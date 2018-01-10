В ночь с 13 на 14 января в России отмечается уникальный праздник - Старый Новый год.

Популярность его с каждым годом растет, и многие относятся к нему как к самостоятельному празднику. Об истории его возникновения рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Название этого праздника звучит довольно странно, но у нас его любят отмечать, чтобы еще раз окунуться в волшебство Новогодья.

Традиция дважды встречать Новый год появилась после введения в России григорианского календаря нового стиля. Практически все государства Европы перешли на григорианское летоисчисление еще в 18 веке, удалив из календаря лишние дни. Россия же перешла на новый календарь только в 1918 году. Разница с юлианским календарем старого стиля, по которому жила наша страна до революции, составляла на начало 20 века 13 дней. Поэтому Новый год по старому стилю отмечается в ночь с 13 на 14 января. То есть,14 января по новому стилю является 1 января по старому юлианскому календарю. Разница между григорианским и юлианским календарями постепенно увеличивается. В 2100-м году она составит уже 14 дней. И наши потомки будут отмечать наступление Старого Нового года на день позже - в ночь с 14 на 15 января.

14 января в старину называли еще Васильев день, в честь святого Василия Великого. Его почитали, как подателя земного плодородия, обращались к нему с молитвой о благополучии и хорошей урожайности в наступающем году. Васильев день считался особой датой во времяисчислении. Вспоминая былое говорили, что «это случилось в Васильев вечер» или «на ту пору был Васильев день».

Крестяне в этот день отмечали также земледельческий праздник «авсень»- день задабривания будущего урожая. Вечер перед Новогодьем называли щедрым, а посиделки – щедровками, поскольку издревле велось новогодний стол собирать обильным и вкусным.

Считалось, что гадания на Васильев вечер всегда сбывались, поэтому девушки с особыми надеждами гадали о замужестве. Народных обрядов на Васильев день свершалось множество. До наших дней дошли обряды варения каши, засевание зерен и хождение ряженых по домам. Все обряды сопровождались песнопениями и строгим соблюдением традиций.

Так варение каши совершалось до наступления утра в горячо истопленной печи. На затирку каши собиралось все семейство, после размешивания и особых приговоров каша вновь возвращалась в печь. Полный горшок каши предвещал счастье всему дому и богатый урожай. Помимо каши готовили много всякой снеди, чтобы хватило на угощение ряженых, да и с собой гостям раздать. Обряд засевания зерен совершался ранним новогодним утром. Дети разбрасывали по избе зерна из рукавов или из мешочков и пели: «Сею, вею, повеваю - в поле ядро, а в доме добро». Хозяева эти зерна собирали, чтобы весной посеять их первыми с надеждой на привлечение богатого урожая.

Кстати, в России до 1918 года приход Нового года выпадал на период Святок, поэтому все народные новогодние приметы более применимы именно к Старому Новому году. Люди верили, что если утром в день Нового года первым в дом придет мужчин, то это обязательно принесет счастье, а если женщина – может быть и несчастье. Если в день Нового года в доме есть деньги — весь год не будет в них нужды, но только при условии, если никому не давать взаймы. Кроме того, верили в приметы, приносящие счастье и богатство: «Коли первый день в году веселый и счастливый, то и весь год будет таков», а выпавший на Новый год обильный снег обычно предвещал хороший урожай. Нынче снегу в последние дни нападало вдоволь — так что будем ждать урожайное лето.