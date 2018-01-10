С 1 января 2018 года введена ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка. При каких условиях можно будет получить выплату и какова ее ежемесячная сумма? Об этом рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» в последние дни ушедшего года министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

- На заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, которое состоялось 28 ноября 2017 года, Президент РФ Владимир Путин предложил реализовать разработанные меры поддержки молодых семей, нуждающихся в дополнительном материальном обеспечении, - рассказала Эльмира Зарипова. - Одна из таких мер - введение новой ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка после 1 января 2018 года. Программа рассчитана на молодых семей, нуждающихся в стартовой материальной поддержке.

Новый вид социальной поддержки не отменяет другие существующие пособия. Обязательными условиями для получения выплаты являются наличие у матери и ребенка гражданства РФ и постоянное проживание на территории РФ. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Республике Татарстан за второй квартал 2017 года, - 13713 рублей.

К примеру, семья, состоящая из трех человек - матери, отца и ребенка, право на выплату получит при условии, если ее совокупный доход не превышает 41139 рублей в месяц.

- По данному проекту право на ежемесячную выплату имеют женщины, родившие или усыновившие ребенка после 1 января 2018 года. Размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 8490 рублей, то есть он равен величине прожиточного минимума для детей, установленного в Республике Татарстан за второй квартал 2017 года. Выплачиваться она будет на родившихся в 2018 году и позднее до достижения возраста полутора лет, - отметила Эльмира Зарипова.

По словам министра, обратиться за выплатой на первого ребенка можно будет в любой момент после его рождения (или усыновления) до достижения 1,5 лет. Однако необходимо учитывать, если обратиться за начислением выплаты до того, как ребенку исполнится 6 месяцев, то пособие назначат за все предыдущие месяцы со дня рождения ребенка. Если же обращение будет зафиксировано позднее, чем через 6 месяцев после рождения малыша, выплату назначат только с момента обращения (предыдущие месяцы в расчет браться не будут).

Для оформления ежемесячной выплаты необходимо представить в органы социальной защиты (обязательно по месту жительства) следующие документы:

- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;

- документы, содержащие сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления (зарплата и иные вознаграждения за трудовую деятельность, пособия, пенсии, стипендии);

- реквизиты счета, открытого в банке;

- паспорт.

- Выплата будет назначаться на срок один год. Для ее продления необходимо вновь обратиться в органы социальной защиты по месту жительства, - сказала Эльмира Зарипова.

Уже с 3 января 2018 года во всех территориальных органах социальной защиты осуществляется прием документов, необходимых для назначения выплаты.