По сложившейся в «КВ» традиции, подводя итоги уходящего года, мы вспоминаем, о чем писали в минувшем 2017-м.



Год экологии принес свои плоды

Объявленный в Татарстане Годом экологии и общественных пространств, 2017-й внес свои коррективы в жизнь города и республики. Большое внимание было уделено вопросам экологии, восстановлению Лебяжьих озер, экологическим акциям на озерах Лесном и Изумрудном. «Кто ответит за озеро Лесное?» - вопрошали наши корреспонденты на страницах газеты, и вот в августе на озеро Лесное в Авиастроительном районе Казани наконец-то пришли экологи, чтобы решить там проблему с мусором.

Не раз обсуждались вопросы раздельного сбора мусора, утилизации батареек. А однажды в редакцию позвонили из детского сада №147. Его сотрудники узнали из газеты, что в нашей редакции вот уже второй год собирают отработанные батарейки для утилизации. После этого работники детского сада вместе с воспитанниками решили тоже присоединиться к акции, а мы искренне порадовались за экологическое воспитание подрастающего поколения. «Представляете, две 5-литровые пластиковые бутылки были заполнены сотрудниками, родителями и детьми за неделю!» - делилась с нами инициатор акции «Спасем ежика», педагог Марина Лысухина («Как дети спасали ежика от страшных батареек», «КВ» от 1 декабря).

По-прежнему нужны новые парки

В течение года корреспонденты освещали проведение «Культурных сред», открытия новых парков. «У казанских детей появился еще один парк» - так писали «КВ» 15 сентября про парк «Калейдоскоп» в Приволжском районе на пересечении улиц Сыртлановой и Гарифьянова. Не осталось незамеченным корреспондентами и открытие памп-трека в Горкинско-Ометьевском лесопарке. Так, порадовался за приволжан, у которых появился новый парк, но одновременно огорчился за жителей Советского района, живущих рядом с заброшенным стадионом артиллерийского училища, наш читатель Алмаз. Он позвонил в рубрику «Глас народа»: «По сути, в центре Советского района нет полноценного парка. Маленькую территорию сквера на Советской площади, окруженного со всех сторон автотрассами, трудно назвать зоной отдыха. Мне кажется, многие жители нашего района были бы только рады инициативе создания парка-стадиона…» Хорошо бы, если бы администрация района взяла на заметку предложение нашего читателя.

Пробок стало меньше, вода перестала течь

В ушедшем году больше всего звонков в общественную приемную поступало по проблемам дворов, парковок, дорог, ЖКХ, состояния остановок. В прошлые годы с наступлением отопительного сезона на редакционный телефон поступали звонки от недовольных низкой температурой в квартирах, в этом году таких обращений было немного.

Весной минувшего года мы приняли много звонков от недовольных пробками по ул. Кул Гали. Власти услышали глас народа и принялись решать проблему. «В Салмачах надеются встретить Новый год с новой дорогой» - с таким заголовком вышла газета 22 сентября, когда началось расширение проезжей части в поселке. И вот уже 3 ноября корреспонденты сообщили, что транспортная блокада в Салмачах закончилась. Благодаря расширению дороги на въезде в поселок пропускная способность увеличилась на 50 процентов!

«Куда утекает питьевая вода из Карьера?» - писали «КВ» 8 августа, когда обеспокоенные жители жилого массива в Советском районе Казани обратились к нам по поводу беспрестанных потоков воды по центральной улице поселка - водовод-то не ремонтировался несколько десятков лет! Прошло немного времени, и в поселке появились новые трубы водовода...

Прежде всего профилактика

Нашло свое место на страницах газеты и освещение проектов «Жизнелюб» и «Дружелюбная поликлиника». Как известно, наша газета традиционно уделяет большое внимание проблеме профилактики болезней. Естественно, когда в городе впервые открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа, наши корреспонденты проверили на себе, что забота о своем здоровье не займет много времени («Где в Казани быстро и бесплатно привиться от гриппа», «КВ» от 21 сентября).

Что нового?

Пока одни читатели решали, стоит ли покупать криптовалюту («Криптовалюта: деньги будущего или еще один финансовый инструмент?», «КВ» от 21 сентября), другие по привычке искали в газете разъяснения о новом порядке оплаты ОДН, закрытии садово-огородного сезона, задумывались о проблемах национального образования. А редакция «Казанских ведомостей» тем временем вносила свою лепту в дело благотворительности, посещая дома-интернаты республики и проводя там различные мастер-классы.

Кроме того, в течение года с нашим участием открылись «Библиотеки детства» в казанских детсадах №15, 49, 142. Был дан старт новым редакционным проектам и конкурсам. Интерес у подписчиков вызвало проведенное к 26-летию газеты необычное соревнование «Баш - китап» («Голова - книга»), в котором сотрудники соревновались, кто дольше сможет на ходу удержать книгу на голове. Большую популярность получили конкурсы «Самый лучший папа», «Даешь футбол!» И все же рекордное количество откликов пришло на конкурс «Рисуем Кыш Бабая» - накануне Нового года редакция получила около 150 рисунков из разных городов и районов Татарстана!

Открылся и наш читательский клуб, где мы вместе с экспертами обсуждаем вопрос популяризации чтения и книг. Кроме того, в этом году в рубрике «История Татарстана в вещах», приуроченной к 100-летию республики, каждый читатель может рассказать о вещи, хранящейся в семье и несущей отпечаток времени. Поверьте, шанс быть услышанным и напечатанным на страницах «КВ» есть у каждого!