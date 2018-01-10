Волейболисты казанского «Зенита» в очередном матче чемпионата России в Новом Уренгое встречались с местным «Факелом». Всех интеерсовало, как клубный чемпион мира проведет вторую выездную игру подряд после поражения в Белгороде.

Увы для скептиков, казанцы не оставили хозяевам никаких шансов. Да, молодые игроки «Факела» стремились во что бы то ни стало проявить себя, но силы были явно не равны. Да и казанцы настроились на этот матч очень серьезно. В итоге – победа «Зенита» в трех сетах – 3:0 (25:18, 25:19, 25:20).

Как всегда, неподражаем был Леон, под стать ему действовали Михайлов, Бутько и Вольвич. Несколько сдал Андерсон, но волжская команда явно на новой чемпионской тропе.

Зрители провожали казанцев аплодисментами – не часто в глубинке можно увидеть волейбол мирового уровня.