В производственном календаре на 2018 год для работодателей, осуществляющих деятельность на территории РТ, приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2018 год в целом при 40-, 39-, 36- 35- и 24-часовых рабочих неделях, а также количество рабочих и выходных дней при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13.08.2009 №588н утвержден порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю.

В соответствии с ним норма рабочего времени на определенные календарные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):

при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов;

при продолжительности рабочей недели менее 40 часов - количество часов, получаемое в результате деления установленной продолжительности рабочей недели на пять дней.

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (статья 95 ТК РФ).

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ и статьей 1 Закона РТ от 19.02.1992 №1448-XII «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» (в редакции Закона Республики Татарстан от 29 сентября 2016 года №67-ЗРТ) нерабочими праздничными днями в РТ являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы;

7 января - Рождество Христово;

23 февраля - День защитника Отечества;

8 марта - Международный женский день;

1 мая - Праздник Весны и Труда;

9 мая - День Победы;

12 июня - День России;

30 августа - День Республики Татарстан;

4 ноября - День народного единства;

6 ноября - День Конституции Республики Татарстан;

Ураза-байрам;

Курбан-байрам.

Дни, на которые в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходятся Ураза-байрам и Курбан-байрам, определяются Указом Президента РТ. По информации Духовного управления мусульман РТ, предварительной датой празднования религиозных мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2018 году являются 15 июня и 21 августа соответственно.

Постановлением правительства РФ от 14.10.2017 №1250 «О переносе выходных дней в 2018 году» в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2018 году перенесены следующие выходные дни:

с субботы 6 января на пятницу 9 марта;

с воскресенья 7 января на среду 2 мая;

с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;

с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;

с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

В РТ в 2018 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями количество рабочих дней составит 243 дня, в том числе 9 сокращенных на один час рабочих дней (22 февраля, 7 марта, 28 апреля, 8 мая, 9 и 14 июня, 20 и 29 августа, 29 декабря), а количество выходных дней составит 122 дня, в том числе 18 нерабочих праздничных дней и 2 дополнительных дня отдыха (9 марта и 2 мая - в связи с совпадением нерабочих праздничных дней 6 и 7 января с выходными днями в субботу и воскресенье).

Норма рабочего времени в 2018 году составит:

при 40-часовой рабочей неделе - 1935 часов (40 час.: 5 дней х 243 дня - 9 часов);

при 39-часовой рабочей неделе - 1886,4 часа (39 час.: 5 дней х 243 дня - 9 часов);

при 36-часовой рабочей неделе - 1740,6 часа (36 час.: 5 дней х 243 дня - 9 часов);

при 35-часовой рабочей неделе - 1692 часа (35 час.: 5 дней х 243 дня - 9 часов);

при 24-часовой рабочей неделе - 1157,4 часа (24 час.: 5 дней х 243 дня - 9 часов).

Годовая норма рабочего времени при иной установленной продолжительности рабочей недели исчисляется аналогично: продолжительность рабочей недели делится на 5, умножается на количество рабочих дней по календарю пятидневной рабочей недели в году, и из полученного количества часов вычитается количество часов, на которое производится сокращение рабочего времени накануне нерабочих праздничных дней в течение года.

Эта норма времени в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю распространяется на все режимы труда и отдыха.

Производственный календарь на 2018 год разработан Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ и размещен на сайте ведомства.