На скамье подсудимых - 29-летний житель Самарской области.

Верховный суд РТ начал рассмотрение дела в отношении мужчины, который ограбил и убил жительницу Нижнекамска, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. По данным следствия, в сентябре 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил из квартиры знакомой ювелирные украшения. Сумма похищенного имущества – свыше 100 тыс. рублей. Затем он убил 23-летнюю девушку ножом. Оперативники задержали его по пути в Самару. Подсудимый полностью признал свою вину.