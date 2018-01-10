С 2018 года начнут действовать сразу несколько новых мер государственной поддержки семей с детьми: продление возможности вступления в программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года, снятие трехлетнего моратория при направлении материнского капитала на дошкольное образование, а также получение семьями, в которых в 2018 - 2020 гг. появится второй ребенок, ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.



Как сообщила пресс-служба Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан, семьи, постоянно проживающие на территории страны, в которых после 1 января 2018 года родится (или будет усыновлен) второй ребенок, при получении сертификата на материнский капитал смогут использовать его на ежемесячные выплаты до достижения ребенком 1,5 лет.

Претендовать на ежемесячные выплаты могут семьи, средний доход которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Республике Татарстан (13713 руб.). При расчете среднедушевого дохода будут приниматься во внимание все основные доходы членов семьи, полученные за последние 12 месяцев в денежной форме.

Важно отметить, что доход каждого члена семьи при расчете среднедушевого дохода будет учитываться до вычета налогов.

Размер ежемесячной выплаты будет равен размеру прожиточного минимума для детей в регионе за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты (т. е. при обращении за выплатой в 2018 году ее размером станет прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года). В Республике Татарстан выплата составит 8490 руб.

Выплата будет ежемесячно перечисляться на лицевой счет в кредитном учреждении, ее можно снимать наличными и распоряжаться по своему усмотрению.

Обратиться за выплатами на второго ребенка можно в любой момент после его рождения (или усыновления) до достижения 1,5 лет. Однако необходимо учитывать, что:

- если обратиться за начислением выплат до того, как ребенку исполнится 6 месяцев, то пособие назначат за все предыдущие месяцы со дня рождения ребенка;

- если обращение будет зафиксировано позднее, чем через 6 месяцев после рождения малыша, то выплаты назначат только с момента обращения (предыдущие месяцы в расчет браться не будут).

К заявлению о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка должны быть приложены следующие подтверждающие документы:

- свидетельство о рождении (усыновлении) детей;

- о принадлежности к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка;

- сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления (заработная плата и иные вознаграждения за трудовую деятельность, пособия, пенсии, стипендии и другие аналогичные выплаты, доходы от предпринимательской деятельности, страховые выплаты правопреемникам, государственные компенсации и денежное довольствие военнослужащих);

- реквизиты счета в кредитной организации заявителя.

Для того чтобы не терять время, подать заявление на выплату можно одновременно с обращением в Пенсионный фонд за выдачей сертификата на материнский капитал.