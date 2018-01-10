В чем секрет притяжения Старо-Татарской слободы для казанцев и гостей нашего города? Каковы особенности восстановления этого уникального исторического уголка в центре Казани? Как будет развиваться слобода? Об этом мы беседовали с гостем редакции «Казанских ведомостей» - префектом территории «Старый город» Исполнительного комитета г. Казани Маратом Усмановым.
Охранные обязательства - это мировая практика
- Марат Закариевич, в чем уникальность Старо-Татарской слободы?
- Если кремль - сердце Казани, то Старо-Татарская слобода - это ее душа. Это действительно уникальный историко-архитектурный комплекс нашего города. Здесь жили богатые купцы, ремесленники, творческая интеллигенция. Именно здесь зародилась городская культура татарского народа.
В конце XIX века при каждой мечети были медресе и торговые лавки, которые открывали меценаты, купцы, что является подтверждением образованности татарского народа. В тот период в слободе было 12 мечетей.
- Быть собственником здания, которое является объектом культурного наследия, не так просто, потому что приходится сталкиваться со множеством ограничений. В чем заключаются эти ограничения?
- Обеспечение сохранности объектов культурного наследия - это мировая практика. Все необходимые требования к собственникам историко-архитектурных памятников определены законом. Собственники зданий принимают на себя охранные обязательства, которые накладывают на них определенные ограничения, например, по этажности, возведению дополнительных построек и по другим критериям.
В Старо-Татарской слободе на практике был реализован принцип государственно-частного партнерства, в результате чего проведены работы по восстановлению и реконструкции объектов культурного наследия.
- А кто контролирует выполнение охранных обязательств?
- Охранное обязательство на объект утверждается Министерством культуры РФ или Министерством культуры РТ с учетом того, какого значения памятник - федерального или регионального.
Большую помощь нам оказывают Татарстанское республиканское отделение Всероссийского общества охраны памятников искусства и культуры и Национальный архив Республики Татарстан.
В настоящее время выстроен диалог с собственниками зданий по вопросам использования и сохранения объектов.
Старожилы слободы - особое достояние
- С какими проблемами сталкиваются специалисты при проведении реконструкции исторических зданий?
- Основные проблемы связаны с техническим состоянием зданий, их конструкций.
В этом процессе не все бывает так просто, потому что у каждого специалиста - историка, архитектора, строителя - свое мнение. Но в итоге надо приходить к общему знаменателю, и здесь особое значение имеют исторические материалы о здании.
При реставрации случаются интересные открытия. Например, на некоторых объектах при реконструкции обнаруживались заложенные окна, дымоходы, дверные проемы. По этим элементам можно делать выводы о первоначальном предназначении помещений.
- Интересно, как долго может длиться согласование?
- Первоначально эскиз проекта с необходимым пакетом технической документации рассматривается на градостроительном совете. Если проект соответствует всем требованиям, он выносится на обсуждение межведомственной комиссии, которую возглавляет мэр Казани Ильсур Раисович Метшин, и затем согласовывается с Президентом Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым.
- Марат Закариевич, как выстраиваются содружество и сотрудничество с жителями Старо-Татарской слободы?
- Жители слободы принимают самое активное участие во всех наших мероприятиях: конференциях, семинарах, круглых столах по развитию слободы, обходах территории, обсуждениях новых туристических маршрутов.
В течение многих лет действует совет старожилов Старо-Татарской слободы. В него входят потомки и родственники Апанаевых, Камала, Утюгановых, других известных татарских династий. Они делятся информацией, семейными архивами, историческими документами. Из бесед с ними узнаем много информации, которая помогает восстанавливать ту историческую городскую среду, которую мы потеряли.
Одним из старожилов была Нурания Биктимирова, она стояла у истоков возрождения Старо-Татарской слободы. К сожалению, в сентябре прошлого года Нурания-ханум скончалась. Ей было 82 года.
Экскурсии «набегом»
- Сколько туристов посещают Старо-Татарскую слободу?
- Поток туристов ежегодно растет. Казань в этом году посетили более 2 миллионов человек. Старо-Татарская слобода по посещаемости на втором месте после кремля. Большой интерес к республике и Казани проявляют гости из Германии, Китая и Малайзии.
В летний период мы проводили опрос среди туристов. Почти 90% опрошенных ответили, что территория Старо-Татарской слободы привлекает своей самобытностью и что они, побывав здесь, хотели бы еще больше узнать о культуре, традициях татарского народа.
- Не секрет, что к работе некоторых гидов бывают претензии. Кто-то проверяет, что и как они рассказывают гостям?
- Очень важный вопрос. Если туристические группы организованные, то мы можем быть уверены, что их сопровождает профессиональный экскурсовод. Но у нас бывает немало стихийных экскурсионных групп. И нередко непрофессиональные гиды дают туристам, мягко говоря, неверную информацию. От некоторых разочарованных гостей слышал, что экскурсия была «набегом»: быстро пробежались по набережной Кабана и пешеходной улице Каюма Насыри, сфотографировались на фоне мечетей - и все!
Мы хотим, чтобы гости узнавали более глубокую и достоверную информацию о татарской культуре, истории слободы, тем более что история очень богатая. Доподлинно известно, что здесь бывали такие выдающиеся личности российской истории, как Петр I, Николай I, Александр II, Пушкин, Жуковский, Боратынский и многие другие.
- Как решить проблему с неквалифицированными гидами?
- С февраля запланировано проведение семинара-обучения по Старо-Татарской слободе для экскурсоводов совместно с Гильдией экскурсоводов Республики Татарстан и институтом международных отношений, истории и востоковедения КФУ.
Сокровища озера Кабан и финансовый центр
- Какие туристические фишки готовятся в Старо-Татарской слободе для туристов помимо музеев, экскурсий?
- Традиционными становятся многие наши мероприятия, такие как книжные и благотворительные ярмарки, ремесленные фестивали. В этом году запланировано проведение первого фестиваля кузнечного искусства.
К лету на пешеходной улице и набережной появится несколько интересных арт-объектов, например, один из них - фоторамка на фоне мечети Марджани.
Есть интересная идея проведения театрализованных программ, основанных на преданиях и легендах слободы.
- А в поисках легендарных сокровищ озера Кабан туристы смогут поучаствовать?
- Нас часто спрашивают: действительно ли на дне озера спрятаны сокровища, ищут их или уже нашли? Конечно, озеро Кабан - природная жемчужина Старо-Татарской слободы и всей Казани. Оно овеяно многими легендами. Такие объекты всегда привлекательны для туристов.
В прошлом году началось благоустройство набережной Кабана, появилась лодочная станция. Летом у нас стартовал необычный проект Water-Film («Кино на воде»). По выходным на набережной на большом экране шли показы художественных картин и мультфильмов татарстанских и российских кинематографистов. Фильмы можно было смотреть прямо с лодок, катаясь по озеру. Казанцам и гостям нашего города эта идея пришлась по душе. Мы обязательно продолжим этот проект.
- Старо-Татарская слобода - это же не только озеро, пешеходная улица Насыри и несколько музеев. Как будет развиваться другая территория слободы?
- В 2017 году на улице Каюма Насыри открылся новый интерактивный музей Старо-Татарской слободы. Уже несколько лет успешно реализуется частный проект «Музей чак-чака». Объект расположен на ул. Парижской Коммуны.
Также разработана концепция Казанского финансового района на территории Ново-Татарской слободы, которая входит в особую территорию префектуры. Проект предусматривает сохранение имеющихся объектов культурного наследия данной территории, а также размещение бизнес-центра, жилых микрорайонов и обустроенной набережной.
Историческая справка
Старо-Татарская слобода - историко-архитектурный комплекс на территории Казани, единственный сохранившийся памятник татарской городской архитектуры и культуры конца XVIII - начала XX века. На территории префектуры «Старый город», общая площадь которой составляет 648 гектаров, находятся 60 улиц, 150 жилых домов. Также на территории расположены 96 объектов культурно-исторического наследия, 7 из которых - памятники федерального значения. На сегодня 84 объекта реконструированы, а 5 объектов находятся в стадии реконструкции и воссоздания: это здание Литературного музея Г.Тукая, Азимовская мечеть, мусульманский детский приют братьев Юнусовых, пивоваренный завод Петцольда и дом Бикмухаметова. К сожалению, часть отреставрированных объектов пустует и никак не используется. В целях эффективного использования этих зданий, а также для развития историко-культурной территории и создания условий для развития туризма постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 22.08.2016 №3406 было создано МБУ «Историческая среда».
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