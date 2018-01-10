В Управлении Роспотребнадзора по РТ работает «горячая линия» по качеству продуктов питания и срокам их годности.



По 12 января и 15 января «горячая линия» работает с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 12.45) по телефону (843) 273-94-85.13 и 14 января жители республики могут звонить с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 12.45) по телефону (843) 238-98-54.

В рабочие дни на базе Центра гигиены и эпидемиологии в РТ функционирует консультационный центр для потребителей по адресу: ул. Сеченова, 13а (каб. 211, 212). Звонить можно по телефону (843) 221-90-16 с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 12.00 до 13.00, сообщается на сайте kzn.ru. Обратиться можно по электронной почте fbuz.consult@tatar.ru.

Для интернет-пользователей доступен государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей zpp.rospotrebnadzor.ru.