Это самое известное произведение Гаджибекова, написанное им в 1913 году во время учебы в Петербургской консерватории и высоко оцененное профессором консерватории, композитором Александром Глазуновым. Премьера имела огромный успех, а комедия со временем была переведена на десятки языков мира.

История о молодом купце, захотевшем вопреки традициям выбрать себе в жены приглянувшуюся именно ему девушку, остается волнующей и для современного зрителя. 
Спектакль для зрителей столицы Татарстана был поставлен в формате, привычном для оперной студии Казанской консерватории. По причине отсутствия оркестровой ямы в Большом концертном зале оркестр Tatarica вместе с дирижером Ринатом Халитовым располагался прямо на сцене и даже принимал непосредственное участие в действии. 

Блестящие актерские и певческие способности продемонстрировали солисты оперной студии Ильгиз Мухутдинов (Аскер), Айгуль Гардисламова (Гюльчохра), Зейнеб Велуллаева (Джахан), Эннан Мамутов (Сулейман), Рамил Айметдинов (Султанбек), Аниса Валиева (Асья), Альберт Хаммадеев (Вели) и Гульназ Шигапова (Телли). 

В качестве режиссера-постановщика выступил заслуженный деятель искусств Украины, режиссер Крымско-татарского государственного академического музыкально-драматического театра Ринат Бекташев. Примечательно, что именно за постановку этой комедии труппа Крымско-татарского театра получила Гран-при международного фестиваля «Театр. Чехов. Ялта». 

- Как всегда, такие идеи возникают очень спонтанно. Большая заслуга ректора Казанской консерватории Рубина Кабировича Абдуллина в том, что здесь, в консерватории, собрались лучшие специалисты и самые талантливые люди, которые делятся своим мастерством со студентами. Возникла идея поставить этот спектакль силами молодых музыкантов, вокалистов, - рассказал Ринат Бекташев. - Мне впервые пришлось работать в таких сценических условиях, ведь концертный зал - это не театральная сцена с кулисами и оркестровой ямой. Совсем другие здесь свет и акустика. Однако благодаря этим сложностям возникли креативные решения сценического пространства: оркестр скрывался за большой ширмой, из-за которой на сцену выходили герои комедии, а с хоровых балконов на сцену ниспадали красочные полотна. У нас сложилась настоящая команда. И радостно, что работу этой команды по достоинству оценила публика, тепло принявшая спектакль. 