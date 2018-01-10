Полицейские Татарстана задержали жительницу Подмосковья, обманувшую пенсионеров РТ более чем на миллион рублей.

Подозреваемая звонила пожилым жительницам республики под видом сотрудницы Пенсионного фонда РФ и убеждала, что им полагается «ежемесячная пенсионная надбавка», которую якобы перечисляют на банковскую карту. После того как потерпевшие передавали реквизиты карты, злоумышленница снимала их сбережения.

Таким образом с августа по декабрь 2017 года подозреваемая похитила со счетов татарстанских пенсионеров более миллиона рублей. Жертвами аферистки во всех случаях становились исключительно жительницы Татарстана в возрасте от 59 до 67 лет.

Полицейские установили, что ко всем преступлениям может быть причастна 22-летняя уроженка Тулы, проживающая в подмосковном Подольске. Сотрудники Управления уголовного розыска МВД Татарстана совместно с оперативниками отдела МВД России по Чистопольскому району РТ задержали ее 16 декабря 2017 года в одном из садовых товариществ Подольска.

В ходе обыска у задержанной изъяты 9 сотовых телефонов, 35 сим-карт, 8 банковских карт, 2 планшета, нетбук с базами данных мобильных телефонов СНГ, а также база данных жителей Республики Татарстан за 2015 год.

Как рассказала подозреваемая, признавшая вину и согласившаяся сотрудничать с правоохранительными органами, некоторое время назад она приобрела базу абонентов одного из операторов сотовой связи и, выбрав из нее определенную группу пенсионеров, принялась их обзванивать под видом сотрудницы Пенсионного фонда РФ. Во время разговора подозреваемая разыгрывала настоящий мини-спектакль: использовала несколько телефонов, меняла голоса. Похищенные со счетов пенсионеров деньги злоумышленница через электронные платежные сервисы перечисляла на банковские карты и обналичивала. Таким образом она похитила 1086 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.