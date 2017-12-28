Овен

Вы окажетесь в водовороте событий, для вас они будут радостными и ожидаемыми. Не исключено активное дружеское общение. Вполне возможно, что вас привлекут к делам родственников или помимо вашей воли вовлекут в семейный спор.

Телец

На первый план выйдут финансовые вопросы. Не исключен неплохой заработок в результате ваших хорошо продуманных действий. На работе вам придется быть все время на виду, поэтому старайтесь сдерживать себя и проявлять дипломатичность.

Близнецы

Вы узнаете много нового и интересного. Не исключено, что сможете раскрыть какой-то обман. Один из друзей сыграет важную роль в вашей жизни - его совет может многое изменить. В конце недели вам будет необходим полноценный отдых.

Рак

Грядут перемены в деловой или повседневной жизни. Вам только нужно решиться на рискованный шаг, с большей долей вероятности можно утверждать, что в таком случае не проиграете. Стоит снизить свои требования к любимому, быть к нему терпимее.

Лев

Отличное время для примирения с тем, с кем вы в давней ссоре, в этом вам может помочь верный друг. При обдумывании ближайших планов, в том числе и предстоящего отпуска, руководствуйтесь не только своими желаниями, но и интересами близких.

Дева

Вам нужно заняться наведением порядка и в мыслях, и дома. Чтобы изменить в своей жизни то, что вас перестало удовлетворять, избавьтесь от лишнего и изжившего себя, ставшего ненужным. Однако будьте разборчивы в новых знакомых - не все они будут вам приятны впоследствии и полезны.

Весы

Следует пересмотреть свои отношения с любимым человеком - напряжение между вами возникает по причине его непредсказуемого поведения. Немало споров будет и по финансовым вопросам. Но к концу недели все прояснится и встанет на свои места.

Скорпион

Вы в отличной физической форме, бодры и оптимистичны. Спорные вопросы наследства удастся решить быстро и к удовлетворению всех заинтересованных сторон. Все ваши последующие шаги следует продумывать только на семейном совете, при этом вам придется пойти на компромисс. Дипломатичность понадобится при общении с коллегами.

Стрелец

Главными задачами на этой неделе станут семейные дела. Усилятся чувства супругов, удастся найти общий язык с детьми-подростками по спорному вопросу. Как результат - ваше отличное настроение и позитивный настрой. Не исключены приятные сюрпризы на работе.

Козерог

Покупки этой недели для обустройства вашего дома будут удачны, однако воздержитесь от приобретения электроприборов. Ситуация на работе скоро стабилизируется. Профессиональные вопросы будут решаться быстро и с большой выгодой для вас.

Водолей

Вы задумаетесь о том, в каком направлении вам двигаться дальше, где и как найти возможность для личностного роста. Не исключены мысли о смене места работы. Отношения с близкими и супругом ровные. Одинокие могут встретить свою судьбу при необычных обстоятельствах.

Рыбы

Совместные дела с родственниками и невозможность решения главной проблемы на работе могут вымотать вас до предела. Желаемый покой в душе вы получите только в конце недели. Много приятного принесет поездка к старому другу.