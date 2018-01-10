Казанский «Ак Барс» свой четвертый матч выездного турне проводил в Риге и победил - 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

Первый период для «Ак Барса», по большому счету, не сложился – удаляться казанцы начали с первых же минут, причем 12 минут штрафа (2+10) «заработал» не кто-нибудь, а Эмиль Гарипов, голкипер гостей.

И если на этот раз казанцы свои ворота отстояли, то вот следующее удаление казанцев рижане реализовали – 1:0.

Но концовка периода осталась все же за «барсами»: сначала Ткачев подкараулил передачу партнера из-за ворот на «пятачке» и точно бросил – 1:1.

А затем Ландер реализовал выход один на один – 1:2. Так что на первый перерыв команды ушли при преимуществе гостей.

Весь второй период казанцы отчаянно атаковали, но даже в большинстве так ничего и не добились – 0:0. Совершенно незаметен был на площадке Данис Зарипов.

В третьем периоде ход игры не изменился. «Барсы» транжирили моменты, и никак не могли провести третью шайбу в ворота соперника, которая могла бы все решить.

И постепенно динамовцы начали прибавлять. И чудо, что при очередном удалении гостей рижане счет не сравняли.

А вот «барсы», получив после всего этого свое большинство, его и реализовали – шайбу забросил Азеведо, а Зарипов в этой атаке поучаствовал – 1:3.

Играть оставалось еще 6 минут. Но Охтамаа своим кистевым броском снял все вопросы – 1:4.

Кстати сказать, «Ак Барс» не выигрывал в Риге до этого вечера с 2013 года.

А в следующем матче казанцы наконец-то сыграют дома – 17 января они принимают финский «Йокерит».