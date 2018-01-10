С 1 января 2018 года в России увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Согласно Федеральному закону от 28.12.2017 №421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения» эта сумма достигла 9489 рублей в месяц.



Как сообщает официальный портал мэрии Казани, заработная плата работника не может быть ниже, если за месяц им была полностью соблюдена норма рабочего времени и труда (трудовые обязанности). В указанную сумму в соответствии со ст. 129 и 133 Трудового кодекса РФ входит не только оклад, но и доплаты, надбавки, премии.

Работникам государственных и муниципальных организаций в случае, если уровень их месячной заработной платы при условии полной отработки ими месячной нормы рабочего времени не будет с 1 января 2018 года достигать 9489 рублей в месяц, следует обеспечить доведение ее до указанной величины. Руководители, допустившие нарушения, будут привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, предупреждает Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.

Напомним, ранее МРОТ составлял 7800 рублей в месяц.