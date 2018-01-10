В течение года жительница Балтасинского района РТ ежемесячно будет получать 8490 рублей в связи с рождением первого ребенка.

Первая жительница Татарстана, родившая первенца в этом году, принесла необходимые документы и оформила сегодня новую социальную выплату, введенную Президентом РФ Владимиром Путиным с января 2018 года.

22-летняя Юлия Тарасова проживает с супругом Вячеславом в деревне Сизнер Балтасинского района республики. 4 января она родила девочку, а 9-го числа вместе с младенцем выписалась из роддома. Супруги буквально за сутки собрали необходимые документы для оформления выплаты и 11 января подали заявление в районный отдел соцзащиты.

«Мы познакомились с Вячеславом на танцах в сельском клубе. Встречались четыре года, а весной прошлого года сыграли свадьбу. Дочку назвали Анастасией», – рассказала ИА «Татар-информ» Юлия Тарасова.

О возможности получать на первенца ежемесячную выплату в размере 8490 рублей женщина узнала в конце прошлого года. Эти деньги станут существенной поддержкой для молодой семьи, ведь зарплаты на селе невысоки. До беременности Юлия занималась плетением корзин и кресел, а Вячеслав работает разнорабочим. Семья также содержит домашнюю скотину и продает молоко.

«Новые выплаты стали для меня приятным сюрпризом. Когда узнала о них, очень обрадовалась. Будем тратить деньги на ребенка. На первое пособие обязательно купим коляску», – поделилась планами молодая мама.

Пока молодожены живут в одном доме вместе с родителями и двумя братьями Вячеслава. Однако глава семьи строит собственный дом. Поэтому в скором времени Тарасовы могут справить новоселье. Поздравить супругов с рождением первенца и оформлением первой в республике выплаты в республике пришел руководитель исполкома Балтасинского района Рамиль Шакиров.

«Новая ежемесячная выплата станет существенной поддержкой для молодой семьи. Сегодня содержать семью на одну зарплату мужа нелегко. Надеюсь, что новый вид господдержки станет стимулом для подъема рождаемости в районе», – заметил он.

При этом, по словам чиновника, Балтасинский район достаточно благополучен по показателям рождаемости. В 2017 году здесь появились на свет 370 детей, в том числе – 117 первенцев. Умерли же в муниципалитете 358 человек. С начала 2018 года здесь родились семеро детей.

Средняя заработная плата в районе составляет 22 тыс. рублей. Местные жители заняты в основном в агропромышленном комплексе, работают животноводами и механизаторами. В районе немало молодых семей, которые пользуются разными мерами социальной поддержки.

«Ежемесячные денежные выплаты на первенца назначаются со дня рождения ребёнка. Оформить их могут мамы малышей. Для этого нужно обратиться в социальную защиту по месту жительства с паспортом, свидетельством о рождении ребенка и справкой о доходах семьи. Также нужно предоставить реквизиты счета, открытого в банке», – пояснила начальник отдела социальной защиты Балтасинского района Алсу Гатиятуллина.

Размер ежемесячной выплаты в 2018 году при рождении первого ребенка в Татарстане составляет 8490 рублей. Такова величина прожиточного минимума для детей, установленного в республике за II квартал 2017 года. Право на ежемесячную выплату имеют женщины, родившие либо усыновившие ребенка после 1 января 2018-го.

Для участниц программы установлены обязательные условия. Мать и ребенок должны иметь гражданство Российской Федерации и постоянно проживать на территории страны. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Татарстане за II квартал 2017 года. Она равняется 13 тыс. 713 рублям.

Реализацию дополнительных мер поддержки молодых семей, нуждающихся в материальном обеспечении, предложил ввести в стране Президент РФ Владимир Путин в 2017 году. Демографическая политика – одна из стратегических инициатив главы государства. Российский лидер неоднократно делал акцент на важности повышения рождаемости. Также он отмечал, что достижению этой цели будет способствовать реализация системной задачи по улучшению качества жизни населения.

«Демография – это интегральный, во многом ключевой показатель состояния экономики и социальной сферы, чувствительный индикатор любых перемен в государстве и обществе. Смысл всей нашей политики заключается в сбережении людей, умножении человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы», – заявлял Путин на совещании по экономическим вопросам.

Президент РФ предложил начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей с января 2018 года. Это введение ежемесячной денежной выплаты, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет, а также продление действия программы материнского капитала до конца 2021 года.