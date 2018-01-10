Казанские волейболистки марку держать привыкли – вот и в очередном матче группового этапа Лиги европейских чемпионов в польском городке Кошалине против местного клуба «Хемик» подопечные Ришата Гилязутдинова вырвали победу в трех сетах (25:17, 25:20, 25:19), что позволило им с двумя победами в двух матчах стать единоличными лидерами группы С.

По сути, эта встреча был скрытым финалом в борьбе за первое место в группе, и казанки ее выиграли.

По сути, все лидеры казанской команды сыграли здорово, и эта командная «химия» сработала – против нее никакой соперник не справится. Блистала на подаче Воронкова, в атаке неудержима была Маммадова, непостижима была в своем коварстве Старцева.

Удачи и дальше, девчата! А «дальше» будет 14 января в Казани – динамовки в чемпионате России примут красноярский «Енисей» (18.00).