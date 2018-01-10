В чем секрет притяжения Старо-Татарской слободы для казанцев и гостей нашего города? Каковы особенности восстановления этого уникального исторического уголка в центре Казани? Как будет развиваться слобода? Об этом мы беседовали с гостем редакции «Казанских ведомостей» - префектом территории «Старый город» Исполнительного комитета г. Казани Маратом Усмановым.



Охранные обязательства - это мировая практика

- Марат Закариевич, в чем уникальность Старо-Татарской слободы?

- Если кремль - сердце Казани, то Старо-Татарская слобода - это ее душа. Это действительно уникальный историко-архитектурный комплекс нашего города. Здесь жили богатые купцы, ремесленники, творческая интеллигенция. Именно здесь зародилась городская культура татарского народа.

В конце XIX века при каждой мечети были медресе и торговые лавки, которые открывали меценаты, купцы, что является подтверждением образованности татарского народа. В тот период в слободе было 12 мечетей.

- Быть собственником здания, которое является объектом культурного наследия, не так просто, потому что приходится сталкиваться со множеством ограничений. В чем заключаются эти ограничения?

- Обеспечение сохранности объектов культурного наследия - это мировая практика. Все необходимые требования к собственникам историко-архитектурных памятников определены законом. Собственники зданий принимают на себя охранные обязательства, которые накладывают на них определенные ограничения, например, по этажности, возведению дополнительных построек и по другим критериям.

В Старо-Татарской слободе на практике был реализован принцип государственно-частного партнерства, в результате чего проведены работы по восстановлению и реконструкции объектов культурного наследия.

- А кто контролирует выполнение охранных обязательств?

- Охранное обязательство на объект утверждается Министерством культуры РФ или Министерством культуры РТ с учетом того, какого значения памятник - федерального или регионального.

Большую помощь нам оказывают Татарстанское республиканское отделение Всероссийского общества охраны памятников искусства и культуры и Национальный архив Республики Татарстан.

В настоящее время выстроен диалог с собственниками зданий по вопросам использования и сохранения объектов.

Старожилы слободы - особое достояние

- С какими проблемами сталкиваются специалисты при проведении реконструкции исторических зданий?

- Основные проблемы связаны с техническим состоянием зданий, их конструкций.

В этом процессе не все бывает так просто, потому что у каждого специалиста - историка, архитектора, строителя - свое мнение. Но в итоге надо приходить к общему знаменателю, и здесь особое значение имеют исторические материалы о здании.

При реставрации случаются интересные открытия. Например, на некоторых объектах при реконструкции обнаруживались заложенные окна, дымоходы, дверные проемы. По этим элементам можно делать выводы о первоначальном предназначении помещений.

- Интересно, как долго может длиться согласование?

- Первоначально эскиз проекта с необходимым пакетом технической документации рассматривается на градостроительном совете. Если проект соответствует всем требованиям, он выносится на обсуждение межведомственной комиссии, которую возглавляет мэр Казани Ильсур Раисович Метшин, и затем согласовывается с Президентом Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым.

- Марат Закариевич, как выстраиваются содружество и сотрудничество с жителями Старо-Татарской слободы?

- Жители слободы принимают самое активное участие во всех наших мероприятиях: конференциях, семинарах, круглых столах по развитию слободы, обходах территории, обсуждениях новых туристических маршрутов.

В течение многих лет действует совет старожилов Старо-Татарской слободы. В него входят потомки и родственники Апанаевых, Камала, Утюгановых, других известных татарских династий. Они делятся информацией, семейными архивами, историческими документами. Из бесед с ними узнаем много информации, которая помогает восстанавливать ту историческую городскую среду, которую мы потеряли.

Одним из старожилов была Нурания Биктимирова, она стояла у истоков возрождения Старо-Татарской слободы. К сожалению, в сентябре прошлого года Нурания-ханум скончалась. Ей было 82 года.

Экскурсии «набегом»

- Сколько туристов посещают Старо-Татарскую слободу?

- Поток туристов ежегодно растет. Казань в этом году посетили более 2 миллионов человек. Старо-Татарская слобода по посещаемости на втором месте после кремля. Большой интерес к республике и Казани проявляют гости из Германии, Китая и Малайзии.

В летний период мы проводили опрос среди туристов. Почти 90% опрошенных ответили, что территория Старо-Татарской слободы привлекает своей самобытностью и что они, побывав здесь, хотели бы еще больше узнать о культуре, традициях татарского народа.

- Не секрет, что к работе некоторых гидов бывают претензии. Кто-то проверяет, что и как они рассказывают гостям?

- Очень важный вопрос. Если туристические группы организованные, то мы можем быть уверены, что их сопровождает профессиональный экскурсовод. Но у нас бывает немало стихийных экскурсионных групп. И нередко непрофессиональные гиды дают туристам, мягко говоря, неверную информацию. От некоторых разочарованных гостей слышал, что экскурсия была «набегом»: быстро пробежались по набережной Кабана и пешеходной улице Каюма Насыри, сфотографировались на фоне мечетей - и все!

Мы хотим, чтобы гости узнавали более глубокую и достоверную информацию о татарской культуре, истории слободы, тем более что история очень богатая. Доподлинно известно, что здесь бывали такие выдающиеся личности российской истории, как Петр I, Николай I, Александр II, Пушкин, Жуковский, Боратынский и многие другие.

- Как решить проблему с неквалифицированными гидами?

- С февраля запланировано проведение семинара-обучения по Старо-Татарской слободе для экскурсоводов совместно с Гильдией экскурсоводов Республики Татарстан и институтом международных отношений, истории и востоковедения КФУ.

Сокровища озера Кабан и финансовый центр

- Какие туристические фишки готовятся в Старо-Татарской слободе для туристов помимо музеев, экскурсий?

- Традиционными становятся многие наши мероприятия, такие как книжные и благотворительные ярмарки, ремесленные фестивали. В этом году запланировано проведение первого фестиваля кузнечного искусства.

К лету на пешеходной улице и набережной появится несколько интересных арт-объектов, например, один из них - фоторамка на фоне мечети Марджани.

Есть интересная идея проведения театрализованных программ, основанных на преданиях и легендах слободы.

- А в поисках легендарных сокровищ озера Кабан туристы смогут поучаствовать?

- Нас часто спрашивают: действительно ли на дне озера спрятаны сокровища, ищут их или уже нашли? Конечно, озеро Кабан - природная жемчужина Старо-Татарской слободы и всей Казани. Оно овеяно многими легендами. Такие объекты всегда привлекательны для туристов.

В прошлом году началось благоустройство набережной Кабана, появилась лодочная станция. Летом у нас стартовал необычный проект Water-Film («Кино на воде»). По выходным на набережной на большом экране шли показы художественных картин и мультфильмов татарстанских и российских кинематографистов. Фильмы можно было смотреть прямо с лодок, катаясь по озеру. Казанцам и гостям нашего города эта идея пришлась по душе. Мы обязательно продолжим этот проект.

- Старо-Татарская слобода - это же не только озеро, пешеходная улица Насыри и несколько музеев. Как будет развиваться другая территория слободы?

- В 2017 году на улице Каюма Насыри открылся новый интерактивный музей Старо-Татарской слободы. Уже несколько лет успешно реализуется частный проект «Музей чак-чака». Объект расположен на ул. Парижской Коммуны.

Также разработана концепция Казанского финансового района на территории Ново-Татарской слободы, которая входит в особую территорию префектуры. Проект предусматривает сохранение имеющихся объектов культурного наследия данной территории, а также размещение бизнес-центра, жилых микрорайонов и обустроенной набережной.