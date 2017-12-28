В соответствии с Законом Республики Татарстан от 8.12.2004 №63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» размеры ежемесячных денежных выплат, предоставляемых региональным категориям льготников, ежегодно индексируются с учетом уровня инфляции. Постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 8.09.2017 №641 коэффициент индексации ежемесячных денежных выплат установлен в размере 1,04. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Согласно Федеральному закону от 19.12.2016 №444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», который вступил в силу с 1 января 2018 года, размеры ежемесячных денежных выплат, предоставляемых федеральным категориям льготников, подлежат индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется правительством Российской Федерации.

Таким образом, информацией о размерах ежемесячных денежных выплат, предоставляемых федеральным категориям льготников, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ в настоящее время не располагает.

Размеры ежемесячных денежных выплат, предоставляемых гражданам в соответствии с законодательством Республики Татарстан, приводятся ниже.

С 1 января 2018 года размер ЕДВ для ветеранов труда и лиц, награжденных государственными наградами Республики Татарстан, составит 466 рублей. (В 2017 году размер ЕДВ - 448 рублей.)

У тружеников тыла размер ЕДВ останется прежним - 669 рублей.

Ту же сумму - 669 рублей - будут получать реабилитированные граждане.

У граждан, пострадавших от политических репрессий, размер ЕДВ возрастет от 560 до 583 рублей.

Пенсионеры, не имеющие права на меры социальной поддержки, тоже будут получать ЕДВ.

У тех, у кого среднемесячный доход не превышает 20 тыс. рублей, размер ЕДВ составит 448 рублей.

У тех, у кого среднемесячный доход от 20 до 25 тыс. рублей, - 180 рублей.

Пенсионеры, среднемесячный доход которых превышает 25 тыс. рублей, - 90 рублей.