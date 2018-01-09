Лучшие танцоры и цирковые артисты Татарстана планируют показать уникальное представление и в других городах России.

5 января в Казани в «Баскет-холле» состоялась премьера уникального новогоднего спектакля по мотивам сказки Ш.Перро «Спящая красавица». Представление шло всего один день и собрало в общей сложности 9 тысяч зрителей. Причем более трети из них смогли посетить шоу абсолютно бесплатно - это дети-инвалиды, воспитанники детских домов и интернатов.

Особенные зрители попадали в зал через отдельный вход из-за кулис, чтобы не возникало сложностей с подъемом и спуском на инвалидных колясках. Для детей-колясочников были выделены лучшие места - прямо напротив сцены.

Шоу «Спящая красавица» - это результат творческого союза главного тренера по художественной гимнастике ОСО ФСО «Динамо-Татарстан» Алины Лабутиной, режиссера Айрата Файзрахманова и технического директора Шамиля Нигматуллина.

Главные роли исполнили гимнастки Академии художественной гимнастики, а также известные профессиональные танцоры. Здесь же блистали танцевальные коллективы «Дорога из города», Action Man Crew, VIRTUS SPACE. Бальные танцы исполняли мастера спорта России, семикратные чемпионы РТ Руслан Каргин и Лиана Афанасьева, кандидаты в мастера спорта РФ, неоднократные победители российских и международных турниров Евгений Магазинщиков и Полина Рыбакова, Максим Балябкин и

Ирина Иголкина. Главных героев спектакля озвучивают артисты театра юного зрителя - заслуженный артист РТ Дмитрий Язов и дипломант Международного конкурса чтецов имени Яхонтова в Санкт-Петербурге (2000 г.) Алсу Густава. Особая фишка шоу - 3D-графика, которая транслируется на огромном экране шириной в 25 метров.

Специальным гостем представления стал победитель третьего сезона телешоу вокалистов среди детей Данил Плужников. У 15-летнего юноши сложный диагноз - спондилоэпифизарная дисплазия верхних и нижних конечностей. Рост Данила всего около метра. Обладатель невероятно красивого голоса исполнил для жителей и гостей Казани символичную песню «Пилигрим».

«Особую заботу мы проявили о детях с разными видами заболеваний, - говорит Алина Лабутина. - Мы пригласили и привезли их на этот феерический праздник. Кроме них пригласили и наших давних друзей, с которыми мы регулярно встречаемся на шефских концертах, - это дети с различными заболеваниями, дети-сироты и воспитанники школ-интернатов: Раифской спецшколы, Нурлатского детского дома, подопечные Фонда имени Анжелы Вавиловой, спецшколы в Левченко, Алексеевского приюта, а также 500 детей-спортсменов легендарного «Динамо» и ветераны спорта. Мы старались подарить всем детям волшебную сказку. Рада, что у нас все получилось», - поделилась с корреспондентом «Казанских ведомостей» Алина Лабутина.

В ближайших планах организаторов новогоднего танцевально-циркового шоу - отправиться в гастрольный тур по городам России и, конечно, порадовать представлением как можно больше детей с ограниченными возможностями.