

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20», улица Короленко, д.24, тел. 523-46-44

В избирательный участок входят: улицы Бондаренко, дд. 5, 7, 9, Короленко, дд. 19, 21, 23, 25, проспекты Ибрагимова, дд. 67, 73, 75, Ямашева, дд. 19, 21, 23, 25, 27.

Избирательный участок №140

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20», улица Короленко, д.24, тел. 523-46-44

В избирательный участок входят: проспекты Ибрагимова, дд. 61, 61а, 65, 69, 71, Ямашева, дд. 9, 11, 15 (корпуса 1, 2), 17.

Избирательный участок №141

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №64», проспект Ямашева, д.8, тел. 564-54-20

В избирательный участок входят: улицы Волгоградская, д. 21, Декабристов, дд. 100, 102, 104, 106, 106А, 106Б, 108, 110, проспекты Ибрагимова, дд. 36, 38, Ямашева, дд. 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24/40.

Избирательный участок №142

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №64», проспект Ямашева, д.8, тел. 564-54-20

В избирательный участок входят: улицы Волгоградская, дд. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, Декабристов, д. 112, проспект Ибрагимова, д. 34.

Избирательный участок №143

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №120 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Декабристов, д.156а, тел. 561-38-90

В избирательный участок входят: улицы Волгоградская, дд. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, Восстания, д. 43, Декабристов, дд. 114, 150, 152, 154, 156, 158, Тунакова, дд. 39, 41а, 43, 43а, 45 (корпуса 1, 2, 3), 45а, 47, 47а, 49/41.

Избирательный участок №144

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №120 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Декабристов, д.156а, тел. 561-38-90

В избирательный участок входят: улицы Волгоградская, дд. 14, 18, Восстания, дд. 31, 33, 35, 37, проспект Ибрагимова, дд. 26а, 28, 28а, 30, 30а, 32а, 32/20, улицы Тунакова, дд. 41, 50, 52, 52а, 54, 56, 56а, 58, 60, Фурманова, дд. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

Избирательный участок №145

Центр – ГБОУ «Казанская школа №61 для детей с ограниченными возможностями здоровья», улица Восстания, д.36, тел. 564-27-00

В избирательный участок входят: улицы Восстания, дд. 28, 30, 32, 34, 36, Гагарина, дд. 83, 85, 87/68, Енисейская, дд. 2, 4, 7, проспект Ибрагимова, дд. 20, 22, 24, улицы Тунакова, дд. 64, 66, Фурманова, дд. 25, 27.

Избирательный участок №146

Центр – МБОУ «Гимназия №75», улица Гагарина, д.26а, тел. 564-57-70

В избирательный участок входят: улицы Большая Шоссейная, дд. 4, 6, Восстания, д. 38/51, Гагарина, д. 89/55, Декабристов, дд. 160/40, 162, 164/91, 166, 168, 170, 174, 176, Енисейская, д. 8, Партизанская, дд. 21, 23, 25, 27, 52.

Избирательный участок №147

Центр – МБОУ «Гимназия №75», улица Гагарина, д.26а, тел. 564-57-70

В избирательный участок входят: улицы Гагарина, дд. 24, 26, 28б, Декабристов, дд. 178/2, 178а, проспект Ибрагимова, дд. 12, 14, улица Академика Королева, дд. 2, 4, 19.

Избирательный участок №148

Центр – МБОУ «Гимназия №75», улица Гагарина, д.26а, тел. 564-57-70

В избирательный участок входят: улицы Воровского, дд. 17, 19, Декабристов, дд. 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, проспект Ибрагимова, дд. 2, 4, 6, улица Академика Королева, дд. 6, 8.

Избирательный участок №149

Центр – МБОУ «Гимназия №12 с татарским языком обучения имени Ф.Г.Аитовой», улица Декабристов, д.89а, тел. 562-20-39

В избирательный участок входят: улицы Декабристов, дд. 83, 85, 87, 2-я Юго-Западная, дд. 26, 26а, 28.

Избирательный участок №150

Центр – МБУДО «Городской центр детского технического творчества имени В.П.Чкалова», улица Декабристов, д.89, тел.: 562-14-82, 562-14-83

В избирательный участок входят: улицы Декабристов, дд. 89В, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 113, 115, 117, Лушникова, дд. 6, 8, 10, 2-я Юго-Западная, д. 32.

Избирательный участок №151

Центр – МБУДО «Городской центр детского технического творчества имени В.П.Чкалова», улица Декабристов, д.89, тел.: 562-14-82, 562-14-83

В избирательный участок входят: улицы Декабристов, дд. 93, 119, 121, 123, 125, Ленская, д. 5, 2-я Юго-Западная, дд. 34, 36.

Избирательный участок №152

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №55 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Тверская, д.2а, тел. 564-14-18

В избирательный участок входят: улицы Декабристов, д. 127, Ленская, дд. 2, 4, 10, Соловецких юнг, дд. 1, 7, 13, Серова, д. 51/11, Тверская, дд. 3, 5, 5а, 7, 9, 9б, Энергетиков, д. 9.

Избирательный участок №153

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №55 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Тверская, д.2а, тел. 564-14-18

В избирательный участок входят: улицы Декабристов, дд. 129, 131, Тверская, д. 2, Энергетиков, дд. 3, 5.

Избирательный участок №154

Центр – ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства», улица Энергетиков, д.10, тел.: 564-33-94, 564-26-41

В избирательный участок входят: улицы Блюхера, дд. 2, 4, 6, 9, Восход, дд. 2, 2а, Красный Маяк, д. 39, Серова, дд. 41, 49/5, Энергетиков, дд. 14, 18.

Избирательный участок №155

Центр – МБОУ «Татарская гимназия №2 имени Ш.Марджани при Казанском федеральном университете», улица Ш.Усманова, д.11, тел.: 554-25-44, 554-25-14

В избирательный участок входят: улицы Восход, д. 7, Ш.Усманова, дд. 5, 7, 11а, 11б, 11в, 13, 13а, 15, 17, Энергетиков, дд. 2/3, 4, 6, 8, 12.

Избирательный участок №156

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Ш.Усманова, д.25б, тел. 555-32-69

В избирательный участок входят: улицы Блюхера, д. 79, Восход, дд. 3, 3а, 5, 5а, Серова, дд. 29, 31, 35, 37, Ш.Усманова, дд. 15а, 17а.

Избирательный участок №157

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Ш.Усманова, д.25б, тел. 555-32-89

В избирательный участок входят: улицы Блюхера, дд. 81, 83, 85, Серова, дд. 17, 19, 27, Ш.Усманова, дд. 23, 25, 25а, 27.

Избирательный участок №158

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Ш.Усманова, д.25б, тел. 555-32-98

В избирательный участок входят: улицы Блюхера, дд. 82, 84, Серова, дд. 3, 5, 11, 13, 15, Ш.Усманова, дд. 29, 31, 33, 33-1, 33-2, 35.

Избирательный участок №159

Центр – МБОУ «Гимназия №94», улица Ш.Усманова, д.14, тел. 560-74-68

В избирательный участок входят: улицы Восстания, дд. 49, 51, 53, 57, Декабристов, дд. 179, 181, 181а, 183, 185/47, 185а, Ш.Усманова, дд. 4, 6, 8, 10, 12, 16, Восход, д. 16.

Избирательный участок №160

Центр – МБОУ «Гимназия №102 им.М.С.Устиновой», улица Ш.Усманова, д.30, тел. 555-33-70

В избирательный участок входят: улицы Восстания, дд. 59, 61, 65, 67, Восход, дд. 11/18, 13, 15, Ш.Усманова, дд. 19, 19 (корп.1), 20, 21, 22, 24.

Избирательный участок №161

Центр – МБОУ «Гимназия №102 им.М.С.Устиновой», улица Ш.Усманова, д.30, тел. 555-54-43

В избирательный участок входят: улицы Восстания, дд. 67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, Ш.Усманова, дд. 26, 28, 32.

Избирательный участок №162

Центр – МБОУ «Гимназия №75», улица Гагарина, д.101а, тел. 564-69-55

В избирательный участок входят: улицы Восстания, дд. 42, 46, 50, 52, 54, 56/18, 56а, Восход, д. 20, Гагарина, дд. 99, 103, 105, 107, Декабристов, дд. 189, 191/93, 193.

Избирательный участок №163

Центр – филиал МБОУ «Гимназия №102 им.М.С.Устиновой», улица Городская, д.2, тел. 560-71-67

В избирательный участок входят: улицы Восстания, дд. 58, 60, 62, 72, 74, 76, 78, Восход, дд. 21, 22, 23, 25, Гагарина, дд. 109, 111, 111а, 113, 115, Городская, д. 5, Исаева, дд. 14, 16, 18, 10-я Союзная, дд. 17/7, 19/8, 21, Х.Туфана, дд. 17/11, 18/9, 19/12, 20/10, 21, 22.

Избирательный участок №164

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №99», улица Восход, д.29, тел. 557-47-98

В избирательный участок входят: улицы Воровского, дд. 21, 23, 25, Восход, дд. 30, 32, 32а, 32б, 34, Гагарина, дд. 28, 28А, 30, 32, 34, 34А, 36/40, 38, 40, 40А, 48, Декабристов, дд. 195, 197, 199, 203, 205, А.Каримова, дд. 62, 62а, 66, 66А, 69, 71, 73, Академика Королева, дд. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21/201, 22, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39/34, 41, 43, 45, Профессора Мухамедьярова, дд. 23, 23а, 25, 25а, 29/8, 34, 38, 38а, 42, 10-я Союзная, д. 35, Х.Туфана, дд. 26а, 28а, транспортно-пересадочный узел «Казань-2».

Избирательный участок №165

Центр – МБУК г.Казани «Центр культуры и спорта “Московский”», улица Академика Королева, д.47, тел.: 560-53-56, 560-51-99

В избирательный участок входят: улицы Коломенская, дд. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 16А, 17, 18, 18А, 20, 26, Академика Королева, дд. 24/30, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 51, 53, 57, 57а, 57б, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, Х.Туфана, дд. 27, 29, 30а, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50.

Избирательный участок №166

Центр – МБОУ «Гимназия №122 имени Ж.А.Зайцевой», улица Восстания, д.80, тел. 560-76-77

В избирательный участок входят: улицы Васильченко, д. 63, Восстания, дд. 80А, 82А, 84, 86А, 87, 89, 90, 90а, 91, 93, 93а, 104, 105, 106, 108, 110, Ш.Усманова, д. 37, жилые дома СНТ «Сад №4».

Избирательный участок №167

Центр – МБОУ «Гимназия №122 имени Ж.А.Зайцевой», улица Восстания, д.80, тел. 560-76-77

В избирательный участок входят: улицы Восстания, дд. 101, 107, 109, 111, 115, 119а, 121, 121а, 123, 123а, 127, 129, Бакалейная, д. 52а.

Избирательный участок №168

Центр – подростковый клуб «Талантика» МБУ МП г.Казани «Объединение подростковых клубов по месту жительства «Подросток», улица Окольная, д.94, корп.1, тел. 560-64-84

В избирательный участок входят: улицы Бакалейная, дд. 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, Кулахметова, д. 25 (корпуса 1, 2), Окольная, дд. 11, 17а, 17б, 17в, 94, 94 (корп.2), 94а, 94а (корп.2).

Избирательный участок №169

Центр – общежитие МАОУ «Лицей-интернат №2», улица Бакалейная, д.41, тел. 554-56-73

В избирательный участок входят: улицы Бакалейная, дд. 44а, 46а, Сабан, дд. 1, 1а, 3, 5, 7, 7а, частные дома по улице Окольная, дд. 94а, 96.

Избирательный участок №170

Центр – МБОУ «Гимназия №9», улица Батыршина, д.15, тел. 557-31-54

В избирательный участок входят: улицы Кулахметова, дд. 15, 17 (корпуса 1, 2, 3, 4), 19, 21, 23, Сабан, д. 7б.

Избирательный участок №171

Центр – МБОУ «Гимназия №9», улица Батыршина, д.15, тел. 557-31-54

В избирательный участок входят: улицы Батыршина, дд. 13, 17, 19, 21, Кулахметова, дд. 18, 20, 22, Серова, д. 2.

Избирательный участок №172

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №87», улица Серова, д.12а, тел. 560-73-34

В избирательный участок входят: улицы Батыршина, д. 29, Серова, дд. 4, 6 (корпуса 1, 2), 8, 10, 14.

Избирательный участок №173

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №87», улица Серова, д.12а, тел. 560-73-34

В избирательный участок входит улица Батыршина, дд. 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39.

Избирательный участок №174

Центр – МБУДО г.Казани «Детская музыкальная школа №2», улица Г.Баруди, д.25а, тел. 554-46-14

В избирательный участок входят: улицы Г.Баруди, дд. 11, 13, 19, 21, 23, 25, Серова, д. 12.

Избирательный участок №175

Центр – административное здание АО «Казаньзернопродукт», улица Хлебозаводская, д.3, тел. 564-62-76

В избирательный участок входят: улицы Выборгская, дд. 3, 4, 5, Хлебозаводская, дд. 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 12.

Избирательный участок №176

Центр – МБУК г.Казани «Дом культуры “Полимер”», улица Рахимова, д.29, тел. 560-68-85

В избирательный участок входят: дома жилого массива Левченко по улице Выборгская, д. 2, переулку Выборгский, дд. 1-11, 2-20, улицам Желатиновая, дд. 1А, 3-11, 4-12, Заводская, дд. 1-15, поселок Левченко, д. 19, улице Рахимова, дд. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 41, частный дом по улице Рахимова, д. 25, дома по улицам Сосновая, дд. 1-9, 4-12, Ютазинская, дд. 1, 10, 10а, 12-30.

Избирательный участок №177

Центр – МБУК г.Казани «Дворец культуры “Юность”», улица Химиков, д.11, тел. 571-84-61

В избирательный участок входят: дома жилого массива Новое Караваево по улице Беломорская, дд. 71А, 73, 77, 79, 81, 83, 101/20; улицы Гудованцева, дд. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, Тэцевская, д. 269, жилгородок Мостотряд-3, дд. 1-20; жилой дом Северо-Западного промрайона по улице Северо-Западная, д. 14; улица Химиков, дд. 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17.

Избирательный участок №178

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №130 имени Героя Российской Федерации майора С.А.Ашихмина», улица Химиков, д.41а, тел. 570-74-00

В избирательный участок входят: дома жилого массива Новое Караваево по улице Беломорская, дд. 236, 238, 242, 244; улица Гудованцева, дд. 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43 (корпуса 1, 2), 43В.

Избирательный участок №179

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №130 имени Героя Российской Федерации майора С.А.Ашихмина», улица Химиков, д.41а, тел. 570-73-93

В избирательный участок входят: дома жилого массива Новое Караваево по улице Беломорская, дд. 240, 246; улица Химиков, дд. 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а.

Избирательный участок №180

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №130 имени Героя Российской Федерации майора С.А.Ашихмина», улица Химиков, д.55, тел. 571-84-21

В избирательный участок входят: улицы Гудованцева, дд. 41А, 43 (корп.4), 45, 47, 49, 51, Химиков, дд. 49, 51, 53, 59, 61, 63, 65, 102, 104, 106.

Избирательный участок №181

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №130 имени Героя Российской Федерации майора С.А.Ашихмина», улица Химиков, д.55, тел. 571-84-21

В избирательный участок входят: дома жилого массива Краснооктябрьский по улицам Лесная, Луговая, Центральная, Школьная; дома жилого массива Оргсинтез по улицам Брусничная, Буляк, Миляш, Науруз, Соловьиная, Тенистая, Урман, Югославская, переулку Югославский, улицам Ялкын, Яловице.

Ново-Савиновский район

Избирательный участок №186

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №91», улица Воровского, д.13а, тел. 520-69-44

В избирательный участок входят: улицы Октябрьская, дд. 23, 23а, 27, 27а, Воровского, дд. 9, 11, 13, 15, 15а, проспект Ибрагимова, дд. 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17.

Избирательный участок №187

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №31», улица Гагарина, д.18а, тел. 563-39-03

В избирательный участок входят: улицы Воровского, дд. 1, 3, 5, 7, Октябрьская, дд. 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, Короленко, дд. 109, 111, 113.

Избирательный участок №188

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №31», улица Гагарина, д.18а, тел. 563-39-03

В избирательный участок входят: улицы Гагарина, дд. 14, 16, 20, 20а, 22, Октябрьская, дд. 15, 15а, 17, 19, 19а, 21, 21а, 21б, проспект Ибрагимова, дд. 11, 13, 19.

Избирательный участок №189

Центр – Инженерный лицей КНИТУ-КАИ для одаренных детей, улица Гагарина, д.8, тел. 590-96-90

В избирательный участок входят: улицы Гагарина, дд. 2/91, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 12б, Короленко, дд. 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 107, Октябрьская, дд. 16, 18, 20, 22, 24, 26, Воровского, д. 3а.

Избирательный участок №190

Центр – Инженерный лицей КНИТУ-КАИ для одаренных детей, улица Гагарина, д.8, тел. 590-96-90

В избирательный участок входят: улицы Короленко, дд. 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 50а, 52, 52а, 54, Гагарина, дд. 39а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55.

Избирательный участок №191

Центр – МБОУ «Основная общеобразовательная школа №25», улица Голубятникова, д.31, тел. 522-86-38

В избирательный участок входят: улицы Гагарина, дд. 35, 35А, 37, 39, 41, Я.Гашека, д. 5, Голубятникова, дд. 1, 5, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, Короленко, дд. 32, 34, 36.

Избирательный участок №192

Центр – МБОУ «Основная общеобразовательная школа №25», улица Голубятникова, д.31, тел. 522-86-38

В избирательный участок входят: дома жилого массива Дружба по улицам Апастовская, Жилищная, Звениговская, Измайловская, Комбинатская, Лениногорская, Монтажная, Полянская, Пермская, Силикатная, Совнархозовская, Транспортная, Филиальная, Яранская, Я.Гашека, дд. 1, 2/25, 3, 4, 6/13, 8, 10, 12, 12а, Голубятникова, дд. 27, 29, 33.

Избирательный участок №193

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43», улица Восстания, д.8а, тел. 520-93-09

В избирательный участок входят: проспект Ибрагимова, дд. 25, 27, 29, улицы Гагарина, дд. 77, 79, 79а, 81/23, Восстания, дд. 18, 20, 22, 22а, 24, 26, поселок Воровского, дд. 3, 7.

Избирательный участок №194

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43», улица Восстания, д.8а, тел. 520-93-09

В избирательный участок входят: улицы Гагарина, дд. 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73а, 75, Октябрьская, дд. 5, 5а, 10, 12, Короленко, дд. 87, 89.

Избирательный участок №195

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43», улица Восстания, д.8а, тел. 520-93-09

В избирательный участок входят: улицы Восстания, дд. 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, Октябрьская, дд. 1, 3, 3а, 8, Короленко, дд. 81, 83, 85.

Избирательный участок №196

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №91», улица Волгоградская, д.26, тел.: 557-44-64, 561-45-92

В избирательный участок входят: проспект Ибрагимова, дд. 35, 37, 39, 41, улицы Восстания, дд. 19, 21, 23, 25, 27, 29, Коллективная, дд. 25, 27, 29, 31.

Избирательный участок №197

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №91», улица Волгоградская, д.26, тел.: 557-44-64, 561-45-92

В избирательный участок входят: улицы Восстания, дд. 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, Коллективная, д. 33, Короленко, дд. 63, 67, 67а, 69, 71, 75.

Избирательный участок №198

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №91», улица Волгоградская, д.26, тел. 564-81-73

В избирательный участок входят: улицы Волгоградская, дд. 22, 24, 28, 30/53, Коллективная, дд. 35, 37, 39, Короленко, дд. 55, 57, 59, 61, 65, 73, 77, Восстания, д. 1.

Избирательный участок №199

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №71 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Волгоградская, д.39а, тел. 561-15-85

В избирательный участок входят: проспект Ибрагимова, дд. 45, 47, 49, 51, улицы Бондаренко, д. 3б, Волгоградская, дд. 35, 37, 41, 43, 45, Короленко, дд. 41, 43, 45, 47.

Избирательный участок №200

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №71 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Волгоградская, д.39а, тел. 561-15-85

В избирательный участок входят: улица Короленко, дд. 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, проспекты Ямашева, дд. 28, 30, 32, Ибрагимова, дд. 53, 55, 57, 59.

Избирательный участок №201

Центр – ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», улица Голубятникова, д.18, тел. 519-58-40

В избирательный участок входят: улицы Маршала Чуйкова, дд. 1, 3, 5, 7, 9, 11, Голубятникова, дд. 14, 16.

Избирательный участок №202

Центр – ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», улица Голубятникова, д.18, тел. 519-58-40

В избирательный участок входят: улицы Маршала Чуйкова, дд. 13, 15, 15б, 17, 19, 23, Голубятникова, д. 20, Мусина, д. 69 (корпуса 1, 2).

Избирательный участок №203

Центр – ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», улица Голубятникова, д.18, тел. 519-58-40

В избирательный участок входят: улицы Мусина, д. 71, Голубятникова, дд. 22, 24, 26, 26а, 30.

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Избирательный участок №204

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49», улица Мусина, д.30, тел. 521-76-01

В избирательный участок входят: улица Мусина, дд. 47, 49, 59а, 59б (корпуса 1, 2), проспект Ямашева, дд. 48, 50, улицы Ветлужская, Южная, Поперечно-Мирная, 2-я Поперечно-Северная, Северная.

Избирательный участок №205

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49», улица Мусина, д.30, тел. 521-76-01

В избирательный участок входят: улицы Мусина, дд. 49а, 51а, 53, 53а, 55, 57а, 59, 61, 61а, 63, Маршала Чуйкова, дд. 28, 30, 32.

Избирательный участок №206

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38», улица Ф.Амирхана, д.55а, тел. 521-59-40

В избирательный участок входит улица Ф.Амирхана, дд. 43, 45, 47, 51, 53, 53а, 53б, 55, 57.

Избирательный участок №207

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением английского языка», улица Мусина, д.32, тел. 521-84-29

В избирательный участок входит улица Ф.Амирхана, дд. 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 41.

Избирательный участок №208

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением английского языка», улица Мусина, д.32, тел. 521-84-29

В избирательный участок входят: проспект Ямашева, дд. 52, 54 (корпуса 1, 2, 3, 4), 56, 58, 60, улица Ф.Амирхана, д. 37.

Избирательный участок №209

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38», улица Ф.Амирхана, д.55а, тел. 521-59-40

В избирательный участок входят: улицы Ф.Амирхана, дд. 49, 59, 61, 67, 69, 71, Маршала Чуйкова, дд. 50, 52.

Избирательный участок №210

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38», улица Ф.Амирхана, д.55а, тел. 521-59-40

В избирательный участок входит улица Маршала Чуйкова, дд. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.

Избирательный участок №211

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №23 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Академика Лаврентьева, д.6а, тел. 521-46-76

В избирательный участок входят: улицы Ф.Амирхана, дд. 8а, 10, 12 (корпуса А, Б, Д, Е), 14а, 14б, Академика Лаврентьева, дд. 2, 4.

Избирательный участок №212

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №23 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Академика Лаврентьева, д.6а, тел. 521-46-76

В избирательный участок входят: улица Ф.Амирхана, дд. 2, 2а, 4а, 6, 10а (корпуса 1, 2), проспект Ямашева, дд. 74, 76.

Избирательный участок №213

Центр – МБОУ «Гимназия №7», улица Адоратского, д.25а, тел. 521-89-18

В избирательный участок входят: проспект Ямашева, дд. 78, 82, 84, 88, улица Адоратского, д. 15.

Избирательный участок №214

Центр – МБОУ «Гимназия №7», улица Адоратского, д.25а, тел. 521-66-43

В избирательный участок входят: улицы Адоратского, дд. 17, 19, 21, 23, Академика Лаврентьева, дд. 8, 8А, 10.

Избирательный участок №215

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №85 с углубленным изучением отдельных предметов», проспект Ямашева, д.100а, тел. 521-14-38

В избирательный участок входят: улица Адоратского, дд. 6, 8, проспект Ямашева, дд. 90, 92, 94, 96.

Избирательный участок №216

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №85 с углубленным изучением отдельных предметов», проспект Ямашева, д.100а, тел. 521-14-38

В избирательный участок входят: проспект Ямашева, дд. 98, 100, 102, 102а, 104 (корпуса 1, 2), 108, 110, улица Гаврилова, дд. 2, 4.

Избирательный участок №217

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №85 с углубленным изучением отдельных предметов», проспект Ямашева, д.100а, тел. 521-14-38

В избирательный участок входят: улицы Академика Лаврентьева, дд. 12, 14, 14а, 16, Адоратского, д. 10, проспект Ямашева, д. 96а.

Избирательный участок №218

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №85 с углубленным изучением отдельных предметов», проспект Ямашева, д.100а, тел. 521-14-38

В избирательный участок входят: улица Гаврилова, дд. 6, 8, 8а, 10, 12, проспект Ямашева, д. 112.

Избирательный участок №219

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №89 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Академика Лаврентьева, д.18а, тел. 521-72-13

В избирательный участок входят: улицы Гаврилова, дд. 14, 16, 18, 18а, Академика Лаврентьева, дд. 9, 11, 20, 22.

Избирательный участок №220

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №89 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Академика Лаврентьева, д.18а, тел. 521-72-13

В избирательный участок входят: улицы Гаврилова, дд. 16а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24а, 26, 28, Маршала Чуйкова, д. 66, Академика Лаврентьева, дд. 24, 24а.

Избирательный участок №221

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №89 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Академика Лаврентьева, д.18а, тел. 521-72-13

В избирательный участок входят: улицы Адоратского, д. 20, Академика Лаврентьева, дд. 26, 28, Маршала Чуйкова, дд. 62, 64, Гаврилова, д. 24.

Избирательный участок №222

Центр – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №146 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Маршала Чуйкова, д.89а, тел. 556-56-23

В избирательный участок входят: улицы Маршала Чуйкова, дд. 83, 85, 87, 93, Гаврилова, д. 30.

Избирательный участок №223

Центр – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №146 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Маршала Чуйкова, д.89а, тел. 556-56-23

В избирательный участок входят: улицы Адоратского, дд. 28, 30, 32, Маршала Чуйкова, дд. 71, 73, 75, 77.

Избирательный участок №224

Центр – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №146 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Маршала Чуйкова, д.89а, тел. 556-56-23

В избирательный участок входят: улицы Маршала Чуйкова, дд. 79, 89, 91, Гаврилова, дд. 38, 40 (корпуса 1, 2), 42, Адоратского, дд. 34а, 34б, 34в, 36б, 36в.

Избирательный участок №225

Центр – МБОУ «Гимназия №13 с татарским языком обучения», улица Адоратского, д.36а, тел. 522-55-88

В избирательный участок входят: улицы Адоратского, дд. 64, 66, 66а, Гаврилова, дд. 44, 46, 48, 50, 52, 54.

Избирательный участок №226

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №113 с углубленным изучением отдельных предметов им. Героя России М.Р.Ахметшина», улица Адоратского, д.36а, тел. 521-87-83

В избирательный участок входит улица Адоратского, дд. 34, 36, 38, 40, 42, 44.

Избирательный участок №227

Центр – МБОУ «Гимназия №13 с татарским языком обучения», улица Адоратского, д.36а, тел. 522-55-88

В избирательный участок входят: улицы Адоратского, дд. 46, 52, 54, 56, 58, 60, 62, Гаврилова, д. 56 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), дома жилого массива Савиново по улицам 2-я Кадышевская, 3-я Кадышевская, 5-я Кадышевская, 7-я Кадышевская, 8-я Кадышевская, 9-я Кадышевская, 10-я Кадышевская, 11-я Кадышевская, 12-я Кадышевская.

Избирательный участок №228

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №103», улица Адоратского, д.41а, тел. 522-68-32

В избирательный участок входит улица Адоратского, дд. 35, 49, 51, 53, 55, 57.

Избирательный участок №229

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №103», улица Адоратского, д.41а, тел. 522-68-32

В избирательный участок входит улица Адоратского, дд. 31, 33, 37, 39, 41.

Избирательный участок №230

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №103», улица Адоратского, д.41а, тел. 522-68-32

В избирательный участок входят: улицы Адоратского, дд. 39а, 39Б, 43, Маршала Чуйкова, дд. 59, 59а, 59в, 59г, 65, 67а.

Избирательный участок №231

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №103», улица Адоратского, д.41а, тел. 522-68-32

В избирательный участок входят: улицы Маршала Чуйкова, дд. 67, 69, Адоратского, дд. 27, 27а, 27б.

Избирательный участок №232

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением иностранных языков», улица Ф.Амирхана, д.28а, тел.: 522-70-30, 522-69-00

В избирательный участок входят: улицы Маршала Чуйкова, дд. 43, 49, 51, 53, 55, 57, 63, 63а, Ф.Амирхана, дд. 18/41, 22.

Избирательный участок №233

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением иностранных языков», улица Ф.Амирхана, д.28а, тел.: 522-70-30, 522-69-00

В избирательный участок входит улица Ф.Амирхана, дд. 20а, 22а, 24, 26, 26а, 28, 30.

Избирательный участок №234

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением иностранных языков», улица Ф.Амирхана, д.28а, тел.: 522-70-30, 522-69-00

В избирательный участок входят: улицы Адоратского, дд. 45, 47, Ф.Амирхана, дд. 32, 34, 38, 40.

Избирательный участок №235

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №170 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Ф.Амирхана, д.111, тел. 515-41-41

В избирательный участок входит улица Ф.Амирхана, дд. 77, 79, 85а, 85, 89, 91, 91а, 91б, 97.

Избирательный участок №236

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №170 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Ф.Амирхана, д.111, тел. 515-41-41

В избирательный участок входят: улицы Гагарина, д. 1а, Мусина, дд. 76, 78, 80, Маршала Чуйкова, дд. 29, 29а, 29б, 29в, дома жилого массива Дружба по улицам Билярская, Ключищенская, Краснодарская, Семиозерская.

Избирательный участок №237

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №170 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Ф.Амирхана, д.111, тел. 515-41-41

В избирательный участок входит улица Ф.Амирхана, дд. 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109.

Избирательный участок №238

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №170 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Ф.Амирхана, д.111, тел. 515-41-41

В избирательный участок входят: улицы Маршала Чуйкова, дд. 27, 27а, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, Ф.Амирхана, дд. 81, 83.

Избирательный участок №239

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №170 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Ф.Амирхана, д.111, тел. 515-41-41

В избирательный участок входят: улицы Маршала Чуйкова, дд. 25, 25а, Мусина, дд. 68, 68а, 70, 72, 74.

Избирательный участок №240

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №143 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Четаева, д.1, тел. 556-08-67

В избирательный участок входят: улица Адоратского, дд. 5, 7, 9, 11, 13, проспект Ямашева, д. 91.

Избирательный участок №241

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №143 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Четаева, д.1, тел. 556-08-68

В избирательный участок входят: улицы Адоратского, дд. 4, 4а, Четаева, д. 4, Чистопольская, дд. 77/2, 79, 81, 85, 85а, проспект Ямашева, дд. 101, 103, 103а.

Избирательный участок №242

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №143 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Четаева, д.1, тел. 556-08-68

В избирательный участок входит проспект Ямашева, дд. 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89.

Избирательный участок №243

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №143 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Четаева, д.1, тел. 556-08-68

В избирательный участок входят: улица Четаева, дд. 5, 5а, 9, 11, 13, проспект Ямашева, д. 69.

Избирательный участок №244

Центр – МБОУ «Гимназия №155 с татарским языком обучения», улица Четаева, д.29, тел. 520-28-83

В избирательный участок входят: улица Четаева, д. 25, проспект Ямашева, дд. 61, 63, 65, 67, улица Ф.Амирхана, дд. 21, 23.

Избирательный участок №245

Центр – МБОУ «Гимназия №155 с татарским языком обучения», улица Четаева, д.29, тел. 520-28-83

В избирательный участок входят: улица Четаева, дд. 31, 33, 35, проспект Ямашева, дд. 49, 51.

Избирательный участок №246

Центр – МБОУ «Гимназия №155 с татарским языком обучения», улица Четаева, д.29, тел. 520-28-83

В избирательный участок входят: улицы Меридианная, дд. 19, 20, 22, 24, 26, 30, Мусина, дд. 21, 23, Четаева, дд. 39, 41, проспект Ямашева, дд. 43, 45.

Избирательный участок №247

Центр – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №165 с углубленным изучением английского языка», улица А.Бичурина, д.22/26, тел. 520-38-35

В избирательный участок входят: улицы Чистопольская, дд. 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 61б, Ф.Амирхана, дд. 5, 11, 13.

Избирательный участок №248

Центр – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №165 с углубленным изучением английского языка», улица А.Бичурина, д.22/26, тел. 520-38-35

В избирательный участок входят: улицы Четаева, дд. 20, 22, 24, 27, 27а, Ф.Амирхана, дд. 15, 17.

Избирательный участок №249

Центр – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №165 с углубленным изучением английского языка», улица А.Бичурина, д.22/26, тел. 520-38-35

В избирательный участок входит улица Четаева, дд. 28, 28а, 30, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48.

Избирательный участок №250

Центр – МБОУ «Лицей №177», улица Мусина, д.17, тел. 523-29-90

В избирательный участок входят: улицы С.Хакима, дд. 15, 17, Четаева, дд. 54, 56, Чистопольская, дд. 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 40, Мусина, дд. 1, 7, 9, Меридианная, дд. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

Избирательный участок №251

Центр – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №165 с углубленным изучением английского языка», улица А.Бичурина, д.22/26, тел. 520-38-35

В избирательный участок входит улица Чистопольская, дд. 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45.

Избирательный участок №252

Центр – МБОУ «Лицей №177», улица Мусина, д.17, тел. 523-29-90

В избирательный участок входят: улицы Меридианная, д. 11, Четаева, дд. 58, 60, 62, 66, 68, Абсалямова, дд. 26, 26а, 28, 30, 32.

Избирательный участок №253

Центр – МБОУ «Лицей №177», улица Мусина, д.17, тел. 523-29-90

В избирательный участок входят: улицы Меридианная, дд. 1, 1а, 3, 3а, 7, 9, Чистопольская, дд. 15, 17, 19, 20а, 20б, 20/12, 22, 26/5, Абсалямова, дд. 14, 16, 18, 19, 23.

Избирательный участок №254

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №179 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Абсалямова, д.29а, тел. 590-66-11

В избирательный участок входят: проспект Ямашева, дд. 29, 31, 31а, 31б, улицы Бондаренко, дд. 4, 6а, 8, 14, Абсалямова, дд. 31, 35, 37, 39, Амурская.

Избирательный участок №255

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №179 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Абсалямова, д.29а, тел. 590-66-11

В избирательный участок входят: проспект Ямашева, дд. 35, 35а, 35б, 39, улицы Меридианная, дд. 13, 15, 17, Четаева, дд. 43, 45, 47, 49, 51.

Избирательный участок №256

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №179 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Абсалямова, д.29а, тел. 590-66-11

В избирательный участок входят: улицы Абсалямова, дд. 13, 25, 27, 29, Бондаренко, дд. 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, С.Хакима, дд. 3, 5, 5а, Чистопольская, дд. 12-16/15, дома жилого массива Савиновка по улицам Кемеровская, Нижняя Торфяная.

Избирательный участок №259

Центр – КСК «КАИ Олимп», улица Чистопольская, д.67, тел. 231-02-41

В избирательный участок входят: улицы А.Козина, дд. 3а, 3б, 5, 7, Чистопольская, дд. 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 82, 86, 3, 5, С.Хакима, дд. 31, 33, 35, 37, 39, 41, 40, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 60, стр.№60/6, стр.№60/7, стр.№60/8, стр.№60/9.

Избирательный участок №260

Центр – КСК «КАИ Олимп», улица Чистопольская, д.67, тел. 231-02-38

В избирательный участок входят: улицы Адоратского, дд. 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, стр.№1, Нигматуллина, дд. 1/47, 3, 5, 11/84, Четаева, дд. 10, 14а, стр.№3/17, стр.№3/15, Чистопольская, д. 86/10, стр.№68, стр.№69, дд.71а, 73, 75.

Приволжский район

Избирательный участок №261

Центр – МБОУ «Лицей №35 – образовательный центр “Галактика”», улица Г.Ахунова, д.10а, тел. 590-39-64

В избирательный участок входят: дома жилого комплекса «Солнечный город» по улицам Б.Урманче, дд. 1, 6, 8, Г.Ахунова, дд. 2, 6, 10, М.Булатова, д. 5.

Избирательный участок №262

Центр – ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж», улица Красного Пожарника, д.1а, тел. 202-31-17

В избирательный участок входят: улицы Н.Баяна, дд. 48, 48а, К.Тинчурина, д. 25, С.Сайдашева, Красного Пожарника, Ш.Камала, К.Якуба (нечетная сторона), Яшляр, Производственная, Болгар, Фаткуллина, Гассара, Ново-Вахитовская, Яшель, Тимер Юл, Ватутина, Ирек, Братьев Петряевых, переулки Братьев Петряевых, Вахитова, С.Сайдашева, Плетеневский, Красного Пожарника.

Избирательный участок №263

Центр – ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России», улица Магистральная, д.34, тел. 89196947933

В избирательный участок входят: улицы Холмовая, Шевченко, Русловая, Волнистая, Лесная, Комбайнерская, 2-я Комбайнерская, Радищева, Крестьянская, Учительская, Тракторная, 1-я Тракторная, 2-я Тракторная, 3-я Тракторная, 4-я Тракторная, Яшь Кыч, 2-я Гаражная, Орловская, Юл Урам, 1-я Юл Урам, 2-я Юл Урам, Магистральная, дд. 1-55, 2-84, переулки 1-й Юл Урам, 2-й Юл Урам, жилые дома в НСТ НПО «Завод СК им.Кирова».

Избирательный участок №264

Центр – МБОУ «Основная общеобразовательная школа №17», жилой массив Кукушкино, улица Поперечно-Кукушкинская, д.26, тел. 570-56-40

В избирательный участок входят: дома жилого массива Кукушкино по улицам Прогонная, Оранжерейная, Парниковая, Кисловодская, Кукушкинская, Поперечно-Кукушкинская, Параллельно-Кисловодская, Продольно-Кукушкин-ская, Параллельно-Прогонная, Поперечно-Прогонная, Продолжение Кукушкинской, 1-я Столбищенская, 2-я Столбищенская, Теньковская, Услонская, Загородная, Проселочная, переулкам Кукушкинский, Кисловодский, улица Складская, д. 2.

Избирательный участок №265

Центр – филиал ОАО ХК «Татнефтепродукт» – «Казаньнефтепродукт», улица Южно-Промышленная, д.3, тел. 278-82-25

В избирательный участок входят: улицы Дорожная, 1-я Победиловская, 2-я Победиловская, 3-я Победиловская, 4-я Победиловская, 5-я Победиловская, Алебастровая, Крутовская, Южно-Промышленная, Магистральная, д. 83, Набережная, Малая Набережная; дома жилого массива Отары по улицам Мало-Отарская, Молдавская, Придорожная, 3-я Отарская, 4-я Отарская, 5-я Отарская, 6-я Отарская, Центрально-Отарская, Поперечно-Отарская, дд. 1-24 (четная и нечетная стороны), жилые дома СДТ Волга «Таттара», СДТ «Труженник», жилые дома СНТ «Залив», СТД «Вахитовец», СДТ «Ивушка (КЭМЗ)», жилые дома СДТ «Роса», СНТ «Табигать», СДТ «Победа», СНТ «Дулкын».

Избирательный участок №266

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №100 – Центр образования», улица Матюшинская, д.57, тел. 89172279944

В избирательный участок входят: дома жилого массива Отары по улицам Правды, Волжская, Береговая, Березовая Роща, Даутовой, Озерная, Лесная, Матюшинская, Гагарина, Центральная, Калинина, Приволжская, Молодежная, 1-я Отарская, 2-я Отарская, 8-я Отарская, Поперечно-Отарская, с д. 25 до конца улицы (четная и нечетная стороны), дома жилого массива 10 лет Октября по улицам Молодежная, Дачная, 10 лет Октября, Приозерная, Поперечно-Молодежная, дома жилого массива Старое Победилово по улицам Садовая, Береговая, переулку Отарский.

Избирательный участок №267

Центр – МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная шко- ла №129», жилой массив Мирный, улица Ново-Давликеевская, д.90, тел. 264-03-00

В избирательный участок входят: дома жилого массива Мирный по улицам Земледельческая, Рубежная, 2-я Рубежная, 3-я Рубежная, 4-я Рубежная, 5-я Рубежная, Черноозерская, Г.Гали, Новосельская, Просторная, 2-я Новосельская, 3-я Новосельская, 4-я Новосельская, 5-я Новосельская, 6-я Новосельская, 7-я Новосельская, 8-я Новосельская, 9-я Новосельская, 10-я Новосельская, 12-я Новосельская, 4-я Поперечно-Давликеевская, 3-я Давликеевская, нечетная сторона с д. 57 до конца улицы, четная сторона с д. 80 до конца улицы, 4-я Давликеевская, нечетная сторона с д. 103 до конца улицы, четная сторона с д. 96/38 до конца улицы, 5-я Давликеевская, нечетная сторона с д. 85 до конца улицы, четная сторона с д. 56 до конца улицы, Акварельная, Кызыл Яр, Ново-Давликеевская, нечетная сторона с д. 159 до конца улицы, четная сторона с д. 94 до конца улицы, Березниковская, нечетная сторона с д. 31 до конца улицы, четная сторона с д. 32 до конца улицы, 2-я Березниковская, Надпойменная, нечетная сторона с д. 37 до д. 55, четная сторона с д. 120 до д. 154.

Избирательный участок №268

Центр – МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №129», жилой массив Мирный, улица Ново-Давликеевская, д.90, тел. 264-03-00

В избирательный участок входят: дома жилого массива Мирный по улицам 2-я Приовражная, Новинка, 1-я Давликеевская, 2-я Давликеевская, 6-я Давликеевская, 7-я Давликеевская, 8-я Давликеевская, 9-я Давликеевская, 10-я Давликеевская, 11-я Давликеевская, 12-я Давликеевская, 13-я Давликеевская, 1-я Земляничная, 2-я Земляничная, Р.Саттара, 3-я Давликеевская, нечетная сторона с начала улицы до д. 55, четная сторона с начала улицы до д. 78, 4-я Давликеевская, нечетная сторона с начала улицы до д. 77, четная сторона с начала улицы до д. 90, 5-я Давликеевская, нечетная сторона с начала улицы до д. 69, четная сторона с начала улицы до д. 38, Железноводская, 1-я Рядовая, 2-я Рядовая, Подольская, Красновидовская, Пологая, Рощинская, нечетная сторона с д. 7 до конца улицы, четная сторона с д. 18 до конца улицы, Молодости, нечетная сторона с д. 13/107 до конца улицы, четная сторона с д. 12/2 до конца улицы, В.Синицына, нечетная сторона с д. 15 до конца улицы, четная сторона с д. 16 до конца улицы, Мелитопольская, нечетная сторона с д. 33/34 до конца улицы, четная сторона с д. 32А/20 до конца улицы, Томская, нечетная сторона с д. 27 до конца улицы, четная сторона с д. 28 до конца улицы, дома жилого комплекса «Казанская Усадьба».

Избирательный участок №269

Центр – МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №129», жилой массив Мирный, улица Ново-Давликеевская, д.90, тел. 264-07-24

В избирательный участок входят: дома жилого массива Мирный по улицам Свободная, Вишневая, Балканская, Черниговская, Тобольская, Кулаевская, Бульварная, Надеждинская, Весенняя, Селькоров, Счастливая, Ясная, Миргородская, Нижнетагильская, В.Синицына, нечетная сторона с начала улицы до д. 11А, четная сторона с начала улицы до д. 14, Мелитопольская, нечетная сторона с начала улицы до д. 11, четная сторона с начала улицы до дд. 32, 38/41, Молодости, нечетная сторона с начала улицы до д. 11, четная сторона с начала улицы до д. 6/1, Томская, нечетная сторона с начала улицы до д. 13/72, четная сторона с начала улицы до дд. 8, 8А, Подлесная, 1-я Поперечно-Резвая, 2-я Поперечно-Резвая, Поперечно-Березниковская, Онежская, 1-я Аральская, 2-я Аральская, Рыбацкая, Календарная, 1-я Ладожская, 2-я Ладожская, Ново-Давликеевская, нечетная сторона с д. 1 по д. 157, четная – с начала улицы до д. 92, Надпойменная, нечетная сторона с начала улицы до дд. 35, 67, 67а, 75а, 81а, 83а, четная сторона с начала улицы до д. 118, Рощинская, нечетная сторона дд. 3А, 3Б, 3В, 3Г, четная сторона с начала улицы до д. 12, Березниковская, нечетная сторона с начала улицы до д. 29, четная сторона с начала улицы до д. 30, переулкам Нижнетагильский, Свободный, жилые дома СДТ «Резинщик».

Избирательный участок №270

Центр – МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №129», жилой массив Петровский, улица Школьная, д.2, тел. 275-85-44

В избирательный участок входят: дома жилого массива Кояшлы по улицам Алмалы, Грибная, Задорная, Зифа, Кояшлы, Кульбаш, Лосиная, Пасечная, Подорожная, Приветливая, Радиальная, Ручьевая, Сибай, Угловая, 1-я Угловая, Н.Фешина, Чаткы, Чернопрудная, Шпаковская, Матюшинская; дома жилого массива Петровский по улицам Центральная, Дубровая, Советская, 40 лет Победы, Тупиковая, Березовая, Конечная, Лесная, Свободы, Садовая, Школьная, Сквозная, Сосновая, подсобное хозяйство «Татваленка».

Избирательный участок №271

Центр – здание Института механизации и технического сервиса ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет», улица Р.Гареева, д.62, тел. 567-47-90

В избирательный участок входят: дома жилого массива Азамат по улицам Азамат, Благодатная, Имянле, Можжевеловая, Уныш, Хыял, Чистая; дома по улицам Р.Гареева (исключая дд. 2, 4, 4а), Фермское Шоссе, Ферма-2, жилые дома в коллективных садах ПО «Спартак», комбината питания «Общепит», «Меховщик-1», СДТ «Дружба» (Нива), СНТ «Березовая роща» (КГСХА), СТД «Труд».

Избирательный участок №272

Центр – МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №97», переулок Якты Юл, д.4, тел. 277-05-53

В избирательный участок входят: дома жилого массива Борисково по улицам Задне-Борисковская, Борисковская, Елабужская, 1-я Елабужская, 2-я Елабужская, Адмирала Ушакова, Запорожская, Цветочная, Пожарная, Бодрая, Дальне-Кабанная, Давликеевская, Задне-Давликеевская, Полонная, Дудинская, Докучаева, Охотничья, Канская, Варганова, Белорусская, Дегтярева, Горийская, Витебская, Красноводская, Тульская, дд. 1, 7-17, 10-20, Прибрежная, д. 7, переулку Якты Юл, жилые дома в коллективном саду «Энергетик», СНТ «Инвалидов и пенсионеров».

Избирательный участок №273

Центр – МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №97», переулок Якты Юл, д.4, тел. 277-05-53

В избирательный участок входят: дома жилого массива Борисково по улицам Землемерная, 2-я Землемерная, Тихорецкая, Локомотивная, Люблинская, Лодейная, Лево-Прибрежная, Нижнекамская, 2-я Нижнекамская, Башкирская, Семидворная, Десятидворная, А.Садретдинова, Бажова, Доватора, Прибрежная (исключая д. 7), Глазунова (исключая дд. 6, 8, 8 (корпуса 1, 2), 8а, 10), Тульская, дд. 22, 40, 40а, 42, Техническая, дд. 1-13, 17 (школа пожарной охраны), 17а, 4, 8-12, 16-46, 2-я Тихорецкая.

Избирательный участок №274

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №114», улица В.Кулагина, д.2, тел. 278-60-18

В избирательный участок входят: улицы Промысловая, дд. 39-49, 53-59, 63, 71-83, 52, 52а, 54, 58-92, Авангардная, дд. 171а, 171б, 185, 187, 86, 88, 90/48, Глазунова, дд. 6, 8, 8 (корпуса 1, 2), 8а, 10, Поперечно-Авангардная, Ачинская, Магнитогорская.

Избирательный участок №275

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №114», улица В.Кулагина, д.2, тел. 278-60-18

В избирательный участок входят: улицы Авангардная, дд. 145, 147, 147а, 147б, 149-167, 167а, 171, 54, 58, 60, 60 (корп.2), 62, 62 (корпуса 1, 2, 3), 64 (корпуса 1, 3, 4), 66, 66 (корпуса 1, 2, 3), 68 (корп.2), Школьная, дд. 9, 2-20, 24-30, 36, 38, 38/2, 42, 46, 46б, 52, 56, Промысловая, дд. 5, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 48, 31, 33, 35, Грунтовая, Майкопская, Балашовская, Кабанная, Малая Кабанная, Поперечно-Кабанная, Поперечно-Малокабанная, ПСО «Дружба».

Избирательный участок №276

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №114», улица В.Кулагина, д.2, тел. 278-60-18

В избирательный участок входят: улицы Актайская, дд. 7, 7а, 11, 13, 15, 17, В.Кулагина, дд. 1, 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, Авангардная, дд. 62 (корпуса 4, 5), 143.

Избирательный участок №277

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №48 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Актайская, д.5, тел. 278-60-41

В избирательный участок входят: улицы Авангардная, дд. 1-11, 15-55, 55а, 55б, 85-91, 119, 121-131, 135, 2-16, 20, 24-32, 32а, 36, 40б, 46, 56, 56 (корп.2), Поперечно-Мостовая, дд. 10, 13, Актайская, дд. 1, 3, Модельная, дд. 5-13, 6, Школьная, дд. 1-7, 11-19, 25, 29, 31, 33-37, 41-47, 49, 51, 53, Сормовская, Поперечно-Сормовская, Тюменская, 1-я Заводская, 2-я Заводская, Задне-Мостовая, переулки Тюменский, Авангардный, 1-й Заводской, Сормовский.

Избирательный участок №278

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №48 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Актайская, д.5, тел. 278-60-41

В избирательный участок входят: улицы Воскресенская, Задне-Вос-кресенская, Каучуковая, 3-я Заводская, 4-я Заводская, Мостовая, Пригородная, Поперечно-Заводская, Техническая, дд. 33, 35, 39, 39а, 39б, 41, 43, 53, 78, 112, В.Кулагина, д. 5, Лебедева, дд. 1, 6, 13, Модельная, дд. 1/48, 8, 10, 25, 25 (корп.2).

Избирательный участок №279

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №88», улица Ботаническая, д.7, тел. 277-41-16

В избирательный участок входят: улицы Х.Такташа, дд. 115 (корп.1), 117, 119, 121, 123, 123а, 123б, 127, Н.Назарбаева (бывшая ул.Эсперанто), д. 47/113, Дальняя, д. 3, Ботаническая, дд. 10а, 14, 16, 20.

Избирательный участок №280

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №88», улица Ботаническая, д.7, тел. 277-41-16

В избирательный участок входят: улицы Ботаническая, дд. 9-17, 23/31 (корпуса 1, 2), Роторная, дд. 27, 29, Шаляпина, д. 45, Павлюхина, строящиеся дома стр.№1, стр.№2/1.

Избирательный участок №281

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №88», улица Ботаническая, д.7, тел. 277-41-26

В избирательный участок входят: улицы Дальняя, дд. 5, 7, 9, 6, Шаляпина, дд. 41, 41а, Н.Назарбаева (бывшая ул.Эсперанто), дд. 35 (корпуса 1-7), 37, 41, 43, 45, Павлюхина, дд. 100, 102а.

Избирательный участок №282

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №82 с углубленным изучением отдельных предметов им.Р.Г.Хасановой», улица Качалова, д.107, тел. 277-78-94

В избирательный участок входят: улицы Н.Назарбаева (бывшая ул.Эсперанто), дд. 9/2, 15, 21/64, Шаляпина, дд. 25, 12, 14/83, 16, Агрономическая, дд. 4, 6, 14, 16, Качалова, дд. 77, 77а, 81, 76, 78, 82, 84, Спартаковская, дд. 121, 123.

Избирательный участок №283

Центр – ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры», улица Оренбургский Тракт, д.3, тел. 277-53-40

В избирательный участок входит улица Павлюхина, дд. 95, 102, 104, 104а, 104б, 106, 106б, 108, 108а, 110, 110а.

Избирательный участок №284

Центр – МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №136», улица Оренбургский Тракт, д.4, тел. 570-27-50

В избирательный участок входит улица Павлюхина, дд. 97-103, 110в, 112, 114, 114 (корп.2), 116-122, 128, строящиеся дома стр.№2/2, стр.№3, стр.№4, стр.№6.

Избирательный участок №285

Центр – МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №136», улица Оренбургский Тракт, д.4, тел. 570-27-50

В избирательный участок входят: Военный городок-2, дд. 89, 117, 2/11, 44, 84, 110, 118, 142 (корпуса 1, 6), Военный городок-34, д. 381, улицы Оренбургский Тракт, дд. 2, 4а, стр.№4, 6, 8, 8а, стр.№8/1, стр.№8/2, стр.№8/3, 10, 12-18, 24а, 24б, 24в, Даурская, дд. 10, 16, 16а, 16б, 16в, дома СНТ «Садовод».

Избирательный участок №286

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №73», улица Роторная, д.7, тел. 277-58-28

В избирательный участок входят: улицы Халева, дд. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Роторная, дд. 9, 11, Спартаковская, д. 169, проспект Универсиады, дд. 10, 12, 14, 16.

Избирательный участок №287

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №82 с углубленным изучением отдельных предметов им.Р.Г.Хасановой», улица Качалова, д.107, тел. 277-78-94

В избирательный участок входят: улицы Агрономическая, дд. 76-80, Газовая, дд. 7, 7а, 17, 19, 14, 2-я Газовая, дд. 3, 5 (корпуса 1, 2), 7, Павлюхина, дд. 85, 87, 89, Качалова, д. 120, Спартаковская, дд. 165, 88, 88б.

Избирательный участок №288

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №82 с углубленным изучением отдельных предметов им.Р.Г.Хасановой», улица Качалова, д.107, тел. 277-57-44

В избирательный участок входят: улицы Ипподромная, дд. 13/99, 23/78, 29, 31, 18, Газовая, дд. 4, 6, 6а, Спартаковская, дд. 125, 139, 141, 82, стр.№82, Качалова, дд. 89, 95, 103, 107, 86/15, 104/2, Агрономическая, дд. 18, 20, Шаляпина, д. 15.

Избирательный участок №289

Центр – МБОУ «Татарско-русская средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Братьев Касимовых, д.14, тел. 224-13-89

В избирательный участок входят: дома жилого массива Старые Горки по улицам Горная, Днепропетровская, Героев Хасана, Офицерская, 1-я Калининградская, 2-я Калининградская, 3-я Калининградская, 4-я Калининградская, Дальневосточная, Севастопольская, Линейная, Тушинская, Туринская, Кооперативная, Брянская, Белостокская, Уржумская, Раздольная, Артельная, Молодецкая, Сызранская, 2-я Туринская, Кулибина, Заовражная, Петровского, 1-я Героев Хасана, 2-я Героев Хасана, Урожайная, Львовская, Местная, Целинная, Пензенская, Депутатская, Двинская, по переулкам Мало-Кузнечный, Урожайный, Молодецкий, Кузнечный, улица Карбышева, дд. 57, 59, 61, 65, 67.

Избирательный участок №290

Центр – ФГБНУ «Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», улица Оренбургский Тракт, д.48, тел. 277-81-17

В избирательный участок входят: улицы ТАТНИИСХОЗ, дд. 11, 13, 20, 32, Оренбургский Тракт, дд. 19, 23-49, 57, 59, 61, 65, 26-32, 36-48, 52, 54, 58-76, 84-96, 100, 102, 102а, 112, Оренбургский Проезд, дд. 87-109, 113-117, 121, 127, 131-177, 181, 183б, 197-203, 207, Оренбургский Проезд (четная сторона), Барнаульская, Матроса Железняка, Красноуральская, Майская, 2-я Бригадная, Бутырская, Шишкина, Бригадная, Селекционная, переулок Майский, жилые дома учебного центра МВД по РТ, общежития в/ч 64424, в/ч 29678, Военный городок-33, дд. 1, 3, 171, 2-12, 14.

Избирательный участок №291

Центр – общежитие ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ, улица Оренбургский Тракт, д.138, тел. 231-21-69

В избирательный участок входят: улицы А.Адо, Оренбургский Тракт, дд. 138, 138а, 138б, 138в, 140г, 142, стр.№138/3; Р.Гареева, дд. 2, 4, 4а; дома жилого массива севернее РКБ по улицам Уютная, Медиков, Юкэ, Лазурная; дома жилого массива Медгородок-3 по улицам Нэфис, Медицинская, Ф.Хребтова, Абуладзе, переулкам 1-й Медицинский, 2-й Медицинский, 3-й Медицинский; дома жилого массива «Коттеджный поселок «Примавера» по улицам Ш.Алкина, В.Деринга, О.Лундстрема, Р.Нуреева; дома жилого комплекса «Лесной городок» по улицам Безоблачная, Березовая, Брусничная, Меридианная, Солнечная, Столичная; строящиеся дома жилого комплекса «Станция «Спортивная»; автовокзал «Южный»; садоводческое товарищество «Ромашка», СНТ «Татарстан», ГСК «Идель».

Избирательный участок №292

Центр – ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум им.А.П.Обыденнова», улица Карбышева, д.64, тел. 204-23-98

В избирательный участок входят: улицы Карбышева, дд. 33, 35, 43, 47/1, 58, 58а, 60, 60а, 62, Профессора Камая, д. 3, Танковая.

Избирательный участок №293

Центр – МБОУ «Гимназия №40», улица Братьев Касимовых, д.12, тел. 224-17-34

В избирательный участок входят: улицы Братьев Касимовых, дд. 6, 6а, 8-12, 16, 18, Х.Мавлютова, дд. 8/20, 10, 12, 14, Карбышева, д. 29.

Избирательный участок №294

Центр – МБОУ «Гимназия №40», улица Братьев Касимовых, д.12, тел. 224-17-34

В избирательный участок входят: улицы Х.Мавлютова, дд. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 42, Профессора Камая, дд. стр.№8, стр.№10, 10 (корпуса 1, 2), 12.

Избирательный участок №295

Центр – МБОУ «Гимназия №40», улица Братьев Касимовых, д.12, тел. 224-17-34

В избирательный участок входят: улицы Карбышева, дд. 37, 39, Профессора Камая, дд. 5, 7, 9, 15, 15а, 17, 8, 8А.

Избирательный участок №296

Центр – ГАПОУ «Казанский медицинский колледж», улица Х.Мавлютова, д.34, тел. 229-23-24

В избирательный участок входит улица Х.Мавлютова, дд. 17а, 17б, стр.№17/1, стр.№17/2, стр.№17/3, 19, 21-31, 35, 35а, 37, 39.

Избирательный участок №297

Центр – ГАПОУ «Казанский медицинский колледж», улица Х.Мавлютова, д.34, тел. 229-23-24

В избирательный участок входят: улицы Академика Парина, дд. 6, 8, 12, 16, 18, вновь вводимый в эксплуатацию дом стр.№18а, дд. 20, 22, Карбышева, д. 63 (корпуса 1, 2).

Избирательный участок №298

Центр – ГАПОУ «Казанский медицинский колледж», улица Х.Мавлютова, д.34, тел. 229-23-24

В избирательный участок входят: улицы Гарифьянова, дд. 2, 4, 8, 10, Сыртлановой, дд. 4, 8, 16, 18, 20, проспект Победы, д. 15 (корпуса 1, 2, 3).

Избирательный участок №299

Центр – ГАПОУ «Казанский медицинский колледж», улица Х.Мавлютова, д.34, тел. 229-23-24

В избирательный участок входят: улицы Академика Парина, дд. 2, 4, 4а, 10, Х.Мавлютова, дд. 41, 40, 44, 46, 48.

Избирательный участок №300

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №127», улица Х.Мавлютова, д.15, тел. 229-68-91

В избирательный участок входят: улицы Х.Мавлютова, дд. 9, 11, 17, Р.Зорге, дд. 32 (корпуса 1, 2), 34, Сыртлановой, дд. 1, 5-9.

Избирательный участок №301

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №127», улица Х.Мавлютова, д.15, тел. 229-68-32

В избирательный участок входят: улицы Братьев Касимовых, дд. 21, 22/7, 24, 28-36, Х.Мавлютова, д. 5, Р.Зорге, дд. 13а, 13б, 24.

Избирательный участок №302

Центр – МБОУ «Гимназия №52», улица Гарифьянова, д.7, тел. 229-73-33

В избирательный участок входят: улицы Гарифьянова, д. 7, Р.Зорге, дд. 28, 30, 30а, 38-52, 56, 58.

Избирательный участок №303

Центр – МБОУ «Гимназия №52», улица Гарифьянова, д.7, тел. 229-73-33

В избирательный участок входят: улицы Р.3орге, дд. 60, 60а, Гарифьянова, дд. 9а, 11, 13, 28, 34, Сыртлановой, д. 11.

Избирательный участок №304

Центр – МБОУ «Гимназия №52», улица Гарифьянова, д.7, тел. 229-73-33

В избирательный участок входят: улицы Гарифьянова, дд. 24, 26, Сыртлановой, дд. 15-21, 25-29, проспект Победы, д. 17.

Избирательный участок №305

Центр – МБОУ «Гимназия №52», улица Гарифьянова, д.7, тел. 229-73-33

В избирательный участок входят: улица Гарифьянова, дд. 25, 36, 38, 38а, 38б, 38в, 40, 42, проспект Победы, дд. 19, 21.

Избирательный участок №306

Центр – МБОУ «Лицей №83 – Центр образования» (корп.А), улица Братьев Касимовых, д.52, тел. 229-09-41

В избирательный участок входят: улицы Р.Зорге, дд. 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, Братьев Касимовых, дд. 38, 40, 40а.

Избирательный участок №307

Центр – МБОУ «Лицей №83 – Центр образования» (корп.А), улица Братьев Касимовых, д.52, тел. 229-09-41

В избирательный участок входят: улица Р.Зорге, дд. 47, 47а, 49, 53, 57/29, 61, 63, проспект Победы, д. 33.

Избирательный участок №308

Центр – МБОУ «Лицей №83 – Центр образования» (корп.Б), улица Братьев Касимовых, д.68, тел. 229-09-31

В избирательный участок входит улица Братьев Касимовых, дд. 42-50, 54, 56, 60-70, 74-82.

Избирательный участок №309

Центр – МБОУ «Лицей №83 – Центр образования» (корп.Б), улица Братьев Касимовых, д.68, тел. 229-09-31

В избирательный участок входят: улицы Братьев Касимовых, дд. 82а, 84, 86, 88, Р.Зорге, д. 65, проспект Победы, дд. 35, 35а, 35б, 39, 41, 43, 45, 47.

Избирательный участок №310

Центр – МБОУ «Гимназия №21», улица Р.Зорге, д.71, тел. 268-84-87

В избирательный участок входит проспект Победы, дд. 56-60, 66-70.

Избирательный участок №311

Центр – МБОУ «Гимназия №21», улица Р.Зорге, д.71, тел. 268-84-87

В избирательный участок входит улица Р.Зорге, дд. 67, 75, 77, 81-85, 89.

Избирательный участок №312

Центр – МБОУ «Татарско-русская средняя общеобразовательная школа №68 с углубленным изучением отдельных предметов», проспект Победы, д.71А, тел. 268-66-21

В избирательный участок входят: улица Сафиуллина, дд. 12, 16, 16а, 18, 20 (корпуса 2, 3, 4), 24, 26, 26а, 28, проспект Победы, дд. 72, 72а.

Избирательный участок №313

Центр – МБОУ «Татарско-русская средняя общеобразовательная школа №68 с углубленным изучением отдельных предметов», проспект Победы, д.71А, тел. 268-84-88

В избирательный участок входят: улицы Р.Зорге, дд. 87, 93, 93а, 95, Сафиуллина, дд. 20 (корп.1), 30, 32, 32а.

Избирательный участок №314

Центр – МБОУ «Татарско-русская средняя общеобразовательная школа №68 с углубленным изучением отдельных предметов», проспект Победы, д.71А, тел. 268-84-88

В избирательный участок входят: улицы Сафиуллина, дд. 6 (корпуса 1, 2, 3), 8, 10, Кул Гали, дд. 1, 3, 2, 2а, 4, проспект Победы, д. 62 (корпуса 1, 2, 3, 4).

Избирательный участок №315

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69», улица Комиссара Габишева, д.33а, тел. 263-28-37

В избирательный участок входят: улицы Кул Гали, дд. 5, 5а, 7, 7а, 7б, 7б (корп.1), 9/95, Ю.Фучика, дд. 97, 99, 101, 103.

Избирательный участок №316

Центр – МАОУ «Гимназия №19», проспект Победы, д.48, тел. 268-50-26

В избирательный участок входит улица Р.Зорге, дд. 66в, 70-74, 78-86.

Избирательный участок №317

Центр – МАОУ «Гимназия №19», проспект Победы, д.48, тел. 268-50-26

В избирательный участок входят: проспект Победы, дд. 34, 38-44, 46, 46а, 46б, улицы Ю.Фучика, дд. 49, 69, 71, 75, Р.Зорге, д. 76.

Избирательный участок №318

Центр – МБОУ «Татаро-английская гимназия №16», улица Дубравная, д.51а, тел. 269-41-04

В избирательный участок входит улица Ю.Фучика, дд. 51, 53, 55, 55а, 79, 83, 87, 91, 2б, 8, 8а, 8б, 8в, 12, 12а, 14в.

Избирательный участок №319

Центр – МБОУ «Гимназия №6», улица Ю.Фучика, д.26, тел. 268-19-65

В избирательный участок входят: улицы Ю.Фучика, дд. 14, 14б, 16, 18, 20, Дубравная, дд. 25б, 25в, 27.

Избирательный участок №320

Центр – МБОУ «Гимназия №6», улица Ю.Фучика, д.26, тел. 268-08-77

В избирательный участок входят: улицы Р.Зорге, дд. 88, 90, 96, 96а, 100, 100 (корп.1), Ю.Фучика, дд. 24, 28, 30.

Избирательный участок №321

Центр – МБОУ «Гимназия №6», улица Ю.Фучика, д.26, тел. 268-19-66

В избирательный участок входят: улицы Ю.Фучика, д. 14а, Дубравная, дд. 23, 25а, 29, 29А, 31-35, 41 (корпуса 1, 2, 3, 4), 61 (корпуса 1, 2, 3, 4), 63 (корпуса 1, 2), 65.

Избирательный участок №322

Центр – МБОУ «Гимназия №6», улица Ю.Фучика, д.26, тел. 268-13-83

В избирательный участок входят: улицы Дубравная, дд. 1/104, 3, 3а, 5а, 5-13, стр.№11а, 17, 21, 2д, Ю.Фучика, д. 22, Р.Зорге, дд. 92, 94.

Избирательный участок №323

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №150», улица Дубравная, д.45, тел. 268-13-93

В избирательный участок входят: проспект Победы, дд. 18, 18 (корп.1), 20, 20 (корп.1), 22, 24, улица Дубравная, дд. 47, 49, 49а.

Избирательный участок №324

Центр – МБОУ «Лицей №78 “Фарватер”», улица Ю.Фучика, д.40, тел.: 268-65-21, 268-58-61

В избирательный участок входят: улицы Ю.Фучика, д. 36, Р.Зорге, дд. 97-101, 105, 107, 109, 111.

Избирательный участок №325

Центр – МБОУ «Лицей №78 “Фарватер”», улица Ю.Фучика, д.40, тел.: 268-65-21, 268-58-61

В избирательный участок входят: улицы Р.Зорге, дд. 113, 119, 121, Комиссара Габишева, дд. 1, 5, 4, 6, 8, стр.№8, 10.

Избирательный участок №326

Центр – МАОУ «Гимназия №139», улица Сафиуллина, д.56а, тел. 268-18-50

В избирательный участок входят: улицы Сафиуллина, дд. 42, 46, 50а, 56, Ю.Фучика, дд. 48, 50.

Избирательный участок №327

Центр – МАОУ «Гимназия №139», улица Сафиуллина, д.56а, тел. 268-18-50

В избирательный участок входят: улицы Сафиуллина, дд. 44, 48, 50, Комиссара Габишева, д. 7.

Избирательный участок №328

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69», улица Комиссара Габишева, д.33а, тел. 263-28-37

В избирательный участок входят: улицы Ю.Фучика, дд. 99а, 105-109, Академика Завойского, дд. 2, 4, 6, 8, 12.

Избирательный участок №329

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69», улица Комиссара Габишева, д.33а, тел. 263-28-37

В избирательный участок входят: улицы Академика Завойского, дд. 14/74, 16-22, 22а, Ю.Фучика, д. 68.

Избирательный участок №330

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69», улица Комиссара Габишева, д.33а, тел. 263-28-37

В избирательный участок входят: улицы Комиссара Габишева, дд. 25а, 25б, 29, 29а, Ю.Фучика, дд. 62, 66, 72.

Избирательный участок №331

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69», улица Комиссара Габишева, д.33а, тел. 263-28-37

В избирательный участок входят: дома жилого массива Восточный по улицам Акчулпан, Вязовая, В.Григорьева, Звонкая, Механиков, Милосердия, Наставников, Нурлы, Таулы, Тихвинская, Чиале, Строителей, Рассветная, Рябиновая, Приречная; улица Комиссара Габишева, дд. 25, 31, 35-39, 45, переулки Рассветный, Приречный.

Избирательный участок №332

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №42», улица Комиссара Габишева, д.27а, тел. 263-08-24

В избирательный участок входят: улицы Ю.Фучика, дд. 52, 54, 58, 58б, 62а, 64 (корпуса 1, 2, 3), Кул Гали, дд. 11/52а, 11/52б.

Избирательный участок №333

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №42», улица Комиссара Габишева, д.27а, тел. 263-08-24

В избирательный участок входят: улицы Ю.Фучика, д. 56, Комиссара Габишева, д. 23; дома жилого комплекса «Изумрудный город» по улице С.Батыева, дд. 1-21, стр.№14, стр.№16.

Избирательный участок №334

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Комиссара Габишева, д.15, тел. 268-00-47

В избирательный участок входят: улицы Комиссара Габишева, дд. 19, 19а, 19б, Кул Гали, дд. 15/21, 24.

Избирательный участок №335

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Комиссара Габишева, д.15, тел. 268-00-47

В избирательный участок входят: дома жилых массивов Алтан, Плодопитомник по улицам А . Гилязова, Аланлык, Агачлык, Алтан, Бакчалы, Бердэмлек, Данлы, Жасминная, Жимешле, Каенсар, Карагач, Роз, Клубничная, Листопадная, Ромашек, Уртак, Заветная, Загитова, Каенлы, Карама, Сабит, Серле, Урмале, Якын, Кедровая, Славная, Лесная, Снежная, Сиенеч, Генерала Кобякова, Игенче, Кулле, Раушан, Чунтонова, Сафиуллина (частные дома), переулки Заветный, Раушан, Алтан, Аланлык, Урмале; дома жилого массива Салмачи по улицам В . Тушн ов ой, Газовая, Дэрдменда, Лиственная, Надежды, Н . Заболоцкого, Серебряная, Ф.Юнусова; улицы Кул Гали, дд. 27, 26, 34, 36, 36а, 38.

Избирательный участок №336

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Комиссара Габишева, д.15, тел. 268-15-03

В избирательный участок входят: улицы Сафиуллина, д. 17, Кул Гали, дд. 10, 12, 14.

Избирательный участок №337

Центр – МБОУ «Лицей №78 “Фарватер”», улица Ю.Фучика, д.40, тел.: 268-65-21, 268-58-61

В избирательный участок входит улица Ю.Фучика, дд. 34, 38, 42, 44.

Избирательный участок №338

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №150», улица Дубравная, д.45, тел. 268-13-93

В избирательный участок входят: проспект Победы, дд. 18а, 26, 30 (корпуса 1, 2, 3, 4), 32, улицы Ю.Фучика, дд. 2, 4, 6, Дубравная, д. 57 (корпуса 1, 2, 3, 4).

Избирательный участок №339

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №150», улица Дубравная, д.45, тел. 268-13-93

В избирательный участок входят: улицы А.Терегулова, Дубравная, дд. 43, 43а, 51, 53, 53 (корпуса 1, 2, 3), 10, 12, 14, 14а, 14б, вновь вводимые в эксплуатацию дома стр.№16, стр.№16а/10, стр.№16а/11, стр.№16а/12, стр.№16а/14, стр.№16а/15, стр.№16а/16, стр.№16а/17, стр.№16а/18, стр.№16а/19, стр.№16а/20, стр.№16а/22, 8б (стр.№16а/24), дд. 20, 28, 28а, 28б, 30, 34, 36, 38, 38а, 40; дома ТСЖ «Матур» по улицам С.Габаши, Затлы, Матур, Урманлы, проспект Победы (частные дома), переулки Матур, Затлы, улица Дубравная (частные дома).

Избирательный участок №340

Центр – ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры», улица Оренбургский Тракт, д.3, тел. 277-53-40

В избирательный участок входят: Военный городок-33, д. 5 (корпуса 1, 2, 3), общежития Казанского высшего военного командного училища.

Избирательный участок №341

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №173», жилой массив Салмачи, улица Мира, д.2а, тел. 279-35-09

В избирательный участок входят: дома жилого массива Салмачи по улицам А.Алиша, Акташ, Атнинская, Веселая, Г.Тукая, Живописная, Зеленая, 1-я Зеленая, 2-я Зеленая, 3-я Зеленая, 4-я Зеленая, 5-я Зеленая, Камышлы, Лирическая, Малая, Мира, М.Акмуллы, М.Файзи, Молодежная, Мянгелек, Новая, Овражная, переулку Раздольный, улицам Сабантуй, Сайдаша, переулку С.Сайдашева, улицам Солнечная, Тигез, Тихая, переулкам Укромный, Цветной, улицам Центральная, 2-я Центральная, Черноплодная, Юбилейная.

Избирательный участок №343

Центр – МБОУ «Лицей №35 – образовательный центр “Галактика”», улица Г.Ахунова, д.10а, тел. 590-39-64

В избирательный участок входят: улица Оренбургский Тракт, д. 132 (общежитие); дома жилого комплекса «Солнечный город» по улицам Б.Урманче, дд. 5, 7, 9, 11, 11б (корпуса 1, 2, 3, 4), 10, стр.№10 (корп.8), 14, Г.Ахунова, дд. 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 26.

Избирательный участок №453

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Комиссара Габишева, д.15, тел. 268-15-03

В избирательный участок входят: улицы Комиссара Габишева, дд. 11, 17, Кул Гали, дд. 16, 18, 20, Сафиуллина, д. 21.

Советский район

Избирательный участок №349

Центр – Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, улица Н.Ершова, д.58, тел. 272-80-91

В избирательный участок входят: улицы Аэропортовская, Волочаевская, дд. 1, 4-8, Гастелло, дд. 17-25, 29/20, 33, 18, 20, Гвардейская, дд. 1/24-11, 9а, Курская, дд. 3, 4, 6, М .Расковой, Матросова, П.Лумумбы, дд. 26-36, 28а, 28б, 29, 31, С.Юлаева, Цимлянская, Шуртыгина, дд. 5, 6-24, 11, 11а, вводимый в эксплуатацию жилой дом по улице Шуртыгина (стр.№7).

Избирательный участок №350

Центр – МБОУ «Гимназия №126», улица Н.Ершова, д.55, тел. 272-58-64

В избирательный участок входят: улицы Искра, дд. 1/4, 3, 8-14, 10а, 10б, 9-13, 17-23, 23а, Н.Ершова, дд. 47, 49а, 49б, 49в, 49г, 49д, 51-55, 55а, 55б, 56, 57б, 57г, Октябрьский городок, д. 1/106, улицы П.Лумумбы, дд. 1/111, 13,17-23, 17а, 37-41, 41а, 47, 49, 57, П.Алексеева, дд. 6, 7, 7а, 39, Сеченова, дд. 3-7, 11, 13б, переулок Сибирский (переулок Сибирского тракта).

Избирательный участок №351

Центр – МБОУ «Гимназия №126», улица Н.Ершова, д.55, тел. 272-58-64

В избирательный участок входят: Октябрьский городок, дд. 1/2, 1/13, 1/14, 1/15, 1/110, 1/111, 1/112, 1/149, 1/151 (улица Искра, д. 1/151), дома по улицам П.Лумумбы, дд. 54-58, 62, 62а, Н.Ершова, д. 62г, вводимые в эксплуатацию жилые дома жилого комплекса «Арт-Сити».

Избирательный участок №352

Центр – ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи», улица Галеева, д.3а, тел. 272-13-61

В избирательный участок входят: улицы Галеева, дд. 3-7, 4-10, 16, 32, 32б, 34, Новаторов, дд. 1-11, 1б, 2-12, 2а, 4а, вводимые в эксплуатацию жилые дома по улице Галеева.

Избирательный участок №353

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №72 с углубленным изучением немецкого языка», улица Дружбы, д.1, тел. 279-56-66

В избирательный участок входят: улицы Дружбы, дд. 1/11, 5, 2-6, 10-14, Заря, дд. 1-11, 2-6, 14, 16, 17, 24, 3а, 5а, 7а, Пионерская, дд. 1/12, 2/10, 3, 4, Сибирский Тракт, дд. 3-15.

Избирательный участок №354

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №72 с углубленным изучением немецкого языка», улица Дружбы, д.1, тел. 279-56-66

В избирательный участок входят: улицы А.Попова, дд. 1, 3, 7, 2-6, Восьмого Марта, дд. 2, 4, Заря, дд. 26-32, Сибирский Тракт, дд. 17, 19/6, 21-25, 23б.

Избирательный участок №355

Центр – МБУДО «Центр детского творчества “Детская академия”», улица Пионерская, д.10, тел. 272-12-42

В избирательный участок входят: улицы Академика Губкина, дд. 2-10, 30а, 30б, 30в, 30г, 1/2-5, 11, 13, Академика Кирпичникова, дд. 2/9, 3/7, 6/12, дома на территории Военного городка по улице Академика Губкина, дд. 20-24, 21-25, улицы Космонавтов, дд. 1, 2, 3, Н.Ершова, дд. 78, 80, Пионерская, дд. 8, 14, Сибирский Тракт, дд. 4-8.

Избирательный участок №356

Центр – МАОУ «Лицей №121 имени Героя Советского Союза С.А.Ахтямова» (Центр образования №178), улица Космонавтов, д.19, тел. 272-57-63

В избирательный участок входят: улица Космонавтов, дд. 4-24, 6а, 6в, 16а, 28, 30, 32, 36-40, Октябрьский городок, дд. 1/150, 1/162.

Избирательный участок №357

Центр – МАОУ «Лицей №121 имени Героя Советского Союза С.А.Ахтямова» (Центр образования №178), улица Космонавтов, д.19, тел. 272-57-63

В избирательный участок входят: улица Космонавтов, дд. 5-17, 21-29, 33, 35, 39, 11а, 11б, 11в, 29а, 29б, 29в, 31а, 31б, 31г, 39б, 41, 41а, 43, 47, 49а, автовокзал «Восточный» (улица Аграрная, д. 8).

Избирательный участок №358

Центр – МАОУ «Лицей №121 имени Героя Советского Союза С.А.Ахтямова» (Центр образования №178), улица Космонавтов, д.19, тел. 272-57-63

В избирательный участок входят: улицы Космонавтов, дд. 26, 34, 42, 42а, 42б, 44, 49, 51, 53, 55, 59, 61б, 61в, 61г, П.Лумумбы, д. 64.

Избирательный участок №359

Центр – МБОУ «Лицей №110», улица А.Попова, д.16, тел. 279-55-14

В избирательный участок входят: улицы Академика Губкина, дд. 17-27, 31, 31а, 37, 37а, 39/1,18, 20, 40-44, 48, 40а, 52а, Зур Урам, дд. 22-28, 32-36, Каспийская, дд. 2-12, 33, Ново-Азинская, дд. 19-31.

Избирательный участок №360

Центр – МБОУ «Лицей №110», улица А.Попова, д.16, тел. 279-55-14

В избирательный участок входят: улицы Академика Кирпичникова, дд. 8-18, 11, 13/12, А.Попова, д. 14, Артиллерийская, дд. 4/29-18, Беговая, Журналистов, дд. 2, 6, 12-22, 3-13, Зур Урам, дд. 30, 29-47, Каспийская, дд. 5-25/27, Краснооктябрьская, дд. 5-11, 8, 10, 16-44, 46/2, Радистов, Связистов, С.Лазо, Уфимская, Пионерская, дд. 13, 19, Сибирский Тракт, д. 12а.

Избирательный участок №361

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Восьмого Марта, д.10, тел. 272-66-63

В избирательный участок входят: улицы Академика Арбузова, дд. 4, 6, 6а, Академика Кирпичникова, дд. 15, 17, 19, 21/14, 23-27, 24, А.Попова, дд. 11, 13, Восьмого Марта, дд. 8, 9, 11, 12, 16, Сибирский Тракт, дд. 16, 18, 20, 22/6, 24/7-32.

Избирательный участок №362

Центр – ГБОУ «Казанская школа-интернат им.Е.Г.Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья», улица А.Попова, д.21, тел. 279-55-21

В избирательный участок входят: улицы Академика Арбузова, дд. 16, 18/19, 24-32, 42, 46/12, 48, Артиллерийская, дд. 1-23, 25/38, Журналистов, дд. 30, 38, Зенитная, Зур Урам, дд. 40, 42, Кавалерийская, Краснооктябрьская, дд. 17, 48-68/20, Металлистов, Ново-Азинская, дд. 8-14, 35, 43, 45, 47, 49, Оборонная, Строительная.

Избирательный участок №363

Центр – МБОУ «Многопрофильная полилингвальная гимназия №180», проспект Победы, д.212в, тел. 598-05-22

В избирательный участок входят: проспект Победы, дд. 210, 210а, 210б, 212а, 216б, дома жилого массива Малые Клыки по улицам Агрономическая, Ансар, Большая Красная, Дорожная, переулку Дорожный, улицам Зажора, Заречная, Зирекле, Игелекле, Клубная, Новый Татарстан, Озерная, Рабочая, Совхозная, Татарстан, Травная, дд. 29-56, Январская, дд. 21-51; вводимый в экс-плуатацию жилой дом жилого комплекса «Новый горизонт» по ул.1-я Азинская (стр.№37).

Избирательный участок №364

Центр – МБОУ «Многопрофильная полилингвальная гимназия №180», проспект Победы, д.212в, тел. 598-05-22

В избирательный участок входят: улицы 1-я Азинская – полностью, 2-я Азинская, дд. 1, 1б, 1г, 1д, 1е, Поперечно-Азинская – полностью, проспект Победы, дд. 222, 222а, 222б, 224, 224а, 224б, 226, 226а, 230.

Избирательный участок №365

Центр – МБУДО «Центр детского творчества “Детская академия”», улица Пионерская, д.10, тел. 272-12-42

В избирательный участок входят: улицы 2-я Азинская, дд. 1а, 1в, 3, 3а, 3б, 3в, 5-27, 31-45, 28, 30, 3-я Азинская – полностью, Академика Губкина, дд. 28, 28а, 34, 50, Зур Урам, дд. 3, 7, 7а, 9а, 11, 6а, 8, 10, 12, Ново-Азинская, дд. 1а, 2, вводимые в эксплуатацию жилые дома жилого комплекса «МЧС» (стр.№1, стр.№2, стр.№5).

Избирательный участок №366

Центр – МБОУ «Лицей №110», улица Халитова, д.5, тел. 272-01-18

В избирательный участок входят: дома жилого массива Царицынский Бугор по улицам Алмагач, Алматау, Алчэчэк, Аяз, Балантау, Баллы, Бахетле, переулку Бахетле, улицам Беркутовская, Возрождение, Гидромонтажников, Звездная, Иминлек, Ичиговая, Кристальная, Кулагинская, Наратбаш, Сандугач, Саф, Сафлык, Тагаевская, Ташлыяр, Тормыш, Травная, дд. 1-28, Тургай, Энже, Ямьле, Январская, дд. 1-20; дома жилого массива Царицыно по улицам 1-я Владимирская, Коновалова, Каспийская, дд. 61-97, 42-98; улицы Академика Арбузова, д. 19, Академика Губкина, дд. 57-87, 100-128, Олонецкая, Халитова, дд. 5, 7; дома СНТ «Радуга-2».

Избирательный участок №367

Центр – ФГБУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им.Н.Э.Баумана», улица Сибирский Тракт, д.35, тел. 273-96-17

В избирательный участок входят: улицы Возвышенная, Сибирский Тракт, дд. 35 (корпуса 1, 2, 3, 4), 37-39, 43а, Торфяная, Центрально-Торфяная, Троицкий Лес.

Избирательный участок №368

Центр – МБОУ «Основная общеобразовательная школа №108», жилой массив Карьер, улица Агрызская, д.61, тел. 239-60-66

В избирательный участок входят: дома жилого массива Карьер по улицам Агрызская, 1-я Верхняя, 2-я Верхняя, 1-я Вольская, 2-я Вольская, Карьерная, Откосная, Переселенческая, Песочная, Подъемная, Поперечно-Таловая, Таловая, Фигурная, Яснополянская, переулку Яснополянский; дома жилого массива Троицкая Нокса по улицам 1-я Ноксинская, 2-я Ноксинская, 3-я Ноксинская, 4-я Ноксинская, Односторонка Ноксинская, Поперечно-Ноксинская; дома СНТ «Ноксинское»; дома жилого массива Нагорный по улицам Альметьевская, Динамо, Рудная.

Избирательный участок №369

Центр – помещение по улице 4-я Станционная, д.5, корп.1

В избирательный участок входят: дома жилого массива Станционные Дербышки по улицам Станционная, 2-я Станционная, 3-я Станционная, 4-я Станционная, 5-я Станционная, улица Березовая жилого массива Малые Дербышки; дома СДТ «Вишенка».

Избирательный участок №370

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №124», жилой массив Нагорный, улица Дорожная, д.32а, тел. 234-08-11

В избирательный участок входят: дома жилого массива Нагорный по улицам Алданская, Анадырская, Белогорская, Березка, Высокогорская, Дорожная, дд. 1-59, 2-56, Дубровка, дд. 1-109, 2-102, Круговая, Куркачинская, Пешеходная, 1-я Поперечно-Дорожная, 2-я Поперечно-Дорожная, 3-я Поперечно-Дорожная, дд. 1-29, 2-26, 4-я Поперечно-Дорожная, дд. 1-25, 2-28, 5-я Поперечно-Дорожная, дд. 1-25, Самодеятельности, Скороходная, Таежная, 1-я Таежная, 3-я Таежная, Электрика, Ягодная; дома жилого массива Новая Сосновка по улицам Дорожная, Лесная; дома СНТ «Медик».

Избирательный участок №371

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №124», жилой массив Нагорный, улица Дорожная, д.32а, тел. 234-08-11

В избирательный участок входят: дома жилого массива Нагорный по улицам Большая Осенняя, Дорожная, дд. 61-113, 58-124, Дубровка, дд. 104-132, 1-я Клеверная, 2-я Клеверная, 3-я Клеверная, 4-я Клеверная, 5-я Клеверная, 6-я Клеверная, Малая Дорожная, Малая Осенняя, 1-я Отдаленная, 2-я Отдаленная, 6-я Поперечно-Дорожная, 7-я Поперечно-Дорожная, 9-я Поперечно-Дорожная, 1-я Поперечно-Осенняя, 2-я Поперечно-Осенняя, 3-я Поперечно-Осенняя, 2-я Таежная; дома жилого массива Новая Сосновка по улицам Ю.Акчурина, З.Басыровой, Бирюсовая, Д.Валиди, Вишневая, А.Галеева (бывшая ул.Ельнинская), Джалиловцев, Еловая, Заречная, переулку Заречный, улицам Зеленая, Кленовая, Компрессорщиков, Г.Курсави, Локаторная, переулкам 1-й Локаторный, 2-й Локаторный, улице Машиностроителей, переулкам 1-й Машиностроителей, 2-й Машиностроителей, улицам 1-я Молдавская, 2-я Молдавская, Молодежная, Мостовиков, Набережная, Нагорная, Наратлы, Пионерская, Г.Рафикова, Сиреневая, Сливовая, Спортивная, Степная, Д.Строганова, Ш.Тагирова, Шатлык, Яблоневая, Якты.

Избирательный участок №372

Центр – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №141 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Парковая, д.16, тел. 234-28-47

В избирательный участок входят: улицы Парковая, дд. 22, 26, 28, 21, 27, 31, 33, Солидарности, дд. 20-32, 21.

Избирательный участок №373

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №169», улица Академика Сахарова, д.8, тел. 262-94-56

В избирательный участок входят: улицы Академика Глушко, дд. 7, 8, Крутая, д. 2, Новоселья, дд. 4, 6, 10, Тыныч, дд. 3, 8.

Избирательный участок №374

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №84 с углубленным изучением иностранных языков», улица Мира, д.35а, тел. 234-44-21

В избирательный участок входят: улицы Вяземская, дд. 29-47, 28-48, Главная, дд. 1-41, 2-42, Инструментальная, дд. 23-43, 26-44, 30б, Окружная, Отдыха, Парковая, дд. 19, 29, Солидарности, дд. 3-19, 4-16, 18, Трудящихся, дд. 33-59, 32-60, Юности.

Избирательный участок №375

Центр – многофункциональный культурно-досуговый центр, улица Нардуган, д.45

В избирательный участок входят: дома жилого массива Вишневка по улицам Акчарлак, Алексеевская, Алмачуар, Балачак, переулку Бархатный, улицам Береговая, Большая, переулку Бравый, улице Васильковая, переулку Встречный, улице Гульбакча, переулку Дальний, улицам Долгая, Жилякле, Заречная, Звездопадная, Знатная, Кизляу, Костромская, Красивая, Лейсан, Луговая, переулкам Малый, Мизгел, улицам Ореховая, Пестречинская, Поднебесная, переулку Радостный, улице Салмачинская, переулку Стремительный, улицам Таллык, Тамчы, Тау буе, Туган як, переулку Тукранбаш, улице Усадебная, переулкам Фируза, Хозур, улицам Чирямле, Эмет, Юмарт, Яшьлек; дома жилого массива Вознесенское по улицам Айбогар, Айлы, Амет-Хана Султана, Аргамак, переулкам Армут, Баланлык, улицам Бастионная, Батырлык, Бахтизина, Белоствольная, Вересковая, переулку Гаилэ, улице Дивизионная, переулку Дивный, улицам Добротная, Дуслар, Дэртле, переулку Загадочный, улицам Зарничная, Икмякле, Иман, переулку Иман, улицам Иркен, Камская, И.Кабушкина, Каратау, Карачаровская, Кардашлек, переулку Кардашлек, улице Кызылтау, переулку Лавровый, улицам Ледяная, Липецкая, Миляшле, Назлы, Наратлык (Союз Офицеров), Пахотная, Связная, Снайперская, переулкам Ташлык, Тоташ, Тружеников, улицам Уракчи, Усердная, Чэчэк, переулкам Экият, Ялан; дома жилого массива Чернопенье.

Избирательный участок №376

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №101 имени П.А.Полушкина – Центр образования», улица Начальная, д.6, тел. 234-52-41

В избирательный участок входят: улицы Липатова, дд. 1-5, 1а, 2, 2а, 3а, 4, 4а, Начальная, дд. 2, 4, 7а, 9/10, Советская, дд. 4, 6, 8, 12/8, 14, Стадионная, д. 7, Энтузиастов, дд. 1, 2.

Избирательный участок №377

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №101 имени П.А.Полушкина – Центр образования», улица Начальная, д.6, тел. 234-52-41

В избирательный участок входят: улицы 1-я Кленовая, 2-я Кленовая, 3-я Кленовая, Малиновая, Стадионная, дд. 1-5, 2-8, 1б, Тополевая.

Избирательный участок №378

Центр – МБУК «ДК им. С.Саид-Галиева», жилой массив Дербышки, улица Советская, д.18, тел. 234-19-93

В избирательный участок входят: улицы Липатова, дд. 13, 13а, Начальная, дд. 12-18, 12а, Правды, дд. 10/20, 14/7, 16, 19, 20-28, 21-27, 21а, Советская, дд. 15/10-27, 20, 22, 22а, Халезова, дд. 3, 5, 4, 6.

Избирательный участок №379

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов – Центр образования», улица Халезова, д.11, тел. 234-86-07

В избирательный участок входят: улицы Главная, дд. 56а, 62/15, 66-70, 67, 69, 69а, 71, 71а, Липатова, дд. 15, 15а, 17/72, 17а, 19, 21, Правды, дд. 15, 17, Халезова, дд. 12-16, 12а, 13, 13а, 14а, 18, 20.

Избирательный участок №380

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов – Центр образования», улица Каштановая, д.5, тел. 234-05-41

В избирательный участок входят: улицы Вяземская, дд. 1-27, 2-26, 12а, Инструментальная, дд. 1-21, 2-24, Каштановая, дд. 4, 7, 8, 8а, переулок Короткий, улицы Мира, дд. 1-15, 17/2, 19, 7а, 9а, 13а, 15а, Советская, д. 2/14, Трудящихся, дд. 1-31, 2-30; дома жилого массива Аки по улицам Волкова, Калиновая, Набережная, Овражная, Садовая, Светлая, Сосновая, 2-я Сосновая, Транспортная, Трансформаторная; дома жилого массива Белянкино по улице Родниковая; дома жилого массива Новая Сосновка по улицам Алматинская, Букетная, Волшебная, Гагарина, Мадлен, Продольная, Раздольная, Тынлык, Утренняя, Хрустальная, Шоссейная, Яктылык; дома СНТ «Сирень».

Избирательный участок №381

Центр – МБОУ «Татарская гимназия №11», улица Начальная, д.15, тел. 234-43-41

В избирательный участок входят: улицы Главная, дд. 50, 56, 60, Мира, дд. 6-16, 12а, 16а, 18/2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Начальная, дд. 11а, 13, 17, Правды, дд. 4, 4а, 6, 8/19, 9, 11, 13, Советская, дд. 1/4, 3-11, 5а, 7а, 9а, 13/11.

Избирательный участок №382

Центр – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №141 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Парковая, д.16, тел. 234-28-47

В избирательный участок входят: улицы Мира, дд. 41-47, 53, 55, Парковая, дд. 5/39, 7, 11, 10-14.

Избирательный участок №383

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №84 с углубленным изучением иностранных языков», улица Мира, д.35а, тел. 234-44-21

В избирательный участок входят: улицы Главная, дд. 43-51, 48, Каштановая, дд. 9, 11, 15-21, 10, 12, 16, 10а, Мира, дд. 31-37, Парковая, дд. 13, 15, 17.

Избирательный участок №384

Центр – ГАПОУ «Казанский строительный колледж», улица Липатова, д.25, тел. 234-19-23

В избирательный участок входят: улицы Главная, д. 71б, Липатова, дд. 23, 25, 23а, 25а, 25б, Мира, дд. 30-36, Парковая, дд. 2-6, Халезова, дд. 19-23, 27, 27а, 29, 22, 22а, 22б, 26, 26а, 34.

Избирательный участок №385

Центр – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №141 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Парковая, д.16, тел. 234-28-47

В избирательный участок входят: улицы Мира, дд. 51, 59, 61, 65, 67, Парковая, д. 18.

Избирательный участок №386

Центр – помещение по улице Лесная, д.16

В избирательный участок входят: дома жилого массива Кульсеитово по улицам Авиации, Айнур, переулку Айнур, улице Акъяр, переулку Акъяр, улицам Аулак, Бэйге, Байрам, Байтиряк, Болынлык, Главная, Дачная, Дулкын, Журавлиная, Зеленая, Зеркальная, Казансу, Ключевая, переулку Конструкторский, улицам Набережная, Оптиков, Поэта Каменева, Ромашковая, Светозарная, переулку Тенистый, улицам Тугай, Туполева, Хвойная, Чулпан; дома жилого массива Большие Дербышки по улицам Заречная, Исаева, Кооперативная, Краевая, Лесная, Новая, Советская, Л.Фаттахова; дома жилого массива Малые Дербышки по улицам Вишневый Сад, Кооперативная, Услонская, Школьная; улица Прибольничная, дд. 1а, 4; дома жилого массива Акинская Поляна по улице Дачная; дома СНТ «Чайка», СНТ «Казанка-2», СНТ «Весна-78».

Избирательный участок №387

Центр – ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» (ФЦТРБ), Научный городок-2, д.1, тел.: 239-71-14, 239-53-20

В избирательный участок входит Научный городок, дд. 1, 2, 3, 4.

Избирательный участок №388

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №101 имени П.А.Полушкина – Центр образования», жилой массив Киндери, улица Азина, д.65а, тел. 234-48-07

В избирательный участок входят: дома жилого массива Киндери по улицам Азатлык (бывшая ул.Набережная), Азина, Арская, переулку Арский, улице Асылъяр, переулкам 1-й Верхний, 2-й Верхний, улицам Верхняя, Водстрой, Дорожная, Карьерная, Лачын, Медовая, М.Амира, Мичурина, переулку Мичурина, улицам Нагорная, Нижняя, Рабочая, 2-я Рабочая, Степная, Терновая, Тылсым, Энтузиастов; дома жилого массива Киндери: улицы Тылсым, д. 15 (корпуса 1, 2, 3, 4), Медовая, д. 1а (корпуса 1, 2, 3); дома жилого массива Чебакса по улицам М.Агишева, Беркутова, Дорожная, Заводская, Заречная, 2-я Заречная, Зеленая, А.Кирсанова, В.Михайлова, Г.Мурзаханова, Нагорная, Г.Одноценова, Пикина, Посадочная, переулку Саулык, улицам Советская, Современников, Совхозная, С.Соколова, П.Фролова, Чапаева, А.Чепуренко, Школьная; дома по улицам Илхам, Народная, Небесная, Татулык, Ялан; дома СНТ «Смородинка».

Избирательный участок №389

Центр – МАОУ «Лицей №121 имени Героя Советского Союза С.А.Ахтямова» (Центр образования №178), проспект А.Камалеева, д.22, тел. 562-03-50

В избирательный участок входят: проспект А.Камалеева, дд. 1, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 26/12, 28/9, улицы Г.Кариева, дд. 5, 6, 7, 8, 10, Курская, дд. 15-19, 18-22, 23, 25, 27, 27а, 29, П.Лумумбы, дд. 44, 46, 50, Седова, дд. 20а, 20б, 20в, Тулпар, дд. 5, 7.

Избирательный участок №390

Центр – МАОУ «Лицей – инженерный центр», улица А.Кутуя, д.84, тел. 272-63-31

В избирательный участок входят: улицы А.Кутуя, дд. 33-39, 44, 44а, Гвардейская, дд. 31/42, 35, 35а, Курская, дд. 11, 13, 11а, 13а, Макаренко, д. 6, Н.Исанбета, дд. 43, 49-57, Седова, дд. 1, 5, Спортивная, дд. 3, 14, 16, 20, 33, С.Разина, дд. 37-41, 48-52, Шуртыгина, дд. 19, 21, 32, 34.

Избирательный участок №391

Центр – МАОУ «Лицей – инженерный центр», улица А.Кутуя, д.84, тел. 272-63-31

В избирательный участок входят: улицы А.Кутуя, дд. 46-50/9, 48а, 54, 68 (корпуса 1, 2), 70, 72, 78, 82, 86а, 88, 43-71, 75-79, 79а, Седова, дд. 3, 7.

Избирательный участок №392

Центр – МАОУ «Лицей – инженерный центр», улица А.Кутуя, д.114, тел. 272-70-75

В избирательный участок входят: дома жилого массива Дальний по улицам Бухарская, Крылова, Родины, Рылеева, Скрябина, Физкультурная, Фонвизина, Фруктовая, Черепичная, Шахтерская; проспект А.Камалеева, дд. 34, 34а, 34б, 34в, улицы А.Кутуя, дд. 81-155, 155а, 104-108, 110а, 110б, Родины, дд. 29-33, 37, вводимые в эксплуатацию жилые дома по проспекту А.Камалеева (стр.№6/18, стр.№6/19, стр.№6/24).

Избирательный участок №393

Центр – МБОУ ДО «СДЮСШОР по настольному теннису г.Казани», улица Отрадная, д.42, тел. 298-53-93

В избирательный участок входят: улицы Даурская, дд. 25-39, 27а, 35а, 44в, 44г, 48а, 48в, Гвардейская, дд. 59-65, 59а, Отрадная, дд. 32, 38, 40, 44, 46, 48, 50.

Избирательный участок №394

Центр – МБОУ «Гимназия №8 – Центр образования», улица Р.Зорге, д.1а, тел. 298-74-21

В избирательный участок входят: улицы Даурская, дд. 17, 21/9, 23, 40, Карбышева, д. 7, Р.Зорге, дд. 1, 2, 3, 5а, 12, 12а, 16, 16а.

Избирательный участок №395

Центр – МБОУ «Гимназия №8 – Центр образования», улица Р.Зорге, д.1а, тел. 298-74-21

В избирательный участок входят: улицы Карбышева, дд. 13-17, 13а, Р.Зорге, дд. 18, 21-25.

Избирательный участок №396

Центр – МБОУ «Гимназия №8 – Центр образования», улица Р.Зорге, д.1а, тел. 298-74-21

В избирательный участок входит улица Р.Зорге, дд. 4-10, 5-19.

Избирательный участок №397

Центр – ГАПОУ «Казанский педагогический колледж», улица Даурская, д.30, тел. 298-42-44

В избирательный участок входят: улицы Карбышева, д. 36/2, Латышских Стрелков, дд. 3, 5, 19-23, 4-10, 2а, 4а, 8а, 10а.

Избирательный участок №398

Центр – Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, улица Даурская, д.32, тел. 298-52-92

В избирательный участок входят: улицы Высотная, д. 7, Гвардейская, дд. 56, 58, Даурская, дд. 9, 11, 36, Карбышева, дд. 1/30, 2, 3, 4, 6, 8-14, 24-32, 34/19, Отрадная, дд. 5-11, 15, 4, 8-22, 24/10, 26/8, вводимые в эксплуатацию жилые дома по улицам Даурская (стр.№34), Отрадная (стр.№5), жилой комплекс «Голливуд» (улица Гвардейская, стр.№54, стр.№54/1), жилой комплекс «Садовое кольцо», Аметьевская магистраль, дд. 4-10, 4а, 6а.

Избирательный участок №399

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №86 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Даурская, д.26, тел. 298-91-43

В избирательный участок входят: улицы Даурская, дд. 20-24, 20а, 22а, 24а, 2-я Даурская, Латышских Стрелков, дд. 12а, 14.

Избирательный участок №400

Центр – МБОУ «Гимназия №8 – Центр образования», улица Латышских Стрелков, д.15, тел. 298-83-35

В избирательный участок входят: улицы Карбышева, дд. 40-42, 46-48, Латышских Стрелков, дд. 1/38, 7-13.

Избирательный участок №401

Центр – МБОУ «Гимназия №90», улица Комарова, д.12, тел. 298-90-21

В избирательный участок входят: улицы Комарова, дд. 2/3, 4, 8, Курчатова, дд. 2-10, 14, 5, вводимый в эксплуатацию жилой дом стр.№50 по улице Карбышева.

Избирательный участок №402

Центр – МБОУ «Гимназия №90», улица Комарова, д.12, тел. 298-90-21

В избирательный участок входят: улицы Комарова, дд. 10, 14-20, 24, Латышских Стрелков, дд. 31-39.

Избирательный участок №403

Центр – МБОУ «Гимназия №90», улица Комарова, д.12, тел. 298-90-21

В избирательный участок входят: улицы Курчатова, дд. 7, 11, 13, 17, 19, 18, Латышских Стрелков, дд. 25-29, 41, 25а, дома СНТ «Любитель природы».

Избирательный участок №404

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №111», улица А.Кутуя, д.4а, тел. 295-66-16

В избирательный участок входят: улицы Гастелло, дд. 1, 7, 7а, Гвардейская, дд. 2/22, 6, 10, 14, 16б, Красной Позиции, дд. 1-7, 3а, 7а, 2-6, 2а, 6а.

Избирательный участок №405

Центр – МАОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия №29», улица Красной Позиции, д.8а, тел. 272-35-76

В избирательный участок входят: улицы А.Кутуя, дд. 1-9, 3а, 5а, Гвардейская, дд. 16, 16а, 20-28, Красной Позиции, дд. 8, 9-15, 9а, 9б, 13а.

Избирательный участок №406

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №111», улица А.Кутуя, д.4а, тел. 295-66-16

В избирательный участок входят: улицы Авиахима, дд. 34, 53, 53/2, 53/3, 55, А.Кутуя, дд. 2/17, 4-16, 2а, 2б, Гвардейская, дд. 32-36, 36а, Челнинская, дд. 10, 11, 17.

Избирательный участок №407

Центр – МБОУ «Гимназия №93», улица Красной Позиции, д.37, тел.: 295-83-30, 273-42-76

В избирательный участок входят: улицы Гвардейская, дд. 38-44, 37 (корпуса 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17), Кирпичная, дд. 1/31-5, 9, 15, Красной Позиции, дд. 29, 29а, 29б, 29в, 33, 35, Толбухина, дд. 3, 5.

Избирательный участок №408

Центр – МБОУ «Гимназия №93», улица Красной Позиции, д.37, тел.: 295-83-30, 273-42-76

В избирательный участок входят: улицы Гвардейская, дд. 46 (корпуса 1, 2), 46в, 48 (корпуса 1, 2), 50, 52, 52 (корп.2), Красной Позиции, дд. 39-45, Толбухина, дд. 7-15, 19, 21, вводимый в эксплуатацию жилой дом по улице Толбухина (стр.№17).

Избирательный участок №409

Центр – МБОУ «Гимназия №125», улица Ю.Фучика, д.147, тел. 262-72-37

В избирательный участок входит улица Ю.Фучика, дд. 98, 100, 106, 106а, 108, 110, 141-145, 149, 151.

Избирательный участок №410

Центр – МБОУ «Гимназия №125», улица Ю.Фучика, д.147, тел. 262-72-37

В избирательный участок входят: улицы Ю.Фучика, дд. 94, 96, 133, 135, Ломжинская, дд. 17, 24, Ноксинский Спуск, дд. 1, 7, 11.

Избирательный участок №411

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №144 с углубленным изучением отдельных предметов», проспект Победы, д.108, тел. 262-15-07

В избирательный участок входят: улица Ломжинская, дд. 5, 7, 11-15,12-16, проспект Победы, дд. 98, 102.

Избирательный участок №412

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №144 с углубленным изучением отдельных предметов», проспект Победы, д.108, тел. 262-15-07

В избирательный участок входит улица Минская, дд. 6, 8, 10, 20-24, 26а, 28, 30.

Избирательный участок №413

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №144 с углубленным изучением отдельных предметов», проспект Победы, д.108, тел. 262-15-07

В избирательный участок входят: улица Минская, дд. 12, 16, 18, проспект Победы, дд. 100, 106.

Избирательный участок №414

Центр – МБОУ «Лицей №149 с татарским языком обучения», улица Чишмяле, д.5, тел. 262-01-18

В избирательный участок входят: улицы Академика Завойского, дд. 3-9, Ю.Фучика, дд. 78, 82.

Избирательный участок №415

Центр – МБОУ «Лицей №149 с татарским языком обучения», улица Чишмяле, д.5, тел. 262-01-18

В избирательный участок входит проспект Победы, д. 78.

Избирательный участок №416

Центр – МБОУ «Лицей №159», улица Ноксинский Спуск, д.17, тел. 262-02-08

В избирательный участок входят: улицы Минская, дд. 32, 34, Ноксинский Спуск, дд. 5, 13, 15, 8, 8а, 8б, 8в, 14, Ю.Фучика, дд. 102, 104, Ч.Айтматова, дд. 5, 7.

Избирательный участок №417

Центр – МБОУ «Лицей №159», улица Ноксинский Спуск, д.17, тел. 262-02-08

В избирательный участок входят: улицы Минская, дд. 37, 39, 41, 45, 36-48, 51, 55-59, Ноксинский Спуск, д. 21.

Избирательный участок №418

Центр – МБОУ «Лицей №159», улица Ноксинский Спуск, д.17, тел. 262-02-08

В избирательный участок входят: улицы Минская, дд. 50, 52, 56, 73/1, 73/2, 73/3, Ноксинский Спуск, дд. 23, 25, 27, 29, 33-41.

Избирательный участок №419

Центр – МБОУ «Лицей №159», улица Ноксинский Спуск, д.17, тел. 262-02-08

В избирательный участок входят: улицы Ноксинский Спуск, дд. 43, 14, 14а, 16, 20-28, Ч.Айтматова, д. 11, вводимые в эксплуатацию жилые дома по улице Ноксинский Спуск (стр.№1, стр.№2, стр.№3, стр.№5).

Избирательный участок №420

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №156», улица Чишмяле, д.3, тел. 262-21-08

В избирательный участок входят: улицы Вербная, д. 1, Академика Завойского, дд. 11, 11а, 13, 15, 17, 17а, Чишмяле, д. 15, Ю.Фучика, дд. 84, 86, 86а, 88.

Избирательный участок №421

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №156», улица Чишмяле, д.3, тел. 262-21-08

В избирательный участок входят: улицы Ю.Фучика, дд. 117, 121, 123, 125, Ч.Айтматова, дд. 1, 6, 8, 10, Чишмяле, дд. 11, 13, 17.

Избирательный участок №422

Центр – МБОУ ДО «Центр детского творчества “Азино”», улица Ломжинская, д.6а, тел. 262-02-68

В избирательный участок входят: улицы Ю.Фучика, дд. 127-131, Чишмяле, д. 9, Ломжинская, дд. 18-22.

Избирательный участок №423

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская шко- ла №161», улица Закиева, д.31, тел. 262-73-16

В избирательный участок входят: улица Закиева, дд. 5, 7, 21, проспект Победы, дд. 57а, 57б, 57в, 139 (корп.1), 120-124, 128, вводимые в эксплуатацию жилые дома жилого комплекса «Победа».

Избирательный участок №424

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №161», улица Закиева, д.31, тел. 262-73-16

В избирательный участок входят: улицы Академика Сахарова, дд. 1, 3, Закиева, дд. 9-17, 25, 37, 37б, 39.

Избирательный участок №425

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №167 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Академика Сахарова, д.9, тел. 263-86-40

В избирательный участок входят: улица Закиева, д. 23, проспект Победы, дд. 126а, 130-134, 140-146, 152/33.

Избирательный участок №426

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №167 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Академика Сахарова, д.9, тел. 263-86-40

В избирательный участок входят: улица Академика Сахарова, дд. 5,13-21, 25-31, проспект Победы, дд. 136, 138.

Избирательный участок №427

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №169», улица Академика Сахарова, д.8, тел. 262-94-56

В избирательный участок входят: улицы Академика Сахарова, дд. 10, 12, 16, Г.Кайбицкой, дд. 1, 5, 2, 6, Р.Вагапова, дд. 4, 6, 12-16, 20.

Избирательный участок №428

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №169», улица Академика Сахарова, д.8, тел. 262-94-56

В избирательный участок входят: улицы Академика Глушко, дд. 9, 9 (корп.2), 15, Г.Кайбицкой, дд. 3, 4, 7, 8, 11, 15, Р.Вагапова, дд. 8/15, 18.

Избирательный участок №429

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №169», улица Академика Сахарова, д.8, тел. 262-94-56

В избирательный участок входят: улицы Академика Глушко, дд. 10, 10а, 14а, 16, 16а, 12-14, 12а, Г.Кайбицкой, дд. 12, 14, Тыныч, д. 1.

Избирательный участок №430

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №169», улица Академика Сахарова, д.8, тел. 262-94-56

В избирательный участок входят: улицы Академика Глушко, дд. 1-5, 4, 6, Академика Сахарова, д. 6, Закиева, дд. 20, 24, 41, 43.

Избирательный участок №431

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №171 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Р.Вагапова, д.11, тел. 276-36-67

В избирательный участок входят: улицы Академика Глушко, дд. 17-21, 31, 20, 20а, 22, Р.Вагапова, дд. 13, 15, 23/18, 27, 29, Магистральная, дд. 18а, 20.

Избирательный участок №432

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №171 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Р.Вагапова, д.11, тел. 276-36-67

В избирательный участок входят: улицы Академика Сахарова, дд. 18, 20, Р.Вагапова, дд. 3, 5, 9, Х.Бигичева, дд. 2, 4, 3, 5.

Избирательный участок №433

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №171 с углубленным изучением отдельных предметов», улица Р.Вагапова, д.11, тел. 276-36-67

В избирательный участок входят: проспект Победы, дд. 156/26, 158, 160, 164-168, улица Х.Бигичева, дд. 9, 11, 13, 13а, 10-14.

Избирательный участок №434

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №174», улица Х.Бигичева, д.26, тел. 276-26-21

В избирательный участок входят: улица Академика Глушко, дд. 43, 47/21, 49, проспект Победы, дд. 172, 174, 176, улица Х.Бигичева, дд. 15-19, 16, 18, 22, 24/45.

Избирательный участок №435

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №174», улица Х.Бигичева, д.26, тел. 276-26-21

В избирательный участок входят: улицы Академика Глушко, дд. 22а, 22б, 22в, 22г, 24, 26, 23, 33, 37-41, Магистральная, дд. 10а, 12а, 14а, 16а.

Избирательный участок №436

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №175», улица Д.Файзи, д.8, тел. 276-84-84

В избирательный участок входят: улицы Академика Глушко, дд. 30-34, Х.Бигичева, дд. 23, 25, Д.Файзи, дд. 15, 17, проспект Победы, дд. 178, 178а, 178б, 182-186, 190, 192.

Избирательный участок №437

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №175», улица Д.Файзи, д.8, тел. 276-84-84

В избирательный участок входят: улицы Академика Глушко, д. 28, Д.Файзи, дд. 1, 3, 7, 11, Х.Бигичева, дд. 27-35, 28-32, дома жилого массива Большие Клыки по улицам Амарантовая, Октябрьская, Садовая, Строителей, Трудовая, Экологическая.

Избирательный участок №438

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №175», улица Д.Файзи, д.8, тел. 276-84-84

В избирательный участок входят: улицы Д.Файзи, дд. 10-14, 10а, Дуслык, дд. 4, 6, Мамадышский Тракт, дд. 8, 10, 34, 36, переулок Дуслык, д. 6, улица Туганлык, дд. 1, 3, 10, 12; дома жилого массива Малые Клыки по улицам Дуслык, Качаклар, Ковыльная, Молодежная.

Избирательный участок №439

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №175», улица Д.Файзи, д.8, тел. 276-84-84

В избирательный участок входят: дома жилого массива Большие Клыки по улицам Балкыш, Геологов, Зеленая Поляна, Костина, Крутая, Магистральная, Мамадышская, Новоселья, Полевая, Рыбная, Сабинская, Туганлык, Тыныч, Тюлячинская, Шавалиева, Южная; дома жилого массива Константиновка по улицам Амурская, Посадочная, Северогорская, Южногорская; дома жилого массива Самосырово по улице Дорожная, переулкам Зеленый, Мира, улицам Мира, Молодежная, Овражная, Огородная, переулку Солнечный, улице Школьная; дома жилого комплекса «Светлая долина» по улицам А.Курынова, Р.Нежметдинова, Н.Рахлина; жилые дома по улицам А.Аббасова, Мухаммедьяра, Ф.Табеева, Удивительная, Умырзая (жилой комплекс «Весна»), вводимый в эксплуатацию жилой дом по улице Туганлык (стр.№5а).

Избирательный участок №440

Центр – многофункциональный культурно-досуговый центр, улица Нардуган, д.45

В избирательный участок входят: дома жилого массива Вознесенское по улице Бишек, переулку Боковой, улицам Верная, Вишневая, Вознесенская, Грачиная, переулку Праздничный, улицам Дубравная, Жаворонковая, Заречная, Н.Калашникова, Карлыгач, Луговая, Нардуган, переулкам Ноксинский, 1-й Ноксинский, 2-й Ноксинский, 3-й Ноксинский, 4-й Ноксинский, 5-й Ноксинский, 6-й Ноксинский, 7-й Ноксинский, улицам Парканат, Полевая, 2-я Полевая, Профсоюзная, Радужная, переулку Старательный, улицам Тузганак, Туманная, Цветочная, Центральная, Чебаксинская, Черемуховая, Черемшановая, Шмелиная, Якташлар, Яфраклы; дома по улицам Ак чэчэклэр, Единения, Жемчужная, Намус, Стройная, Фиалковая, Яркая.

Избирательный участок №441

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №47», жилой массив Константиновка, улица Советская, д.77а, тел.: 222-17-76, 222-17-91

В избирательный участок входят: дома жилого массива Константиновка по улицам Белокаменная, Березовая, Дачная, Закиева, Заречная, Интернациональная, Крылатская, Лесная, Мира, переулку Мостовой, улицам Овощеводов, Овражная, Озерная, Полевая, Садовая, Солнечная, Строителей, Татарстан, Тукаевская, Хансувар, переулку Школьный, улицам Южная, Юности, Ясеневая; дома коттеджного комплекса «Султан Ай» по улицам Алсу, Итиль, Семейная, Радушная, Ясмин; дома коттеджного поселка «Радужный» по улицам Н.Загоскина, М.Коринфского, Райская, Э.Тенишева, В.Хлебникова; дома по улицам Изгелек, Казан яшьляре, Лучистая, Пейзажная, проезду Хезмэт; дома СНТ «Овощник-2».

Избирательный участок №442

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №47», жилой массив Константиновка, улица Советская, д.77а, тел.: 222-17-76, 222-17-91

В избирательный участок входят: дома жилого массива Константиновка по переулку Беркутова, улицам Беловежская, Белозерская, Беркутова, Бирюсовая, Ботаническая, переулку Вересковый, улицам Вишневая, Зеленая, Извилистая, переулку Извилистый, улицам Изумрудная, Казанская, Кленовая, Малахитовая, Миляшле, переулку Миляшле, улицам Нефтянников, Ноксинская, Односторонняя, переулку Овражный, улицам Привольная, Советская, Центральная, Школьная, переулку Ягодный.

Избирательный участок №451

Центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №156», улица Чишмяле, д.3, тел. 262-21-08

В избирательный участок входят: улица Вербная, д. 1а, проспект Победы, дд. 76, 80, 84, улицы Ю.Фучика, дд. 115, 119, Чишмяле, дд. 1, 21, Академика Завойского, дд. 21, 25; дома жилого массива Вознесенское по улицам Вербная, Г.Динмухаметова, Д.Менделеева (бывшая ул.Осиновая), Наклонная, Обновления, Солнечная, Таныш, Туры.

Избирательный участок №452

Центр – МБОУ ДО «Центр детского творчества “Азино”», улица Ломжинская, д.6а, тел. 262-02-68

В избирательный участок входят: проспект Победы, дд. 88, 90, улица Ломжинская, дд. 1, 3, 2-6.