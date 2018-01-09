Мобильное приложение поможет в части внесения и контроля оплаты за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги.

В Татарстане в ближайшее время будет запущено мобильное приложение «Мой дом». Оно позволит гражданам быть в курсе всех событий жилищно-коммунального хозяйства по своему дому. Об этом сообщила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

Спикер рассказала, что новое мобильное приложение станет помощником в части внесения и контроля оплаты за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги, подачи обращений по возникающим проблемам.

«Кроме того, компетентные надзорные органы и сами граждане смогут осуществлять анализ и контроль деятельности управляющих организаций, получать рейтинговые данные по отдельным составляющим их деятельности», – подчеркнула Сария Сабурская.

Она считает, что мобильное приложение «будет большим подспорьем при предоставлении жилищно-коммунальных услуг татарстанцам».

По словам спикера, инициаторами нововведения стали Уполномоченный по правам человека в РТ, Государственная жилищная инспекция, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ и Министерство информатизации и связи республики.