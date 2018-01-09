Преступление, которое может претендовать на «ограбление месяца», случилось в РТ.

В Пестречинском районе РТ двое парней ограбили местный магазин, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Это случилось в деревне Княжа 5 января. Два человека проникли в магазин через подсобное помещение. 29-летняя продавщица, которой угрожали скалкой и предметом, похожим на пистолет, из магазина убежала. Добычей преступников стал кассовый аппарат с 22 тыс. рублей.

Полицейским удалось установить личность грабителей – это жители соседней деревни Надеждино, возрастом 18 и 19 лет. Задержанные признались, что заранее планировали преступление. Для устрашения сотрудницы торговой точки они воспользовались деревянной скалкой и игрушечным пистолетом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».