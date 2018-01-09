План приватизации на 2018 год утвержден Кабинетом министров РТ.



Постановление с прогнозным планом приватизации на этот год опубликовано на сайте Минземимущества РТ. По документу в план приватизации попали: 11,99% акций АО «Нижнекамскресурсы», 0,196 % обыкновенных и 0,00017 % привилегированных акций ПАО «Нижнекамскшина», 0,277 % привилегированных акций АО «Казанский оптико-механический завод» (КОМЗ), 25%+1 акция АО «КНИАТ». Также в список вошли 19,27 % акций санатория «Крутушка», доли республики в Елабужском хлебоприемном предприятии, Бугульминском комбинате хлебопродуктов № 2 и Бугульминском элеваторе.