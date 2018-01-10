Работающим пенсионерам с 2018 года полный размер пенсии будет выплачиваться за период с 1-го числа месяца после увольнения.



Как пояснил управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин, с 1 января 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 1 июля 2017 года №134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях». Этот закон позволяет осуществлять выплату страховой пенсии неработающему пенсионеру с учетом пропущенных индексаций через три полных месяца после месяца увольнения, но с доплатой суммы индексации с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Пример №1

Пенсионер прекратил работу в декабре 2017 года. В этом случае выплата полной пенсии с учетом пропущенных индексаций, в том числе с учетом индексации с 01.01.2018, будет осуществлена в апреле 2018 года (через три полных месяца: январь, февраль, март) с единовременной доплатой в апреле 2018 года недополученной суммы пропущенных индексаций за период с 1 января 2018 года (со следующего месяца после увольнения) по 31 марта 2018 года.

Пример №2

Если пенсионер официально прекратил индивидуальную деятельность в январе 2018 года, выплата полной пенсии с учетом всех пропущенных индексаций полагается в мае 2018 года (через три полных месяца: февраль, март, апрель) с единовременной доплатой в мае 2018 года суммы пенсии с учетом пропущенных индексов за период с 1 февраля 2018 года (со следующего месяца после прекращения работы) по 30 апреля 2018 года.

На неработающих пенсионеров, решения по которым управлениями ПФР о выплате пенсии с учетом пропущенных индексаций принимались до 01.01.2018 - до вступления в силу Федерального закона от 01.07.2017 №134-ФЗ, новая норма закона о доплате суммы индексации со следующего месяца после увольнения, к сожалению, не распространяется.