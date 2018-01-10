В Казани 20 кладбищ, на которых захоронены тысячи людей. Многие из них оказали огромное влияние на культуру, науку, искусство, экономику города, республики и всей страны.

В то же время по объективным причинам надгробные памятники на могилах многих известных людей находятся в плачевном состоянии, другие и вовсе не имеют таковых, часть захоронений невозможно идентифицировать. Разрешить эти и многие другие проблемы призван социальный проект «Казанские некрополи», стартовавший в прошедшем году при поддержке Аппарата Президента РТ и Казанской мэрии. Подробностями о проекте с журналистами поделились в ходе пресс-конференции заместитель председателя Татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников искусства и культуры Фарида Забирова, историк-краевед Анатолий Елдашев, заведующий отделом историко-культурного наследия народов РТ Института истории Академии наук РТ Айдар Ногманов, а также инициатор проекта - главный редактор газеты «Казанские истории» Любовь Агеева.

В апреле 2017 года Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил создать при Институте истории Академии наук РТ две рабочие группы, одна из которых занялась исследованием Арского кладбища, а вторая - татарского кладбища на территории бывшей Ново-Татарской слободы. Примечательно, что до сегодняшнего дня не существует исчерпывающих реестров и карт казанских некрополей. Их составление - одна из перспективных задач проекта. В то же время была обозначена необходимость создания охранных зон, исключающих возможность уничтожения захоронений известных людей.

Каждый из участников пресс-конференции отметил историческую ценность казанских некрополей, сравнив их одновременно с архивами и музеями под открытым небом. В ближайшее время будет установлено по пять новых памятников на Арском и Ново-Татарском кладбищах. Кому именно - решит рабочая группа проекта при участии общественности. Как уже было обозначено выше, немало внимания уделяется состоянию надгробий. Так, неравнодушным горожанам предлагают принять участие в весенних субботниках по благоустройству кладбищ.

Активисты проекта «Казанские некрополи» убеждены, что при должных усилиях кладбища города с их многочисленными захоронениями выдающихся людей могут стать своего рода достопримечательностью. В качестве примера были приведены Новодевичье и Ваганьковское кладбища Москвы.