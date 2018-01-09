В очередном своем матче женской баскетбольной премьер-лиги баскетболистки «Казаночки» в Москве встречались с местным «Динамо» и в триллер-матче сумели в концовке вырвать победу - 77:74.

Матч этот, как и ожидалось, прошел в равной борьбе.После перерыва нашим девчатам удалось перехватить инициативу - третью четверть «Казаночка» выиграла с перевесом в 9 очков и повела в матче с разницей в одно очко.

Но в концовке динамовки вновь вырвались вперед, и лишь трехочковое попадание Меррит Хемпе позволило гостьям перевести игру в овертайм.

А вот в овертайме наши девушки сумели проявить характер и победили.