Перед новогодними праздниками творческие коллективы Казанской консерватории представили на сцене Государственного Большого концертного зала им. Салиха Сайдашева музыкальную комедию азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова «Аршин мал алан».



Это самое известное произведение Гаджибекова, написанное им в 1913 году во время учебы в Петербургской консерватории и высоко оцененное профессором консерватории, композитором Александром Глазуновым. Премьера имела огромный успех, а комедия со временем была переведена на десятки языков мира.

История о молодом купце, захотевшем вопреки традициям выбрать себе в жены приглянувшуюся именно ему девушку, остается волнующей и для современного зрителя.

Спектакль для зрителей столицы Татарстана был поставлен в формате, привычном для оперной студии Казанской консерватории. По причине отсутствия оркестровой ямы в Большом концертном зале оркестр Tatarica вместе с дирижером Ринатом Халитовым располагался прямо на сцене и даже принимал непосредственное участие в действии.

Блестящие актерские и певческие способности продемонстрировали солисты оперной студии Ильгиз Мухутдинов (Аскер), Айгуль Гардисламова (Гюльчохра), Зейнеб Велуллаева (Джахан), Эннан Мамутов (Сулейман), Рамил Айметдинов (Султанбек), Аниса Валиева (Асья), Альберт Хаммадеев (Вели) и Гульназ Шигапова (Телли).

В качестве режиссера-постановщика выступил заслуженный деятель искусств Украины, режиссер Крымско-татарского государственного академического музыкально-драматического театра Ринат Бекташев. Примечательно, что именно за постановку этой комедии труппа Крымско-татарского театра получила Гран-при международного фестиваля «Театр. Чехов. Ялта».

- Как всегда, такие идеи возникают очень спонтанно. Большая заслуга ректора Казанской консерватории Рубина Кабировича Абдуллина в том, что здесь, в консерватории, собрались лучшие специалисты и самые талантливые люди, которые делятся своим мастерством со студентами. Возникла идея поставить этот спектакль силами молодых музыкантов, вокалистов, - рассказал Ринат Бекташев. - Мне впервые пришлось работать в таких сценических условиях, ведь концертный зал - это не театральная сцена с кулисами и оркестровой ямой. Совсем другие здесь свет и акустика. Однако благодаря этим сложностям возникли креативные решения сценического пространства: оркестр скрывался за большой ширмой, из-за которой на сцену выходили герои комедии, а с хоровых балконов на сцену ниспадали красочные полотна. У нас сложилась настоящая команда. И радостно, что работу этой команды по достоинству оценила публика, тепло принявшая спектакль.