С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7%, что выше прогнозного уровня инфляции в 2017 году - 2,6%.



Стоимость пенсионного балла тоже возрастет - в 2018 году она составит 81,49 рубля (в 2017 году - 78,58 рубля). Кстати, за четыре года стоимость пенсионного балла увеличилась более чем на 10 рублей.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 8336 рублей.

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будет проиндексирован на 3,2%, сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ.