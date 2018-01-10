Новогодние праздники, поздравления, суматоха, обильное застолье - все это уже позади. Вновь пришла пора рядовых трудовых будней, рутинной работы, многочасового сидения перед компьютером. Однако в любом случае важно поддерживать физическую активность, держать себя в хорошей форме.



Тем более зима предоставляет нам для этого множество возможностей: можно выбраться всей семьей на лыжню, каток или даже рискнуть прокатиться с горки на ватрушке. Насколько полезны эти виды зимней забавы? Как правильно заниматься ими? С этими вопросами «КВ» обратились к казанскому врачу лечебной физкультуры и спортивной медицины Ниязу Бикчурину.

- Лыжи остаются одним из самых любимых развлечений татарстанцев - от детей до пожилых людей. А какую они несут пользу для нашего организма?

- Лыжная прогулка оказывает благоприятное воздействие на работу всего организма, тренирует практически все тело - плечи, спину, руки, ноги. Она развивает координацию, выносливость, насыщает кислородом органы и ткани, улучшает деятельность сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем, укрепляет кости скелета, иммунитет, поднимает настроение, стимулирует обмен веществ. Важно и то, что в отличие от того же бега при лыжной прогулке нагрузка на суставы и позвоночник ложится в меньшей степени. Все это особенно полезно для пожилых людей.

- Нияз Минхатович, нужно ли разминаться перед прогулкой на лыжах?

- Перед любой физической активностью, в том числе лыжной прогулкой, необходимо разминаться. Можно провести сравнение с вождением: автомобилисты ведь не сразу едут, как садятся в машину. Они сначала прогревают двигатель, чтобы привести его в рабочее состояние. Точно так же и с человеком. Перед нагрузкой надо проделать разминочный комплекс, разогреть мышцы, связки, суставы. Это снизит риск травм, подготовит нервную систему к работе, улучшит эластичность мышц, кровообращение в них, то есть доставку кислорода к ним.

- Врачи всегда говорят, что без правильного дыхания никакая физическая активность пользы не принесет...

- От правильного дыхания действительно зависит эффективность нагрузки. Во время лыжной прогулки дышать нужно через нос, глубоко и ритмично, чтобы избежать одышки. Также начинать передвижение на лыжах нужно с невысокого темпа, плавно увеличивая его. Одним из способов правильно дышать является согласование ритма дыхания с количеством шагов: к примеру, 2 - 4 шага - вдох, 4 - 8 шагов - выдох. Дыхание будет зависеть от степени адаптации организма к физическим нагрузкам, сопутствующих заболеваний. Поэтому все это в индивидуальном порядке надо обсудить с лечащим врачом. Как и важно контролировать самочувствие, постепенно увеличивать длительность и интенсивность лыжной прогулки.

- А что вы можете сказать о пользе коньков?

- Катание на коньках развивает координацию, улучшает осанку, повышает выносливость, в частности, сердечной мышцы, укрепляет связки и сухожилия, помогает отвлечься от плохих мыслей, снижает уровень кортизола в крови - гормона стресса. Однако в пожилом возрасте я рекомендую выбрать скандинавскую ходьбу или лыжную прогулку. Ввиду растренированности координаторных систем организма и хрупкости опорно-двигательного аппарата любое падение на лед может привести к серьезным травмам - перелому, растяжению, ушибу. В любом возрасте противопоказаниями являются болезни опорно-двигательного аппарата, проблемы с позвоночником, связками, зрением, слабая костная ткань. Хочу обратить внимание читателей еще на одном важном моменте - обморожении, которое является настоящим врагом суставов.

- А разве можно получить обморожение при катании на коньках или лыжах?

- При любом виде зимнего отдыха существует достаточно большой риск получения обморожения. Легкая одежда, тесная влажная обувь, сжимающая ногу экипировка, голод, переутомление, слабость, длительное пребывание в неудобном положении - все это может привести к обморожению. Катаясь на лыжах, ледянках, коньках, можно обморозить лицо. При этом человек даже не сразу это понимает. При легкой степени обморожения пульс снижается, возникает озноб, появляется синеватый цвет кожи, а при тяжелой - тошнота, судороги, возможно, потеря сознания, замедление пульса до критической отметки. Поэтому важно правильно подбирать одежду.

- Наконец, не утихают споры вокруг ватрушек, отмечаются даже смертельные случаи. Стоит ли полностью отказаться от этой зимней забавы?

- При соблюдении правил безопасности ватрушки не могут привести к летальному исходу. Но ведь даже взрослые нарушают инструкции, да и просто не знают их. Не раз замечал, как мама и папа вдвоем садятся в тюбинг, а между собой сажают ребенка. Но ведь ватрушка рассчитана на определенный вес, она может лопнуть на ходу. Далее, кататься надо на специальных ровных трассах с уклоном не больше 20 градусов, в идеале - с обратным склоном для торможения. Спуск с горы должен иметь пологую площадку для остановки. Больше всего возмущает, когда трос ватрушки привязывают к машине, снегоходу. Вот откуда многие смертельные случаи! Я считаю, что во всех школах в начале зимы надо проводить с детьми и родителями беседы о правилах безопасности при катании будь то на лыжах или ватрушках.