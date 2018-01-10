Жители Татарстана в ночь на 7 января могли видеть голубоватую вспышку, осветившую все небо.



О причине необычного всполоха, очевидцами которого стали жители Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги, а также некоторых других городов и сел республики, спорят в соцсетях. Одни утверждают, что это была зимняя гроза, другие винят во всем упавший метеорит, третьи - инопланетян...

Проанализировать произошедшее согласился профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов института физики КФУ, директор Астрономической обсерватории имени В.П.Энгельгардта, сотрудник САЕ «Астровызов» КФУ Юрий Нефедьев.

- Если мы хотим приблизиться к разгадке этого явления, которое удалось не только увидеть, но и зафиксировать, то прежде всего нужно отбросить гипотезы, которые ему не соответствуют, - отметил астроном. - В интернете, к примеру, есть утверждения о том, что такая вспышка может быть спровоцирована метеорным дождем. Это не так. Метеорные частицы имеют очень маленький размер и вес, они сгорают на высоте примерно 80 километров от Земли, оставляя только ионизированные светящиеся следы. Другая гипотеза - болиды (крупные метеориты). Болиды при падении на поверхность планеты действительно могут вызвать взрыв и вспышку. Но дело в том, что при попадании в атмосферу метеориты раскаляются так сильно, что оставляют за собой светящийся хвост. Ничего подобного никто из большого количества очевидцев не наблюдал. А значит, вероятность того, что это мог быть метеорит, небольшая.

Что касается связи этой вспышки с НЛО или ее религиозной подоплеки, то Юрий Анатольевич не стал комментировать такие предположения как выходящие за границы науки. Отверг он и еще одну из гипотез, родившихся на просторах интернета: во всем виноват находящийся на орбите искусственный спутник, отраженный свет от которого мог стать причиной необычного явления.

- Спутники находятся слишком высоко над поверхностью Земли, их отражательная способность очень небольшая, да и облака, если не ошибаюсь, в тот день были достаточно низкими и плотными, - заметил ученый.

В качестве наиболее вероятных причин Нефедьев назвал две: техногенную вспышку в атмосфере или на поверхности Земли и атмосферное электричество. В первом случае имеется в виду оптическое явление в атмосфере, возникающее в результате преломления потоков света на границе между слоями атмосферы, имеющими различную плотность и температуру. Одним из известных примеров такого явления является мираж. В данном случае дополнительным «зеркалом», отразившим далекую вспышку, могли стать низкие облака, предполагает ученый.

- Что касается атмосферного электричества, то с ним связан очень обширный пласт явлений, большинство из которых еще плохо изучены, так как очень редко наблюдаются, - отмечает физик. - Это относится, например, к шаровой молнии. А что мы знаем о Тунгусском метеорите, кроме того, что в результате взрыва был повален лес на территории примерно 2000 квадратных километров? Ничего! Существует гипотеза (о ней упоминается в нашей статье, опубликованной в журнале Advances in Space Research), что произошедшее в 1908 году в районе реки Тунгуски - это также результат воздействия атмосферного электричества. Говоря о вспышках, которые видели 7 января 2018 года в Татарстане, необходимо отметить, что такие же наблюдали несколько лет назад жители Московской и Саратовской областей. Кроме того, имеются данные, что подобная вспышка в прошлом году озарила и Казань.