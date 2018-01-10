В Казани в новогодние каникулы работали 55 елочных городков, а на открытых площадках в общей сложности прошло более 550 праздничных мероприятий.

Об этом рассказал на брифинге в Кабинете министров РТ руководитель управления культуры Казани Азат Абзалов.

Была разработана специальная программа «Зима в парках», которая охватила парк «Черное озеро», улицу Баумана, Горкинско-Ометьевский лес, парк «Калейдоскоп» и другие популярные общественные пространства. Казанцы участвовали в конкурсах, квестах, викторинах, флешмобах, интерактивных представлениях с новогодними персонажами и уличных спектаклях. Казанцам и гостям города была предоставлена возможность провести ночь с 31 декабря на 1 января в парке «Черное озеро» или в парке им. М.Горького. Там были подготовлены специальные программы с караоке, катанием на коньках и музыкой. В частности, представления театрального коллектива из Франции Remue Menage с 29 по 31 декабря посетили около 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Праздничные мероприятия в районах стартовали 20 декабря: сначала их проводили муниципальные учреждения, после подключились государственные. Открылись и новые елочные городки, например, в жилом комплексе «Салават Купере». Мероприятия в крупных жилых массивах в этом году решено было посвятить развитию добрососедских отношений между жильцами.

«И поселковые, и центральные елочные городки пользовались особой популярностью, потому что праздничные мероприятия в них проходили практически в ежедневном режиме, - заметил руководитель управления культуры Казани. - Все новогодние программы носили универсальный характер: затрагивали интересы как детей и молодежи, так и бабушек и дедушек. Площадки не были пусты, чему мы очень рады. Особых происшествий не было. Все мероприятия прошли на высоком уровне», - отметил Азат Абзалов.